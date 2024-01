Les prévisionnistes révèlent que le gel historique qui a provoqué des températures inférieures à zéro dans les 48 États inférieurs commencera enfin à dégeler… mais préviennent que le temps plus doux pourrait être de courte durée.

Le froid intense qui sévit dans le pays devrait prendre une pause la prochaine fois.

Une autre vague de froid arrivera ce week-end, affectant le Midwest et le Sud-Est.

Vendredi, les températures inférieures à zéro ont entraîné 760 annulations de vols et 1 500 retards.







Le gel historique qui a provoqué des températures inférieures à zéro dans les 48 États inférieurs devrait dégeler la semaine prochaine, même si le répit du froid extrême pourrait être bref.

Les prévisionnistes prédisent que le froid intense qui a frappé une grande partie du pays au cours de la semaine dernière prendra une pause, mais préviennent qu’une autre vague de froid arrivera bientôt.

Une vague d’air froid et glacial traverse actuellement les grandes plaines et la vallée du Mississippi, affectant le Midwest et le sud-est au cours du week-end prochain.

Plus de 100 millions d’Américains étaient en alerte en cas de conditions météorologiques extrêmes alors qu’une tempête hivernale balayait le pays vendredi.

Ce système météorologique, qui a déjà frappé la côte Ouest et fait 49 morts, s’est déplacé vers l’est, entraînant l’annulation ou le retard de plus de 2 000 vols.

Le gel historique qui a provoqué des températures inférieures à zéro dans les 48 États inférieurs devrait dégeler la semaine prochaine, même si le répit du froid extrême pourrait être bref.

Dans des villes comme Atlanta, Cleveland, Dallas et Kansas City, les températures se rapprocheront de la moyenne.

Plus de 100 millions d’Américains sont en alerte en cas de conditions météorologiques extrêmes alors qu’une tempête hivernale balaie le pays vendredi.

Ce système météorologique, qui a déjà frappé la côte Ouest et fait 49 morts, s’est déplacé vers l’est, entraînant l’annulation ou le retard de plus de 2 000 vols.

“Nous avons encore un peu d’air arctique qui plane autour des États-Unis à cause de la vilaine explosion arctique que nous avons eue la semaine dernière”, a déclaré le météorologue Ari Sarsalari. La chaîne météo dit.

“Mais ça va commencer à s’éclaircir au début de la semaine prochaine. Et ça va se sentir tellement mieux pour beaucoup de gens”, a-t-il déclaré.

Dans des villes comme Atlanta, Cleveland, Dallas et Kansas City, les températures se rapprocheront de leurs moyennes.

Selon le prévisionniste, la côte Est et la côte Ouest devraient connaître un temps plus chaud que la moyenne la semaine prochaine.

Mais avant le dégel qui pourrait durer jusqu’à la fin du mois, une autre vague d’air arctique glaciale devrait se déplacer vers le sud à l’approche du week-end.

Plus de 12 États sont toujours confrontés au refroidissement éolien et au gel à l’approche du week-end.

Dans le Midwest, les conditions arctiques devraient persister, l’effet lac continuant de parsemer la région et la neige pourrait s’accumuler jusqu’à 12 pouces dans certaines parties de l’Indiana et du Michigan.

Une alerte concernant des refroidissements éoliens « très froids » a également été émise pour les États, ainsi que des avertissements pour le Missouri, le Kentucky, l’Iowa et l’Illinois.

Les températures devraient chuter jusqu’à 20 degrés en dessous de zéro dans certaines parties de la vallée du Missouri, tandis qu’à Omaha et Kansas City, les températures pourraient chuter jusqu’à 10 degrés négatifs.

Des branches tombées et des arbres couverts de glace ont été observés mardi à Creswell, dans l’Oregon. L’hiver a tourné son regard glacial sur les États-Unis cette semaine, recouvrant les villes et les États d’est en ouest de neige et envoyant les températures dans une spirale arctique.

Vendredi, des agents chargés de l’application des lois patrouillent à cheval dans Central Park à New York. Le National Weather Service prévoit 2 à 3 pouces de chutes de neige pour la région avec des températures supérieures à 30° F pour le week-end.

Dans le Midwest, les conditions arctiques devraient persister, l’effet lac continuant de parsemer la région et la neige pourrait s’accumuler jusqu’à 12 pouces dans certaines parties de l’Indiana et du Michigan.

Après le week-end, les plaines, le Midwest et le Sud connaîtront enfin un dégel, et un air plus doux devrait affluer dans ces régions.

Les 48 États inférieurs ont connu l’une des pires conditions météorologiques au cours de la semaine dernière, avec des milliers de vols annulés et des dizaines de vies perdues.

Des chutes de neige et de glace extrêmes ont entraîné un bref arrêt au sol à l’aéroport national Reagan de Washington, DC, où les températures ont plongé en dessous de zéro vendredi matin.

Un vol Southern Airways Express transportant sept personnes a été contraint d’effectuer un atterrissage d’urgence vendredi après-midi dans des conditions dangereuses.

Un avion s’est immobilisé sur la promenade du comté de Loudoun sans faire de blessés.

Pendant ce temps, l’aéroport La Guardia de la Big Apple connaissait des retards d’environ 178 minutes, le New Jersey et la Pennsylvanie devant être touchés.

Cela survient après qu’un avion d’American Airlines a glissé d’une voie de circulation enneigée à Rochester, dans l’État de New York, après un vol en provenance de Philadelphie. Aucun blessé n’a été signalé.

L’Université de Pennsylvanie a annoncé vendredi la fermeture de ses activités en raison de prévisions de neige pouvant atteindre six pouces et d’avertissements météorologiques.

Plus de 60 marées noires et autres incidents environnementaux ont été signalés dans les champs pétrolifères de Bakken, dans le Dakota du Nord, où les régulateurs affirment que des températures éoliennes aussi basses que -70 degrés ont mis à rude épreuve les travailleurs et les équipements, rendant les accidents plus probables.

Au Kansas, les autorités enquêtaient sur la mort d’un jeune de 18 ans dont le corps a été retrouvé mercredi dans un fossé non loin de l’endroit où son véhicule était coincé dans la neige.

Dans le Tennessee, où les autorités affirment qu’il y a eu au moins 14 décès liés aux intempéries, une nouvelle couche de glace s’est formée sur certaines parties jeudi.

La tempête a déversé plus de neuf pouces de neige depuis dimanche sur certaines parties de Nashville, une ville qui voit rarement de telles accumulations.

Les températures ont également plongé en dessous de zéro dans certaines parties de l’État, créant la plus grande demande d’électricité jamais vue dans les sept États desservis par la Tennessee Valley Authority.

Parmi les morts figuraient un chauffeur de camion couvert qui s’est glissé dans un semi-remorque sur une autoroute, un homme qui est tombé à travers une lucarne alors qu’il nettoyait un toit et une femme qui est décédée d’hypothermie après avoir été retrouvée inconsciente dans sa maison.

Le vol 246 de Southern Airways Express a effectué un atterrissage d’urgence sur la Loudoun County Parkway, vendredi après-midi, près de l’aéroport international de Washington Dulles.

La chute des températures pourrait rendre les conditions de déplacement difficiles en raison des routes glissantes. Sur la photo: un banlieusard prend le bus SEPTA R vendredi à Ridge Avenue et Midvale dans la section East Falls de Philadelphie.

Les équipes de dégivrage de Delta Airlines pulvérisent un avion sur le tarmac de l’aéroport international John Glenn Columbus, dans l’Ohio, tôt vendredi matin. Les prévisionnistes prédisent des conditions de voyage dangereuses à travers le pays

Jeudi, Will Compton de l’association à but non lucratif Open Table Nashville, qui vient en aide aux sans-abri, a arrêté son SUV devant le Country Music Hall of Fame and Museum pour distribuer des chapeaux chauds, des couvertures, des boissons protéinées et des chaussettes alors qu’une pluie glaciale tombait.

«Les personnes pauvres et sans abri sont les plus durement touchées», a déclaré Compton.

Dans la capitale du Mississippi, environ 12 000 clients étaient confrontés jeudi à une faible pression d’eau, un autre revers pour le système d’eau de Jackson, longtemps en difficulté.

Les ruptures de canalisations se sont accélérées mercredi lorsque le sol gelé a commencé à dégeler et à se dilater, exerçant une pression sur les canalisations enterrées, ont déclaré les responsables des eaux de Jackson.

Le système d’eau a connu une pression accrue en raison d’un pic lorsque les gens remplissaient leur baignoire en réponse à ce que les autorités ont appelé une « campagne de désinformation délibérée » sur les réseaux sociaux à propos de l’approvisionnement en eau de la ville.

Pendant ce temps, en Floride, un souffle d’air hivernal pourrait faire descendre les températures jusqu’aux années 30.

Le gouverneur de l’Oregon a déclaré l’état d’urgence jeudi soir après des demandes d’aide émanant de plusieurs comtés “alors qu’ils entrent dans leur sixième jour de graves impacts” dus à des conditions météorologiques marquées par des pluies verglaçantes.

Des milliers d’habitants sont privés d’électricité depuis samedi dans certaines parties de la vallée de Willamette, dans l’Oregon, après qu’une tempête de verglas a causé d’importants dégâts.

Les écoles publiques de Portland ont annulé les cours pour la quatrième journée consécutive en raison d’inquiétudes concernant les routes verglacées et les dégâts causés par l’eau aux bâtiments, et les bureaux de l’État de Portland ont également été fermés vendredi.

Vendredi, des gens font du patin à glace dans Central Park à New York alors que la neige tombe lors d’une tempête hivernale

Des gens promènent un groupe de chiens pendant les chutes de neige à Central Park alors que la ville reçoit sa deuxième chute de neige en une semaine

Un chauffeur-livreur traverse Times Square au milieu de la tempête hivernale qui balaye l’est tout au long de vendredi.

Sur la côte Est, les écoles publiques du district de Columbia ont fermé vendredi en raison des conditions météorologiques.

Dans l’État de Washington, cinq personnes – pour la plupart présumées sans abri – sont mortes du froid en seulement quatre jours la semaine dernière à Seattle alors que les températures sont tombées bien en dessous de zéro, a indiqué le bureau du médecin légiste.

L’avertissement de gel sévère qui entre en vigueur en Louisiane s’étendra à certaines parties du sud-est du Texas. Les habitants ont été avertis de s’attendre à des températures inférieures à zéro de 19 à 25F.

Le réseau de l’État a réussi à tenir bon malgré la chute des températures en début de semaine, malgré les craintes d’une répétition des pannes liées aux conditions météorologiques observées à la suite de la tempête de neige de 2021.

Au Nouveau-Mexique, une rafale d’air arctique a apporté un début de journée à un chiffre pour beaucoup, tandis que l’Oklahoma connaît un week-end tout aussi amer.

Selon les prévisionnistes, le centre de l’État sera inondé de pluie verglaçante dimanche soir.

En Arizona, des températures plus douces devraient céder la place à trois systèmes de tempêtes qui arriveront vers la fin du week-end, entraînant des averses et des alertes météorologiques.