Les preuves d’un ancien océan sur Mars augmentent le “potentiel de vie”, selon des chercheurs | Nouvelles du monde

Les scientifiques ont trouvé des preuves d’un ancien océan sur Mars qui, selon eux, augmente le “potentiel de vie”.

Les cartes topographiques ont été analysées de près par des chercheurs, qui ont trouvé des traces d’un océan de l’hémisphère nord qui a connu une élévation du niveau de la mer compatible avec un climat chaud et humide.

Les experts débattent depuis longtemps de la possibilité de vie sur Mars et s’il avait abrité des océans.

Les données sont basées sur la topographie “récemment publiée” et les résultats supposent que “l’érosion n’a pas remodelé de manière significative la surface martienne au cours des 3,5 derniers milliards d’années”.

Les chercheurs ont pu montrer des “preuves définitives” d’un littoral avec une “accumulation sédimentaire substantielle” d’au moins 900 m d’épaisseur couvrant des milliers de kilomètres carrés.

Benjamin Cardenas, professeur adjoint au département de géosciences de l’Université d’État de Pennsylvanie et auteur principal de l’étude, a déclaré : « Ce qui vient immédiatement à l’esprit comme l’un des points les plus importants ici, c’est que l’existence d’un océan de cette taille signifie un potentiel plus élevé. pour la vie.

“Il nous renseigne aussi sur le climat ancien et son évolution.

“Sur la base de ces découvertes, nous savons qu’il a dû y avoir une période où il faisait assez chaud et où l’atmosphère était assez épaisse pour supporter autant d’eau liquide à la fois.

“Sur Terre, nous retraçons l’histoire des voies navigables en examinant les sédiments qui se déposent au fil du temps.

“Nous appelons cela la stratigraphie, l’idée que l’eau transporte les sédiments et vous pouvez mesurer les changements sur Terre en comprenant la façon dont les sédiments s’accumulent.

“C’est ce que nous avons fait ici – mais c’est Mars.”

Il a dit que la zone qui abritait l’océan est maintenant connue des scientifiques sous le nom d’Aeolis Dorsa.

Un logiciel développé par l’US Geological Survey a été utilisé pour cartographier les données de Nasa et l’altimètre laser Mars Orbiter, qui était un instrument sur un vaisseau spatial d’arpenteur qui opérait sur l’orbite de la planète rouge.

L’étude a été publiée dans le Journal of Geophysical Research: Planets.

Les découvertes surviennent un mois après que des scientifiques britanniques ont révélé ils avaient trouvé des preuves qui a donné la “meilleure indication à ce jour qu’il y a de l’eau liquide sur Mars”.