Les preuves montrent que Trump a «explicitement» autorisé la fraude fiscale – Shaw Local

NEW YORK – (AP) – En fin de compte, ce n’était pas un pistolet fumant de dernière minute, mais un procureur insistant sur le fait que les preuves montrent que Donald Trump était au courant d’un stratagème que les dirigeants de son organisation Trump ont élaboré pour éviter de payer des impôts sur le revenu des particuliers sur des millions de dollars d’avantages payés par l’entreprise.

Après avoir dit aux jurés jeudi que Trump “savait exactement ce qui se passait” avec le stratagème, le procureur adjoint du district de Manhattan, Joshua Steinglass, a poursuivi en citant des preuves et des témoignages du procès qui, selon lui, ont clairement indiqué que “M. Trump sanctionne explicitement la fraude fiscale”.

Steinglass, s’exprimant le dernier jour avant les délibérations sur la fraude fiscale criminelle de l’organisation Trump, a montré aux jurés un bail signé par Trump pour l’appartement d’un cadre à Manhattan et une note de service que l’ancien président a paraphé autorisant une réduction de salaire pour un autre cadre qui a obtenu des avantages.

Il a également cité l’affirmation de Weisselberg, au cours de ses trois jours de témoignage, selon laquelle il aurait dit à Trump qu’il le rembourserait après que Trump ait accepté de couvrir les frais de scolarité élevés de ses petits-enfants dans une école privée. Weisselberg a ensuite ajusté ses registres de paie pour réduire son salaire avant impôt du coût des frais de scolarité.

“Je mentionne tout cela pour montrer que tout ce récit selon lequel M. Trump était parfaitement ignorant n’est tout simplement pas réel”, a déclaré Steinglass.

Trump lui-même n’est pas jugé, comme l’a rappelé Steinglass aux jurés, mais le juge Juan Manuel Merchan lui a donné le feu vert pour parler de la possible connaissance de Trump du stratagème après que les avocats de la société, dans leurs sommations, ont affirmé que Trump n’en savait rien.

Trump a nié savoir que Weisselberg et d’autres dirigeants esquivaient les impôts, écrivant sur sa plateforme Truth Social cette semaine : “Il n’y avait aucun gain pour ‘Trump’, et nous n’en avions aucune connaissance.”

Après la fin de Steinglass vendredi, l’avocat de la Trump Organization, Michael van der Veen, a demandé à Merchan de déclarer un procès nul, arguant que le procureur avait irrémédiablement nui à la défense en dépeignant effectivement Trump comme un co-conspirateur dans le stratagème de fraude fiscale.

« Je ne crois pas qu’il soit nécessaire de déclarer un procès nul. Ce n’est même pas vraiment une pensée », a déclaré Merchan, acceptant à la place de mettre en garde les jurés sur les remarques de Steinglass.

Mais la concentration soudaine de Steinglass sur la connaissance de Trump du stratagème, juste au moment où le procès de la société Trump touchait à sa fin, a soulevé la question : pourquoi n’a-t-il pas été inculpé aussi ?

Le bureau du procureur du district de Manhattan a refusé de commenter, citant le procès en cours. Le procureur de district Alvin Bragg, qui a hérité de l’affaire lorsqu’il a pris ses fonctions en janvier, a déclaré qu’une enquête sur Trump était “active et en cours” et qu’aucune décision n’avait été prise sur l’opportunité de l’inculper.

La Trump Organization, l’entité par laquelle Trump gère ses terrains de golf, ses hôtels et d’autres entreprises, est chargée d’aider certains cadres supérieurs à éviter de payer des impôts sur les rémunérations non monétaires. L’affaire de la société est le seul procès à découler de l’enquête de trois ans du bureau du procureur du district de Manhattan sur Trump et ses pratiques commerciales.

Les procureurs soutiennent que la société est responsable parce que Weisselberg et un subalterne avec lequel il a travaillé sur le stratagème, le contrôleur Jeffrey McConney, étaient des agents de «haute direction» chargés d’agir au nom de la société et de ses diverses entités. En cas de condamnation, l’entreprise pourrait être condamnée à une amende de plus d’un million de dollars.

La défense a allégué que Weisselberg avait inventé le stratagème d’évasion fiscale de son propre chef, à l’insu de Trump ou de la famille Trump, et que l’entreprise n’avait pas bénéficié de ses actions.

“Nous sommes ici aujourd’hui pour une raison et une seule : la cupidité d’Allen Weisselberg”, a déclaré jeudi l’avocate de la Trump Organization, Susan Necheles.

Weisselberg a témoigné que Trump ne le savait pas, mais que l’organisation Trump en avait tiré un avantage car elle n’avait pas à lui payer autant en salaire réel. Van der Veen a parsemé sa conclusion jeudi avec le mantra de la défense : “Weisselberg l’a fait pour Weisselberg.”

“Toute leur théorie de l’affaire est une fraude”, a déclaré Steinglass vendredi matin avant que le jury n’entre dans la salle d’audience, alors que les avocats de la société cherchaient à tempérer sa rhétorique.

Un appartement de Manhattan payé par l’entreprise est même allé au fils de Weisselberg, Barry, soi-disant pour qu’il puisse répondre rapidement aux urgences à la patinoire de Central Park gérée par l’entreprise.

« Tout cela fait partie du programme de rémunération des dirigeants de Trump : des voitures gratuites pour vous, des voitures gratuites pour votre femme, des appartements gratuits pour vous, des appartements gratuits pour vos enfants », a déclaré Steinglass. Barry Weisselberg, a-t-il plaisanté, « ne vivait pas sur une Zamboni à Wollman Rink. Il vivait dans un appartement de Central Park South.

Au début du procès, Merchan a averti la défense et l’accusation d’éviter de parler de Trump afin de ne pas donner aux jurés l’impression que le grand patron de l’immobilier était, ou aurait dû être, assis à la table de la défense.

Mais le juge a noté vendredi que la teneur du procès avait changé après que les avocats de la défense et les procureurs avaient fréquemment mentionné Trump lors des plaidoiries et des témoignages, même s’il n’avait pas témoigné et n’avait pas assisté au procès.

Steinglass, enveloppant son résumé, a déclaré aux jurés que Trump était “l’éléphant qui n’est pas dans la pièce”.

__

Suivez Michael Sisak sur Twitter à twitter.com/mikesisak et envoyer des conseils confidentiels en visitant https://www.ap.org/tips/.

Droits d’auteur 2022 L’Associated Press. Tous les droits sont réservés. Ce matériel ne peut être publié, diffusé, réécrit ou redistribué sans autorisation.