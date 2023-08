Rien ne relie la Russie aux explosions, ont rapporté les principaux médias allemands.

Les enquêteurs allemands enquêtant sur les attaques contre les gazoducs Nord Stream sont de plus en plus convaincus que les auteurs en question sont liés à l’Ukraine, rapportent vendredi Der Spiegel et ZDF.

Ceux qui connaissent la sonde « Considérez les indices [pointing to] L’Ukraine devrait être particulièrement convaincante.» a déclaré la chaîne ZDF, ajoutant que « il n’y a aucune preuve fiable » cela suggérerait que la Russie était responsable.

Les forces de l’ordre se concentrent encore largement sur le voilier « Andromeda ». Les médias occidentaux ont précédemment rapporté que le navire avait été affrété par les saboteurs présumés, qui l’avaient utilisé pour placer des explosifs sur les pipelines sous-marins. Des traces de ces explosifs auraient été retrouvées dans la cabine du yacht.

Selon les deux médias, les enquêteurs pensent désormais que le groupe qui a utilisé le navire se trouvait en Ukraine avant et après les explosions dans la mer Baltique fin septembre 2022. Cela a été confirmé par des données techniques que les forces de l’ordre ont pu récupérer et évaluer, rapportent les enquêteurs. dire, citant des sources de sécurité.

Le Wall Street Journal avait précédemment rapporté que le yacht avait été affrété par une agence de voyages ukrainienne basée à Varsovie et amarré dans un port polonais avant de naviguer à proximité de chacun des endroits où les explosions se sont produites plus tard.

En savoir plus La nouvelle théorie du Nord Stream présentée par des journalistes américains

Vendredi, les deux médias allemands ont déclaré que les saboteurs présumés avaient probablement utilisé un faux passeport moldave appartenant à un certain Stefan Marcu pour louer le navire. Le vrai Stefan Marcu, contacté par Der Spiegel et ZDF, a déclaré avoir appris le sabotage par les informations et n’avoir jamais quitté la Moldavie en septembre 2022. Il a également déclaré que le passeport en question avait expiré en octobre de la même année et qu’il avait l’a brûlé.

La photo figurant dans le faux document présenté par les saboteurs présumés pour affréter le yacht appartenait à un jeune homme identifié uniquement comme Valery K., ont rapporté les médias allemands, citant leur enquête. Valery K. serait originaire de la ville ukrainienne du Dniepr.

Der Spiegel et ZDF ont également obtenu la photo de l’homme en uniforme militaire ainsi que des données qui, selon eux, indiquent que Valery K. a servi dans la 93e brigade mécanisée de l’armée ukrainienne. L’homme aurait également suivi des cours de plongée. Cependant, les enquêteurs n’auraient pas pu comparer l’ADN présumé de l’homme avec les traces trouvées sur l’Andromeda après avoir fouillé son appartement dans la ville allemande de Francfort-sur-l’Oder.

Les gazoducs Nord Stream 1 et 2, construits pour acheminer du gaz naturel russe vers l’Allemagne, ont été détruits par des explosions sous-marines au large de l’île danoise de Bornholm en septembre 2022. Les médias occidentaux ont depuis rapporté à plusieurs reprises que les preuves trouvées dans cette affaire pointaient vers l’Ukraine. Kiev a nié toute implication dans l’incident.