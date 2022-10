Les prévisionnistes traquent une nouvelle tempête sur la côte arctique de l’Alaska

JUNEAU, Alaska (AP) – Une tempête automnale accompagnée de vents violents a endommagé des toits et des fenêtres dans certaines parties de l’ouest et du nord-ouest de l’Alaska et a entraîné l’inondation de routes dans la ville d’Utqiagvik, à l’extrême nord, selon des rapports de dommages, avec une nouvelle tempête qui devrait frapper la côte arctique cette semaine.

Les niveaux d’eau ont chuté à midi samedi dans toute la région, a déclaré Jonathan Christ, un météorologue du National Weather Service.

Les prévisionnistes du système devraient apporter des vagues élevées et des vents forts sur la côte arctique de mardi à jeudi, bien que les niveaux d’eau et les vents ne soient pas aussi élevés que lors de la dernière tempête, a-t-il déclaré dimanche.

Il y a généralement de fortes tempêtes dans le nord et l’ouest de l’Alaska entre septembre et décembre, a-t-il déclaré. Mais la tempête qui vient de frapper certaines parties de l’ouest et du nord-ouest de l’Alaska et les restes du typhon Merbok, qui a causé des dégâts considérables dans certaines parties de l’ouest de l’Alaska le mois dernier, ont été “exceptionnellement forts” pour les zones touchées, a-t-il déclaré.

