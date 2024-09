Les preuves sont insuffisantes pour poursuivre le directeur de l’école pour un crime sexuel présumé, selon les procureurs

Le bureau du procureur du comté de Maricopa a rejeté une accusation de crime sexuel déposée par la police de Phoenix contre le directeur du lycée Buckeye Union, Joseph Kinney, invoquant un manque de preuves et aucune probabilité raisonnable de condamnation.

Un porte-parole de l’agence a déclaré que pour condamner une personne pour avoir attiré un mineur à des fins d’exploitation sexuelle, il faut prouver que la personne savait ou aurait dû savoir que la personne avec laquelle elle communiquait était mineure. Kinney a communiqué avec un agent infiltré plutôt qu’avec un mineur réel, et la photo d’une jeune fille fournie par l’agent n’était pas suffisante pour prouver que Kinney pensait communiquer avec un mineur, a déclaré le porte-parole.

« Bien que le crime de leurre puisse être commis lorsqu’un suspect communique avec un agent infiltré, il doit y avoir la preuve qu’un suspect croit qu’il ou elle dirige ses communications vers un mineur », a déclaré le bureau du procureur du comté dans son communiqué.

Les procureurs ont également besoin de preuves, qui n’existaient pas ici, pour montrer qu’un « suspect avait l’intention de passer à l’acte et de se livrer à des relations sexuelles avec un mineur » pour prouver leur accusation, indique le communiqué.

« L’agent infiltré et le suspect n’étaient pas dans le même État, et les mesures d’enquête normalement utilisées pour prouver cette intention devant un tribunal n’ont pas été prises dans ce cas », a déclaré le communiqué de l’agence.

Des documents judiciaires décrivent une conversation textuelle sexuellement explicite

Des documents judiciaires indiquent qu’un groupe de travail du FBI qui gère les crimes sur Internet impliquant des enfants a commencé à enquêter sur Kinney le 22 juillet lorsqu’un agent infiltré se faisant passer pour une fille de 12 ans sur l’application de médias sociaux anonyme Whisper a reçu une réponse d’un utilisateur nommé « Macabre Pure » après avoir publié un message disant qu’elle s’ennuyait et lui avoir demandé ce qu’elle devait faire.

Les documents indiquent que l’utilisateur a suggéré à la fille de se déshabiller et a déclaré qu’il ne se souciait pas de son âge alors que l’agent a dit qu’elle n’avait que 12 ans. Les documents indiquent que l’agent a envoyé à Kinney une photo d’une jeune fille habillée, à laquelle Kinney a répondu avec deux photos de lui-même en pied portant des vêtements.

Selon les documents, Kinney et l’agent secret ont continué leur conversation, l’agent affirmant qu’elle était dans l’Oregon pour rendre visite à sa grand-mère et qu’elle s’ennuyait. Selon les documents, Kinney a répondu qu’il adorerait la « secourir » et pratiquer divers actes sexuels sur elle. Kinney a également demandé à l’agent se faisant passer pour la jeune fille de lui envoyer des photos d’elle nue, ce à quoi l’agent a répondu qu’elle n’envoyait pas ce genre de photos mais une autre photo représentant une jeune fille portant des vêtements.

Les documents indiquent que la conversation s’est poursuivie le 23 juillet, lorsque Kinney a dit à l’agent qu’il était au travail. La conversation a pris fin lorsque l’agent lui a demandé s’il avait un travail intéressant.

Les documents indiquent que la police a obtenu une assignation à comparaître pour que Whisper fournisse des informations sur les abonnés du compte Macabre Pure et s’est vu fournir des adresses IP liées aux comptes Cox Communications et Verizon enregistrés auprès de Kinney. Des agents du FBI ont exécuté un mandat de perquisition à une date non divulguée au domicile de Kinney à Goodyear.

Selon les documents, la police a arrêté Kinney vers 7 h 18 le 3 septembre, juste à l’ouest des routes Elliot et San Miguel à Goodyear. La police a saisi le téléphone de Kinney et une analyse médico-légale a montré que l’application Whisper avait été installée mais avait été supprimée.

Les documents indiquent que la police a ramené Kinney chez lui et l’a interrogé dans un véhicule de commandement mobile de la police de Phoenix garé à l’extérieur. Kinney a déclaré à la police qu’il avait utilisé Whisper sur son téléphone et qu’il aimait le fait que cela « ressemble à de la fantaisie et soit anonyme ».

Selon les documents, Kinney a déclaré avoir parlé avec plusieurs filles sur Whisper qui lui ont dit qu’elles étaient mineures, mais il a supposé qu’elles étaient toutes des adultes qui jouaient un rôle. Kinney se souvient avoir communiqué avec une fille qui prétendait avoir 9 ans, mais il a dit qu’il croyait qu’elle était adulte parce que la photo qu’elle lui avait envoyée semblait plus âgée qu’une fille de cet âge, selon les documents.

Kinney s’est également rappelé avoir eu des conversations sexualisées avec une fille prétendant avoir 12 ans, mais a de nouveau souligné qu’il pensait qu’elle était en fait une adulte et qu’il s’agissait simplement de « jeux de rôle et de discussions fantastiques », selon les documents.

Le conseil d’administration du district scolaire secondaire de Buckeye Union prévoyait de discuter du éventuel licenciement de Kinney lundi soir.

Kinney n’a pas pu être joint pour commenter.

