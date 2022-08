Les prévisionnistes réduisent un peu les perspectives de la saison des ouragans, toujours occupés

Cette saison des ouragans peut être un peu plus calme que ne le pensaient initialement les prévisionnistes, mais elle sera probablement plus occupée que la normale, prédisent la National Oceanic and Atmospheric Administration et d’autres.

Les prévisionnistes de la NOAA ont réduit jeudi leurs perspectives de saison des ouragans de 65% à 60% pour une activité supérieure à la normale et ont augmenté les chances d’une saison normale de 25% à 30% en raison de la température inégale de la surface de la mer, y compris une zone d’eau plus fraîche au large du Portugal. Certaines parties de l’Atlantique sont plus chaudes que la normale, mais la variabilité a fait reculer les prévisionnistes sur la partie supérieure de leurs prévisions, a déclaré le principal prévisionniste des ouragans Matthew Rosencrans.

L’agence météorologique prédit maintenant 14 à 20 tempêtes nommées au lieu de ses prévisions de mai qui étaient de 14 à 21. Le nombre prévu d’ouragans reste le même à 6 à 10 tandis que les tempêtes qui frappent la catégorie principale d’au moins 111 mph devraient maintenant être trois à cinq au lieu de trois à six. Les prévisions incluent les trois tempêtes tropicales qui se sont formées en juin et début juillet, dans la moyenne pour cette période de l’année, mais plus calmes que ces dernières années.

Une saison moyenne compte 14 tempêtes nommées, dont sept deviennent des ouragans et trois d’entre elles sont majeures, selon la NOAA. Il y a eu 21 tempêtes nommées l’année dernière, un record de 30 en 2020 et 18 en 2019.

“Alors que les tropiques ont été relativement calmes au cours du mois dernier, rappelez-vous qu’il suffit d’une seule tempête pour dévaster une communauté. Ceci est particulièrement critique alors que nous nous dirigeons vers ce que l’équipe ici prévoit être un pic chargé de la saison », a déclaré Rosencrans lors d’un point de presse.

Un La Nina persistant – le refroidissement naturel de certaines parties du Pacifique qui modifie le temps dans le monde entier – des alizés faibles et des températures de l’eau de l’Atlantique plus chaudes que la normale indiquent toujours une saison chargée, a déclaré Rosencrans. Mais les plaques d’eau fraîche, avec des températures plus proches de la normale que prévu à l’origine à certains endroits, “pourraient en quelque sorte freiner l’activité”, a-t-il déclaré.

La Colorado State University, qui a été la pionnière des prévisions de la saison des ouragans, a également rappelé ses prévisions pour la saison par rapport à ce qu’elle avait annoncé en avril. L’école prévoit maintenant 18 tempêtes nommées, contre 19, dont huit deviendront des ouragans, contre neuf. L’État du Colorado prévoit quatre ouragans majeurs, comme il l’avait prévu en avril.

“Je ne pense pas que la saison va être ratée, mais elle prend son temps”, a déclaré Phil Klotzbach, chercheur sur les ouragans à l’Université de l’État du Colorado, chef de l’équipe de prévision de l’école.

Klotzbach a déclaré que cette année, avec sa forte La Nina et des températures de l’eau plus proches de la moyenne, semble similaire à 1999, 2000, 2011 et l’année dernière, qui a présenté un ouragan dévastateur Ida qui a frappé la Louisiane et s’est abattu sur le nord-est avec de fortes pluies, causant de nombreux décès dans le Région New York-New Jersey.

“Espérons que nous n’aurons pas d’Ida cette année, mais l’environnement général est très similaire”, a déclaré Klotzbach.

Environ 90 % des tempêtes de l’Atlantique se produisent à partir du mois d’août. La saison des ouragans culmine de la mi-août à la mi-octobre et se termine le 30 novembre.

___

Suivez la couverture climatique et environnementale d’AP sur https://apnews.com/hub/climate-and-environment

___

Suivez Seth Borenstein sur Twitter à @borenbears

___

La couverture climatique et environnementale de l’Associated Press reçoit le soutien de plusieurs fondations privées. En savoir plus sur l’initiative climatique d’AP ici. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Seth Borenstein, Associated Press