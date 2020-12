Les «preuves perdues» de Martin Bashir n’ont pas retardé la capture du tueur Babes in the Woods, a déclaré la police.

La mère de la victime Karen Hadaway, Michelle, a affirmé que Bashir avait pris des vêtements tachés de sang portés par Karen le jour de son meurtre et les avait perdus.

Le meurtrier Russell Bishop était sorti de son procès en 1987 après que Karen et son ami Nicola Fellows, tous deux âgés de neuf ans, aient été retrouvés assassinés à Brighton’s Wild Park l’année précédente.

Le couvreur a finalement été reconnu coupable des meurtres en 2018, lorsque des preuves ADN provenant d’autres vêtements de la scène et des victimes l’ont traduit en justice.

Michelle s'est demandé si Bishop aurait pu être condamné plus tôt si Bashir n'aurait pas perdu les vêtements, mais la police a nié que cela aurait fait une différence.







Un porte-parole de la police du Sussex a déclaré: «La réalité est que bien que nous soyons conscients de cette affaire, elle n’a eu aucun impact matériel sur l’enquête à ce moment-là ou plus tard, ou sur les poursuites de 2018, et n’a causé aucun retard.

« Toutes les preuves médico-légales nécessaires avaient déjà été obtenues à partir des vêtements en 1986 et stockées séparément, y compris les preuves ADN qui ne sont devenues accessibles que plusieurs années plus tard en raison des progrès de la technologie médico-légale et qui étaient cruciales pour obtenir la condamnation finale de Bishop. »

Michelle avait affirmé qu’en 1991, Bashir l’avait persuadée de remettre les vêtements de Karen alors qu’il lui disait qu’il réalisait un documentaire de la BBC sur les erreurs de l’affaire.

Bashir a par la suite perdu les vêtements, prétend-on, et lorsque la police du Sussex a lancé un examen de l'affaire à froid en 2004 suite à des améliorations des techniques ADN, les vêtements sont restés manquants.







Michelle a déclaré au Sun: « Je crois que la perte des vêtements de Karen aurait pu sérieusement affecter la chasse au meurtrier de mon enfant. »

Le journaliste a déclaré à la famille que de nouvelles techniques ADN pourraient constituer une percée médico-légale, selon le Daily Mail.

Michelle a déclaré que l’émission n’avait jamais été diffusée et quand elle a trouvé la note des années plus tard, elle a essayé de savoir ce qui s’était passé, et Bashir aurait dit qu’il ne se souvenait pas de l’avoir rencontrée.

Elle a dit qu’il avait «profité» de son chagrin.

« [He] n'a jamais montré de remords pour cette perte », a ajouté Michelle.







« Bashir est un journaliste voyou et il est incroyable qu’il soit toujours employé par la BBC. »

Ian Heffron, l’oncle de Nicola et un officier de police à la retraite, avait déclaré que les deux familles «tenaient à chaque paille» et considéraient les vêtements comme des «preuves très importantes».

Il a dit: « Bashir a couru pour se mettre à l’abri et n’est jamais revenu vers nous.

«En fin de compte, nous avons dû abandonner. Il a dû faire quelque chose avec les vêtements. Est-ce qu'il vient de les mettre sur une étagère pour recueillir la poussière? Pour dire le moins, j'ai été amèrement déçu que quelqu'un de sa stature, qui pourrait nous ont aidés, nous ont très mal laissé tomber. Les actions de Bashir à mon avis étaient très peu professionnelles. Je pense que son programme était lui-même. «







Michelle a parlé après la nouvelle que Bashir ferait l’objet d’une enquête de la BBC lors de son entretien avec Panorama en 1994 avec la princesse Diana.

Le frère de Diana, Earl Spencer, a déclaré que Bashir lui avait montré de faux relevés bancaires affirmant à tort que deux courtisans étaient payés par les services de sécurité pour obtenir des informations sur Diana afin de garantir l’interview.

La BBC a nommé l’ancien juge de la Cour suprême Lord Dyson pour enquêter sur les allégations.

Mirror Online a contacté les représentants de Martin Bashir pour obtenir leurs commentaires.









Un porte-parole de la BBC a déclaré: «En 2004, la BBC a déclaré ceci à propos de cette question:« Nous n’avons appris que récemment que ces articles étaient peut-être en possession de Public Eye en 1991.

«Nous avons mené des enquêtes approfondies pour les retrouver, mais sans succès.

« ‘Nous continuerons à examiner cela.’

« Nous consultons nos archives archivées pour voir si des progrès ont été accomplis avec ces demandes. »