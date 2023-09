Les preuves sont insuffisantes pour inculper le tueur de BTK dans l’affaire froide de l’Oklahoma, selon le procureur

PAWNEE, Oklahoma (AP) – Il n’y a pas suffisamment de preuves pour inculper le tueur en série BTK dans la disparition en 1976 d’une jeune fille de 16 ans, a déclaré lundi un procureur de l’Oklahoma malgré les déclarations des responsables de l’application des lois qualifiant Dennis Rader de principal suspect. .

Le procureur de district Mike Fisher a déclaré lors d’une conférence de presse qu’il n’en était pas au point où il pourrait porter plainte contre Rader pour la disparition de Cynthia Dawn Kinney, une pom-pom girl de Pawhuska, dans le nord de l’Oklahoma, qui a été vue pour la dernière fois dans une laverie automatique.

Mais Fisher a demandé au Bureau d’enquête de l’État d’Oklahoma d’ouvrir une enquête formelle sur la disparition de Kinney en raison de l’intérêt public pour cette affaire classée, et il portera plainte s’il prend connaissance de preuves qui le justifieraient, a-t-il déclaré.

Les responsables du shérif du comté d’Osage, dont le sous-shérif Gary Upton, ont récemment qualifié Rader de « principal suspect » dans la disparition de Kinney et la mort de Shawna Beth Garber, 22 ans, dont le corps a été découvert en décembre 1990 dans le comté de McDonald, Missouri.

Rader, aujourd’hui âgé de 78 ans, a été tué de 1974 à 1991, se donnant le surnom de BTK – pour « lier, torturer et tuer ». Il a joué au chat et à la souris avec les enquêteurs et les journalistes pendant des décennies avant d’être arrêté en 2005. Il a finalement avoué 10 meurtres dans la région de Wichita, au Kansas, à environ 90 miles (144,84 kilomètres) au nord de Pawhuska. Il est emprisonné pour 10 peines consécutives à perpétuité.

Rob Ridenour, l’avocat de Rader, a déclaré qu’il n’avait aucun commentaire lundi.

Une banque était en train d’installer de nouvelles alarmes en face de la laverie automatique où Kinney a été vu pour la dernière fois, a déclaré le shérif du comté d’Osage, Eddie Virden. Rader était à l’époque un installateur régional pour la société de systèmes de sécurité ADT, mais Virden n’a pas été en mesure de confirmer que Rader avait installé les systèmes de la banque.

Virden a déclaré à KAKE-TV qu’il avait décidé d’enquêter lorsqu’il avait appris que Rader avait inclus l’expression « mauvaise journée de lessive » dans ses écrits.

Fisher a déclaré qu’il avait participé à des entretiens menés par les enquêteurs du Kansas, du Missouri et de l’Oklahoma avec Rader il y a environ 90 jours, mais le shérif n’a partagé aucune preuve matérielle avec le bureau du procureur.

Il a qualifié les informations qu’il a reçues jusqu’à présent de « rumeurs car elles n’ont pas encore été fondées ». Et il a déclaré qu’il n’avait rien vu « qui, à ce stade, puisse constituer un soupçon, même raisonnable ».

Mais Fisher a déclaré qu’il avait vu des choses qui lui ont donné « réflexion et inquiétude » à propos du département du shérif, y compris la façon dont ils ont mené une fouille pour obtenir des preuves dans l’ancienne propriété de Rader à Park City, Kansas, le mois dernier. Et il a qualifié sa relation avec le shérif de « rompue ».

« Je n’essaie pas de créer un conflit avec le shérif du comté d’Osage », a-t-il déclaré. « Mais il existe certaines manières d’enquêter sur une affaire, et je crains que ces techniques d’enquête appropriées n’aient pas été utilisées. C’est pourquoi j’ai demandé l’aide de l’OSBI.

Virden a défendu sa gestion de l’enquête dans une interview publiée dimanche dans le Tulsa World. Il a également déclaré que Rader avait nié, lorsqu’il lui avait parlé en prison en janvier, avoir tué quelqu’un d’autre que ses 10 victimes au Kansas, mais avait déclaré que l’un de ses fantasmes favoris non réalisés avait été de kidnapper une fille dans une laverie automatique.

Le procureur s’est dit également inquiet pour les parents de Kinney, qu’il a rencontrés pendant environ deux heures vendredi. Il a déclaré qu’ils étaient tous les deux octogénaires et que les nouvelles spéculations leur avaient fait des ravages physiques.

« Cynthia a disparu il y a 47 ans. Ils n’ont pas de réponses », a déclaré Fisher. « Nous avons des raisons de croire qu’il s’agit peut-être d’un homicide. Nous ne pouvons pas le dire avec une certitude absolue, mais nous n’avons rien vu qui suggère le contraire puisqu’il n’y a eu aucun contact avec Cynthia Dawn depuis 1976, depuis sa disparition.

The Associated Press