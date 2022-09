Les prévisionnistes du Canada atlantique et les résidents surveillent de près l’ouragan Fiona

L’ouragan Fiona continue d’être une tempête à surveiller dans le Canada atlantique au cours des prochains jours.

L’ouragan devrait se déplacer vers le nord et dans les eaux des Maritimes tard vendredi et samedi alors qu’il se transforme en tempête post-tropicale.

Il est important de se rappeler qu’une transition vers le post-tropical ne signifie pas que ce sera une tempête plus faible, mais que la tempête changera de structure, grossira et couvrira en fait une plus grande surface.

Une piste près du Cap-Breton et dans le golfe du Saint-Laurent semble très probable à ce stade, mais le “cône d’incertitude” – la zone où la tempête pourrait frapper – reste assez large car nous sommes encore à quelques jours.

Bien qu’une certaine incertitude demeure quant à la trajectoire et aux détails, il est presque certain que la tempête aura un impact dans la région.

De fortes pluies prolongées et un potentiel d’inondation sont probables le long et à gauche de la piste.

(Radio-Canada)

Le “cône d’incertitude” de la tempête est encore assez grand. (Radio-Canada)

Des vents de force tempête tropicale, ou plus, sont probablement près du centre de la tempête et à droite de la trajectoire.

Avec les arbres en pleine feuille, le potentiel de pannes de courant sera élevé pour les endroits qui reçoivent les vents les plus forts.

Une onde de tempête est également probable, mais les impacts dépendront fortement de la trajectoire et du moment de la tempête et de la façon dont elle coïncide avec la marée haute.

(Radio-Canada)

Bien que beaucoup dépende de la trajectoire exacte de la tempête, les habitants du Cap-Breton, de l’est et du centre de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard et de l’est du Nouveau-Brunswick devraient commencer à se préparer.

Des choses comme s’assurer que votre trousse d’urgence est prête, remplir votre réservoir de propane, nettoyer vos tuyaux de descente et vos égouts pluviaux et vous assurer que votre pompe de puisard et vos générateurs sont en état de marche, sont toutes des choses que vous pouvez faire pour vous préparer au cours des prochains jours.