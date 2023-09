Les prêts de l’ère du désastre qui sont essentiels à la survie de Main Street

Les dégâts généralisés causés par les récents incendies de forêt à Hawaï et par l’ouragan Idalia en Floride soulignent les effets coûteux des catastrophes naturelles sur les petites entreprises. Le coût total pour l’État de la catastrophe hawaïenne a été estimé entre 4 et 6 milliards de dollars par Moody’s.

Pour les propriétaires d’entreprise, il est utile de savoir qu’il existe des options de redressement et de reconstruction, notamment des prêts fédéraux, des subventions et des financements étatiques et locaux. Ceci est particulièrement important compte tenu de la vague de catastrophes naturelles qui frappent les États-Unis. « On ne sait jamais quand une catastrophe va nous frapper, et elles semblent être plus fréquentes et plus longues ces jours-ci en raison des problèmes climatiques », a déclaré Eric Groves, co-fondateur. et directeur général d’Aligneable, un réseau en ligne de propriétaires d’entreprise.

Voici ce que les petites entreprises doivent savoir sur les options de financement après une catastrophe :

Prêts en cas de catastrophe à faible taux d’intérêt de la SBA

Les petites entreprises qui ont subi un « préjudice économique important » – ce qui signifie qu’elles ne peuvent pas remplir leurs obligations et payer leurs dépenses normales – peuvent être éligibles à un prêt en cas de catastrophe économique de la SBA, également connu sous le nom d’EIDL.

À Hawaï, par exemple, la SBA a récemment déclaré EIDL à faible taux d’intérêt sont disponibles pour les petites entreprises et la plupart des organisations privées à but non lucratif des comtés d’Hawaï, d’Honolulu et de Kauai à la suite des incendies de forêt qui ont commencé le 8 août dans le comté de Maui. Les taux d’intérêt sur ces prêts peuvent être aussi bas que 4 pour cent pour les petites entreprises et 2,375 pour cent pour les organisations privées à but non lucratif, avec des durées allant jusqu’à 30 ans. Les intérêts ne commencent à courir que 12 mois à compter de la date du décaissement initial du prêt en cas de catastrophe. Le remboursement du prêt en cas de catastrophe de la SBA commence 12 mois à compter de la date du premier décaissement, a annoncé la SBA en août.

Le produit de l’EIDL peut être utilisé pour le fonds de roulement et les dépenses normales telles que le maintien des prestations de soins de santé, le loyer, les services publics et le paiement de la dette fixe. Il y a cependant des restrictions. Par exemple, l’EIDL n’est disponible que pour les petites entreprises qui ne peuvent pas obtenir de crédit ailleurs, comme déterminé par la SBA, et des exigences de garantie peuvent s’appliquer. Les entreprises peuvent obtenir jusqu’à 2 milliards de dollars de financement, en fonction de leur préjudice économique réel et de leurs besoins financiers – ce que de nombreux propriétaires d’entreprises à Hawaï, en particulier, ont du mal à documenter, compte tenu de l’ampleur de la dévastation, a déclaré Groves.

Il n’est pas nécessaire que l’entreprise ait subi des dommages matériels pour postuler.

Il y a un séparé Programme d’assistance en cas de catastrophe de la SBA pour les entreprises situées dans une zone sinistrée déclarée afin de couvrir les dommages matériels causés à l’entreprise. Les entreprises de toute taille et la plupart des organisations privées à but non lucratif peuvent postuler. Le produit du prêt peut être utilisé pour la réparation ou le remplacement de biens immobiliers, de machines, d’équipement, d’inventaire et d’agencements. Les entreprises qualifiées peuvent recevoir jusqu’à 2 millions de dollars pour couvrir les pertes liées aux catastrophes non entièrement couvertes par l’assurance. Une entreprise peut être admissible à un prêt EIDL et à un prêt en cas de catastrophe physique, mais le prêt combiné maximum est de 2 millions de dollars, selon la SBA.

Subventions FEMA

La FEMA a plusieurs programmes d’aide qui peut aider les personnes touchées par des catastrophes, avec une disponibilité basée sur le code postal et la qualification de l’emplacement. La FEMA travaille avec la SBA pour déterminer si les gens devraient obtenir de l’argent pour des biens personnels ou une aide au transport auprès de la FEMA ou de la SBA. La FEMA ne fournit pas d’argent pour les pertes des personnes susceptibles de bénéficier d’un prêt SBA.

La FEMA référence automatiquement les personnes qui répondent aux normes de revenu de la SBA à l’agence pour un prêt en cas de catastrophe. Dans la plupart des cas, les subventions FEMA ne doivent pas être remboursées.

Options de finances publiques au-delà du gouvernement fédéral

Les États, les comtés et les municipalités pourraient également disposer de ressources financières que les propriétaires pourraient exploiter, a déclaré Oren Shani, coach d’affaires certifié chez Accion Opportunity Fund, qui offre aux propriétaires de petites entreprises un accès au capital, aux réseaux et au coaching.

Par exemple, la Californie, sujette aux tremblements de terre et aux incendies de forêt, a le Garantie de prêt de secours en cas de catastrophe du California Small Business Finance Center. Les petites entreprises admissibles comptant de 1 à 750 employés pourraient être admissibles à un financement pouvant atteindre 1 million de dollars.

En Floride, frappée par les ouragans, le gouverneur Ron DeSantis a récemment activé le Programme de prêt relais d’urgence pour les petites entreprises de Floridemettant 20 millions de dollars à la disposition des entreprises touchées par l’ouragan Idalia.