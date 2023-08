Les prévisionnistes mettent en garde contre des rafales de vent et une faible humidité qui augmentent le risque de propagation rapide des incendies à Hawaï.

HONOLULU (AP) — Le service météorologique national a averti mercredi que les rafales de vent et la faible humidité avaient accru le risque de propagation rapide des incendies dans les parties occidentales de chaque île hawaïenne, trois semaines après qu’un incendie meurtrier ait ravagé une ville côtière de Maui au cours d’une période similaire. alerte.

Mais l’agence a déclaré que les vents ne seraient pas aussi puissants que ceux du 8 août, lorsque les flammes ont brûlé une grande partie de Lahaina, tuant au moins 115 personnes et détruisant plus de 2 000 structures. Il s’agit de l’incendie le plus meurtrier aux États-Unis depuis plus d’un siècle.

Les flammes de Lahaina ont été attisées par des rafales de vent dépassant 97 km/h. Cette fois, les vents devraient souffler entre 24 et 48 km/h avec des rafales allant jusqu’à 80 km/h, a déclaré Maureen Ballard, météorologue au bureau de l’agence à Honolulu.

« Il y a une différence considérable entre la vitesse du vent lors de cet événement et celle du 8 août », a déclaré Ballard.

L’agence a émis un avertissement de drapeau rouge pour les côtés sous le vent des îles hawaïennes jusqu’à jeudi après-midi. Il a déclaré que les rafales, la faible humidité et les herbes et arbres secs pourraient contribuer à un « comportement extrême du feu ». Il a exhorté les gens à retarder les activités qui pourraient provoquer des étincelles.

« C’est toujours quelque chose dont il faut s’inquiéter », a déclaré Ballard.

L’incendie de Lahaina a été alimenté par des vents puissants attisés par une combinaison de l’ouragan Dora, qui est passé à environ 800 kilomètres au sud, et d’un très fort système anticyclonique au nord des îles.

La cause de l’incendie n’a pas été déterminée, mais il est possible qu’il ait été enflammé par des fils électriques dénudés et des poteaux électriques renversés par les vents violents.

La compagnie d’électricité de Maui, Hawaiian Electric, a reconnu que ses lignes électriques avaient déclenché un incendie de forêt à Maui, mais a reproché aux pompiers du comté d’avoir déclaré l’incendie maîtrisé et d’avoir quitté les lieux, pour ensuite qu’un deuxième incendie de forêt se déclare à proximité.

Le comté de Maui a poursuivi le service public.

Alors que les vents violents réintégraient les prévisions météorologiques mardi, le comté, Hawaiian Electric et le major-général Kenneth Hara, chef de la Garde nationale d’Hawaï, ont publié une déclaration commune affirmant qu’ils travaillaient ensemble pour minimiser le risque d’incendie de forêt et garantir au public sécurité.

« De notre vivant, Hawaï n’a jamais été testé de cette manière », indique le communiqué. « Nous ferons ce que nous avons toujours fait lorsque nous sommes confrontés à des difficultés et à des chagrins : nous serons unis pour nos citoyens et nos communautés et travaillerons pour assurer leur sécurité. »

La compagnie d’électricité desservant Kauai a annoncé qu’elle couperait l’électricité dans une partie montagneuse de l’ouest de l’île en réponse à l’avertissement du service météorologique.

La Kauai Island Utility Cooperative a annoncé dans un communiqué de presse qu’elle mettrait hors tension la ligne électrique desservant environ 100 membres à Kokee et Makaha Ridge.

Le service public a déclaré qu’il ne rétablirait pas le courant dans cette zone jusqu’à ce que l’avertissement de drapeau rouge soit annulé et que les équipes du service public aient inspecté les lignes pour s’assurer qu’elles peuvent être remises sous tension en toute sécurité.

Audrey Mcavoy, Associated Press