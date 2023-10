Les preuves recueillies lors du procès pour fraude à New York montrent que les états financiers de Trump ont joué un rôle clé dans un accord de prêt

NEW YORK (AP) – Ancien président Donald Trump a déclaré qu’il n’aurait jamais pensé que ses états financiers annuels « seraient pris très au sérieux ». Mais des preuves jeudi dans son New York procès civil pour fraude a montré que les déclarations faisaient partie intégrante de certains accords de prêt de son empire commercial.

Un avocat de l’État a montré des lettres que l’ancien contrôleur de la société Trump, Jeffrey McConney, avait envoyées à une banque, affirmant qu’il fournissait les états financiers de Trump pour 2015 et 2016, comme l’exigeaient les conditions d’un prêt pour son domaine de Seven Springs, au nord de New York.

McConney a été le premier ex-initié de la Trump Organization à témoigner au procès, où le procureur général de New York, Letitia James, allègue que Trump et son entreprise ont trompé les banques, les assureurs et autres avec des états financiers frauduleux qui ont largement surévalué la Trump Tower, Mar-a. -Lago et autres actifs.

Trump nie tout acte répréhensible et affirme que James, un démocrate, tente simplement de nuire à sa campagne présidentielle de 2024. il est en tête du peloton républicain.

Trump lui-même n’a pas assisté aux débats jeudi, après avoir choisi d’y être – et profiter des caméras d’information attendre dehors – pendant les trois jours précédents.

Caricatures politiques

Atout a déclaré lors d’un témoignage avant le procès qu’il n’avait jamais pensé que les états financiers « seraient pris très au sérieux ». Les personnes qui faisaient affaire avec lui ont été largement averties de ne pas leur faire confiance, a-t-il déclaré.

Il a décrit les documents comme « une assez bonne compilation de propriétés », plutôt qu’une véritable représentation de leur valeur, et a déclaré que certains chiffres étaient des « estimations ».

James, cependant, a déclaré que ces déclarations étaient au cœur d’une « fraude persistante et répétée ».

McConney a travaillé pour la Trump Organization de 1987 jusqu’en février dernier et avait une connaissance approfondie des transactions de l’entreprise. Lors du procès pour fraude fiscale de l’entreprise l’année dernière, McConney a admis avoir enfreint la loi pour aider les collègues dirigeants à éviter les impôts sur les avantages payés par l’entreprise, notamment en remplissant de fausses déclarations de revenus et en omettant de déclarer les avantages aux autorités fiscales.

L’équipe juridique de James a cherché à démontrer que Trump et son entreprise avaient un contrôle total sur la préparation des déclarations, les comptables externes s’appuyant sur les informations fournies par la Trump Organization. La défense a tenté de démontrer que s’il y avait des problèmes avec les états financiers, les erreurs étaient la faute du comptable Donald Bender.

Bender, qui a préparé les déclarations pendant des années, a insisté jeudi sur le fait qu’il avait demandé aux dirigeants de la Trump Organization tous les documents requis, mais qu’il ne les avait pas toujours obtenus. Il a déclaré qu’il n’avait eu connaissance de certaines évaluations manquantes que lorsque les procureurs de Manhattan l’avaient interrogé au cours de leur enquête sur les pratiques commerciales de Trump.

L’avocat de la défense, Jesus M. Suarez, a demandé pourquoi Bender n’avait pas remarqué l’absence des évaluations plus tôt.

«Je leur ai demandé des évaluations», a déclaré Bender. « Ils ont déclaré qu’ils m’avaient donné tout ce dont j’avais besoin. »

Les avocats de la défense ont également poursuivi Bender pour avoir répondu à des dizaines de questions, au cours de ses jours de témoignage, en disant qu’il ne s’en souvenait pas.

Le procès sans jury concerne des allégations de complot, de fraude à l’assurance et de falsification de dossiers commerciaux. James demande 250 millions de dollars de pénalités et l’interdiction pour Trump de faire des affaires à New York.

Le juge Arthur Engoron s’est prononcé sur d’autres allégations avant le procès, estimant que Trump s’est livré à une fraude en gonflant la valeur de ses actifs sur les relevés.

La décision, dont Trump a fait appel mercredi, appelle à la dissolution les sociétés à responsabilité limitée qui contrôlent la Trump Tower et d’autres participations importantes et qui sont gérées par un séquestre. Trump perdrait son autorité sur le choix des locataires, l’embauche ou le licenciement d’employés et d’autres décisions clés concernant ces propriétés.

Dans une ordonnance rendue jeudi, Engoron a ordonné aux deux parties de soumettre les noms des séquestres potentiels avant le 26 octobre. Il a également donné sept jours à Trump et aux autres accusés pour remettre à un observateur nommé par le tribunal une liste de toutes les entités couvertes par la décision.

Engoron a également demandé aux accusés de donner au contrôleur, la juge fédérale à la retraite Barbara Jones, un préavis de toute demande de nouvelle licence commerciale dans n’importe quelle juridiction et de toute tentative de créer de nouvelles entités pour « détenir ou acquérir les actifs » d’une société en cours de dissolution en vertu de la loi. la décision.

Parallèlement au procès civil, Trump mène également une série d’affaires pénales. Il a plaidé non coupable des accusations de complot visant à annuler sa défaite électorale de 2020 face au démocrate Joe Biden, de thésaurisation illégale de documents classifiés et de falsification de dossiers commerciaux liés à l’argent secret payé en son nom.

Les avocats de la défense ont qualifié l’affaire de l’argent secret d’un « ensemble désorganisé d’accusations politiquement motivées et entachées de vices juridiques ». Le bureau du procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, a déclaré qu’il répondrait dans les documents judiciaires attendus le mois prochain. Bragg, un démocrate, a défendu l’acte d’accusation comme étant un fruit d’une « enquête rigoureuse et approfondie ».