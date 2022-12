Les preuves ADN ne sont pas suffisantes pour condamner un homme d’Okanagan accusé de 5 introductions par effraction

Bien qu’il ait des preuves ADN le liant à plusieurs introductions par effraction, un homme de l’Okanagan ne sera condamné que pour l’un d’entre eux.

Le juge de la Cour suprême présidant l’affaire de Kevin Maurice Joseph LeClerc a statué qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour étayer les accusations selon lesquelles LeClerc était entré dans les quatre résidences et avait commis un vol.

En plus d’un cambriolage commercial à Intersection Winery en 2014 à Oliver, LeClerc avait été accusé d’avoir commis une effraction et un vol dans une maison sur Cottonwood Drive à Osoyoos, une maison sur la 37e rue à Osoyoos, une maison à Naramata sur Robinson Point et enfin une maison à Apex Mountain en 2017.

La seule accusation dont LeClerc a été reconnue coupable était l’accusation moindre d’avoir pénétré par effraction dans Intersection Winery avec l’intention de commettre un vol, pour laquelle la juge Jasmin Ahmad a déclaré qu’elle ne voyait aucune autre raison de le faire que de commettre un acte criminel.

« Pour établir la culpabilité, la Couronne doit prouver chacun des principaux éléments au-delà de tout doute raisonnable », a déclaré le juge Ahmad. – C’est A, que M. LeClerc a fait irruption dans la place ; B, que M. LeClerc est entré dans la place ; et C, que M. LeClerc a commis l’acte criminel de vol lorsqu’il est entré par effraction dans les lieux.

« Il ne suffit pas que la Couronne ait prouvé que M. LeClerc est entré par effraction dans chacun des locaux… il doit également prouver hors de tout doute raisonnable qu’il a commis l’infraction de vol.

Les résidences étant laissées vides par leurs propriétaires pendant plusieurs semaines, laissant une large période pendant laquelle plusieurs personnes auraient pu se trouver à l’intérieur, la justice a noté que les preuves récupérées des scènes comprenaient de l’ADN supplémentaire qui ne correspondait pas à celui de LeClerc. Combiné avec des preuves de l’utilisation des chambres, de la nourriture qui a été mangée et des sacs d’épicerie à un endroit, elle a dit qu’il existe la possibilité que LeClerc utilise les maisons comme abri pendant que les propriétaires sont absents.

Les affaires étaient restées ouvertes pendant des années jusqu’en 2018, date à laquelle LeClerc a dû fournir des échantillons d’ADN dans le cadre d’une autre affaire contre lui.

Après que Leclerc ait fourni l’ADN à la police en 2018, l’ADN a été envoyé dans la base de données de la GRC et correspond aux cinq échantillons précédemment non identifiés.

Selon la Couronne, le rapport des experts indiquait que la probabilité estimée qu’un individu non apparenté ayant exactement le même profil ADN soit de un sur 7,6 quintillions.

L’absence d’objets volés récupérés auprès de LeClerc a été un autre facteur dans sa décision.

Par conséquent, il y avait suffisamment de doute dans l’opinion de la juge Ahmad pour qu’elle ne puisse étayer les accusations portées par la Couronne.

La détermination de la peine interviendra à une date ultérieure en 2023 après l’achèvement d’un rapport préalable à la détermination de la peine.

