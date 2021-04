Les preuves du procès de DEREK Chauvin auraient prouvé que les flics avaient menti au sujet de la mort de George Floyd en garde à vue dans leur première déclaration.

Quelques instants après que l’ancien officier Chauvin a été reconnu coupable de meurtre dans la mort de Floyd, des copies de la déclaration originale de la police de Minneapolis ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux.

Les preuves différaient de la déclaration originale Crédit: CBSN

Il attribuait la mort de Floyd à une «détresse médicale» et ne mentionnait pas que l’homme noir avait été cloué au sol au cou par Chauvin, ou qu’il avait crié qu’il ne pouvait plus respirer.

Beaucoup publiaient le communiqué pour souligner la distance entre le récit initial de la police et les preuves qui ont conduit à la condamnation mardi, y compris une vidéo de Chauvin avec son genou sur le cou de Floyd, même après que Floyd ait cessé de bouger.

Et bien que la condamnation de Chauvin soit un cas très médiatisé de vidéo réfutant les déclarations initiales de la police, les experts de la justice pénale et les défenseurs de la responsabilité de la police affirment que le problème des rapports initiaux inexacts – en particulier lors de rencontres mortelles avec la police – est répandu.

« Sans ce jeune de 17 ans qui a filmé la vidéo, Derek Chauvin ferait probablement partie des agents de formation des forces de police », a déclaré Andre Johnson, professeur d’études en communication à l’Université de Memphis.

George Floyd est décédé en mai 2020

« Malheureusement, cela dure depuis un certain temps, et cela vient juste d’être révélé pour beaucoup d’Américains grâce à des preuves vidéo. »

Pour leur part, les responsables de la police disent qu’ils donnent les informations les plus précises possibles lors d’enquêtes rapides et complexes.

Cependant, la fréquence à laquelle des informations trompeuses sont publiées ne peut être ignorée, disent les critiques.

À mesure que les plaintes concernant la désinformation sur de telles interactions se multiplient, les appels à des caméras corporelles pour la police augmentent également.

Environ 80% des services de 500 agents ou plus utilisent désormais des caméras, mais le stockage vidéo peut être coûteux.

La vidéo officielle de la police montre également de plus en plus de divergences dans les récits policiers initiaux, bien que généralement les images soient retenues pendant des jours ou parfois des mois pendant les enquêtes internes.

Des images ont circulé montrant Derek Chauvin agenouillé sur le cou de Floyd Crédit: CBSN

Johnson a déclaré qu’il ne devrait pas prendre de preuves vidéo de la maltraitance ou de la mort d’Américains noirs pour que des personnes soutiennent les changements dans la police.

Il a noté que lorsqu’il y a des preuves vidéo, elles sont souvent examinées et toujours rejetées par certains comme fausses ou trompeuses.

« Pourquoi doit-il prendre la preuve vidéo, l’activisme, le témoignage? » demanda Johnson.

« Il faut tout cela parce que depuis la création de la police, nous, en tant qu’Américains, avons pris la police au mot. Mais ce n’est pas nouveau pour les communautés de couleur. »

« La question est la suivante: la police a-t-elle commencé à perdre la position par défaut selon laquelle elle est véridique? » il a dit. « Je pense que ça commence à s’éroder. »

Chauvin a été reconnu coupable mardi Crédit: Reuters

La police et les procureurs de plusieurs villes ont publié des vidéos de caméras corporelles plus rapidement après de récentes rencontres mortelles.

Certains experts disent que cela vise en partie à étouffer le potentiel de manifestations à grande échelle contre l’injustice raciale et la brutalité policière qui ont eu lieu dans tout le pays après la mort de Floyd.

D’autres disent que c’est un mouvement pour regagner la confiance de la communauté au milieu des demandes de transparence.

À Minneapolis, le porte-parole de la police, John Elder, avait précédemment déclaré à l’Associated Press qu’il n’avait pas visité les lieux le 25 mai 2020, comme il le fait habituellement après des événements majeurs, et qu’il n’était pas en mesure de revoir les images de la caméra corporelle de la mort de Floyd pendant plusieurs heures.

Elder a publié la description initiale après avoir été informé par des superviseurs, dont il a appris plus tard qu’ils n’étaient pas non plus sur les lieux.

Après que la vidéo du spectateur a fait surface, le département a réalisé que la déclaration était inexacte et a immédiatement demandé une enquête du FBI, a-t-il déclaré.

À ce moment-là, les enquêteurs de l’État avaient pris le relais et il était incapable de publier une déclaration corrigée.

« Je ne mentirai jamais pour couvrir les actions de quelqu’un d’autre », a déclaré Elder.