Les prévisions de bénéfices de Delta 2023 prévoient une demande de voyages “robuste”

Delta Airlines dit que le boom des voyages n’est pas terminé.

La compagnie aérienne s’attend à ce que ses bénéfices ajustés doublent presque pour atteindre 6 dollars par action l’année prochaine, au-dessus des estimations des analystes. Il prévoit une augmentation de 15% à 20% des revenus l’année prochaine par rapport à cette année, ce qui devrait rapporter environ 45,5 milliards de dollars.

Le flux de trésorerie disponible passera probablement de plus de 2 milliards de dollars l’an prochain à plus de 4 milliards de dollars en 2024, un revirement brutal par rapport à 2020 lorsque Delta a enregistré une perte record. Delta prévoit de rembourser davantage sa dette au cours des deux prochaines années.

“La demande de voyages aériens reste robuste alors que nous quittons l’année et que l’élan de Delta se renforce”, a déclaré le PDG de Delta, Ed Bastian. dans une version Mercredi avant une présentation aux investisseurs en milieu de matinée.

Les actions de Delta ont gagné plus de 3% dans les échanges avant commercialisation après la publication.

L’industrie aérienne américaine a renoué avec la rentabilité cette année grâce à une forte reprise de la demande de voyages et à la volonté des consommateurs de payer des tarifs plus élevés, ce qui a aidé les transporteurs à plus que compenser les coûts plus élevés comme le carburant.

Les compagnies aériennes ont réduit certaines liaisons et ont été contraintes de limiter la croissance de leur capacité, ce qui a maintenu les tarifs fermes. Les contraintes de la chaîne d’approvisionnement et de la main-d’œuvre ont retardé les livraisons de nouveaux avions, et les compagnies aériennes continuent de lutter contre une pénurie de pilotes formés.

Ces dernières semaines, Delta et d’autres dirigeants de compagnies aériennes ont été optimistes quant à la demande de voyages, malgré les avertissements d’autres industries concernant la faiblesse économique à venir.

Delta a relevé mercredi ses prévisions de bénéfices pour le quatrième trimestre à une fourchette de 1,35 $ à 1,40 $ par action, en hausse par rapport à ses perspectives précédentes de 1 $ à 1,25 $ par action. Il s’attend à ce que les revenus totaux soient supérieurs de 7 à 8 % à ceux du quatrième trimestre de 2019, avant la pandémie.

Les dirigeants de Delta seront probablement confrontés à des questions mercredi sur les coûts, un nouvel accord préliminaire sur la main-d’œuvre pilote, la planification de la flotte, la demande de voyages d’affaires, son programme de fidélité et leur préparation à faire face à un ralentissement économique potentiel.