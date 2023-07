Les preuves de l’utilisation de mines interdites par les forces ukrainiennes s’accumulent, selon Human Rights Watch

Commentez cette histoire Commentaire

Selon les preuves recueillies par Human Rights Watch, les forces ukrainiennes semblent avoir utilisé des roquettes pour disperser des piles de mines terrestres antipersonnel de la taille d’une main interdites au niveau international sur les zones occupées par la Russie dans l’est de l’Ukraine. Un rapport publié dans la nuit ajoute aux preuves précédentes recueillies par le groupe de défense des droits basé à New York suggérant que les forces ukrainiennes ont dispersé des milliers de mines antipersonnel l’année dernière, blessant des civils, en violation du Traité d’interdiction des mines de 1997, dont l’Ukraine est signataire. La Russie, qui n’a pas signé le traité, a utilisé beaucoup plus de mines antipersonnel, selon des groupes de défense des droits.

Les mines déclenchées par le poids corporel en question sont considérées comme particulièrement pernicieuses et violent les lois internationales de la guerre car elles blessent sans discrimination les soldats et les civils. Leur petite taille et leur apparence inoffensive peuvent amener des enfants ou d’autres civils à les manipuler sans le savoir.



Cette mine antipersonnel de fabrication soviétique et russe est destinée à s'autodétruire sur une durée de 1 à 40 heures. Aile 'papillon' en plastique Il est rempli de environ 37 grammes d'explosif liquide. Une fine aile en plastique rend plus facile manipuler. La mine est normalement de couleur verte, marron kaki ou brun sable pour éviter la détection. Le fusible est actionné par pression et intègre un délai d'armement. 11 lb de pression suffit à faire exploser le dispositif. L'explosion a une portée effective de 3 pieds. Source : Réseau d'intégration des données d'OE SAMUEL GRANADOS / LE POSTE DE WASHINGTON

Le groupe de défense des droits a examiné des photographies de restes de roquettes trouvées dans l’est de l’Ukraine et utilisées exclusivement pour disperser des mines antipersonnel PFM-1S. Des messages manuscrits sur les restes pourraient être retracés à des organisations ukrainiennes qui ont proposé de faire inscrire des « souhaits de mort » sur diverses munitions afin de collecter des fonds pour l’effort de guerre.

Les forces russes ont utilisé au moins 13 types différents de mines antipersonnel interdites, ainsi que des pièges activés par les victimes, lors de l’invasion de l’Ukraine, a constaté Human Rights Watch dans des rapports précédents. Mais l’Ukraine s’est expressément engagée à ne pas les utiliser, malgré les preuves suggérant le contraire.

« Ces mines antipersonnel ont eu des conséquences immédiates et dévastatrices pour les civils à Izium et aux alentours, notamment en arrachant les membres des habitants dans leur vie quotidienne », a déclaré Ida Sawyer, directrice de la division crise et conflit de Human Rights Watch.

Le gouvernement ukrainien n’a pas répondu aux demandes de commentaires sur les restes apparents de roquettes ukrainiennes utilisées pour disperser les mines, mais a reconnu les conclusions antérieures du groupe de défense des droits, affirmant qu’elles seraient « dûment étudiées ».

« L’Ukraine, exerçant son droit à la légitime défense conformément à l’article 51 de la Charte des Nations Unies, s’acquitte pleinement de ses obligations internationales alors que les occupants russes commettent des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité et le génocide du peuple ukrainien », a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans son communiqué. réponse plus tôt cette année.

Connues sous le nom de mines papillon ou pétales pour leur forme, leur petite taille et leur poids léger, les mines PFM sont généralement vertes ou brunes, et une aile est remplie d’explosifs destinés à exploser lorsqu’une pression suffisante, entre 11 et 55 livres, est appliquée.

Bien que certains types de PFM puissent être mis en place à la main, la variante PFM-1S doit être déployée à l’aide d’un système de pose de mines à partir d’un mortier, d’un avion ou d’une fusée, comme la fusée de pose de mines Uragan 9M27K3 identifiée dans le rapport.

Ces roquettes peuvent transporter 312 mines dans des piles de « cassettes » qui se dispersent après le tir de la roquette.

Les mines PFM-1S, qui peuvent flotter jusqu’au sol sans exploser, sont équipées d’un mécanisme conçu pour s’autodétruire entre 1 et 40 heures après leur déploiement.

Lorsque ce mécanisme échoue, ce qui est souvent le cas, les mines menacent les civils en restant indéfiniment sans exploser au sol.

Le traité d’interdiction des mines de 1997, auquel les États-Unis, comme la Russie, ne sont pas partie, oblige les pays à s’abstenir d’utiliser des mines antipersonnel et à se débarrasser de tout stock dont ils pourraient disposer, un processus qui peut être coûteux.

Le rejet du traité par la Russie ne l’exempte pas de rendre des comptes, a déclaré Sawyer, car toute utilisation d' »armes indiscriminées par nature » viole le droit international.

Bien que l’Ukraine ait ratifié le traité en 2005 et que les autorités aient signalé la destruction de millions de mines antipersonnel, en 2021, le pays en posséderait encore plus de 3 millions.

Toute utilisation de mines contribue à un processus ardu de restitution des terres ukrainiennes à un usage civil. Le déminage est une entreprise lente et coûteuse qui, selon les experts, pourrait prendre jusqu’à des centaines d’années.

Depuis que l’Ukraine a repris le contrôle du territoire autour d’Izyum, a déclaré Sawyer, une nouvelle série de blessures par mines a été signalée. « En raison de la nature de ces mines », a déclaré Sawyer, « les civils souffriront probablement pendant de nombreuses années à venir ».

David Stern a contribué à ce rapport.

