Les Américains sont endettés.

La personne moyenne a plus de 92 000 $ de dettes, selon le Examen du crédit à la consommation Experian 2020.

L’étape la plus importante pour rembourser vos obligations sera de décider quels prêts vous devez vous attaquer en premier, selon l’expert financier et l’hôte de podcast Suze Orman.

Vous devriez commencer par classer vos prêts comme garantis ou non garantis, a déclaré Orman.

Regardez cette vidéo pour voir comment l’auteur à succès vous recommande de déterminer quel type de dette vous avez et ce que vous devez faire après avoir compilé votre liste.

En savoir plus sur Invest in You:

Combien vous pouvez vous attendre à recevoir de la sécurité sociale si vous gagnez 40000 $ par an

Le véritable escroc ‘Arrête-moi si tu peux’ dit que cette arnaque classique fait son grand retour

S’INSCRIRE: Money 101 est un cours d’apprentissage de 8 semaines sur la liberté financière, livré chaque semaine dans votre boîte de réception.

VÉRIFIER: Pourquoi janvier est un moment particulièrement propice pour investir votre argent passant par Grandir avec Acorns + CNBC.

Divulgation: NBCUniversal et Comcast Ventures investissent dans Glands.