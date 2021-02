Les prêts chinois à l’Amérique latine plongent alors que les souches virales se nouent

MIAMI (AP) – Cela ressemblait à un match fait au paradis de la finance.

En 2010, la Chine, son économie en plein essor et les entreprises publiques qui cherchent à se développer à l’échelle mondiale, ont jeté les yeux sur l’Amérique latine, une région en manque de capitaux mais riche en ressources naturelles qui manquait au géant asiatique. Le résultat: un record de 35 milliards de dollars de prêts d’État à État cette année-là.

Avance rapide d’une décennie et la relation autrefois torride commence à mûrir d’une manière qui suggère que la Chine se méfie peut-être de son partenaire autrefois qui ne se trompe pas.

Pour la première fois en 15 ans, les deux plus grandes banques politiques chinoises – la China Development Bank (CDB) et la Export-Import Bank of China – n’ont accordé aucun nouveau prêt à la région en 2020, mettant fin à une crise pluriannuelle due aggravation du glissement économique.

Les données proviennent d’un nouveau rapport du Dialogue interaméricain, un groupe de réflexion de Washington, et du Global Development Policy Center de l’Université de Boston, qui suivent depuis des années la diplomatie chinoise du yuan dans l’arrière-cour de Washington.

L’influence économique et diplomatique croissante de la Chine dans la région a inquiété les décideurs politiques américains, qui ont été incapables de contrer sa montée. La tâche incombe désormais à l’administration Biden, qui a averti que l’empreinte chinoise dans la région était une menace pour la sécurité nationale. Mais la Chine ayant remplacé les États-Unis en tant que principal partenaire commercial de plusieurs pays d’Amérique du Sud, le rattrapage ne sera pas une tâche facile.

Pendant ce temps, les États-Unis ont peut-être encore pris du retard pendant la pandémie, lorsque la Chine a fait don de plus de 215 millions de dollars de fournitures – des gants chirurgicaux aux technologies d’imagerie thermique – à des alliés de la région, selon la recherche. À titre de comparaison, l’Agence des États-Unis pour le développement international et le Département d’État a fourni 153 millions de dollars. La Chine a également mené des essais cliniques ou prévoit de fabriquer des vaccins dans cinq pays – Argentine, Brésil, Chili, Mexique et Pérou.

«Sans aucun doute, une partie de la réponse COVID de la région a un visage chinois», a déclaré Rebecca Ray, économiste de l’Université de Boston et l’un des auteurs du nouveau rapport. «C’est une occasion manquée pour les États-Unis, mais depuis le creux de la fabrication américaine dans les années 1990, il n’y a vraiment aucun moyen de rivaliser. Beaucoup des mêmes fournitures médicales que la Chine expédie en Amérique latine que nous achetons également à la Chine. »

L’histoire continue

Mais si la pandémie a ouvert la porte à une aide chinoise très appréciée, elle a également rendu plus difficile pour les gouvernements de payer leurs factures à Pékin. Une profonde récession de 7,4% en Amérique latine et dans les Caraïbes l’année dernière a anéanti près d’une décennie de croissance, selon les données du Fonds monétaire international.

Avec les emprunteurs pressés, la Chine a pris un coup. L’année dernière, l’Équateur a négocié un report d’un an de près de 900 millions de dollars de remboursement de la dette au titre des expéditions de pétrole. Le Venezuela – de loin le plus gros emprunteur de la région – aurait bénéficié d’un délai de grâce similaire. À la fois,

«La région étant confrontée à des défis sans précédent, il est peu probable que la Chine prête davantage pour le moment», a déclaré Margaret Myers, responsable du programme Asie-Amérique latine au Dialogue. «Au lieu de cela, il doit s’attaquer à son propre portefeuille problématique.»

Le ralentissement des prêts à l’Amérique latine reflète un recul plus large et mondial, alors que la Chine se replie sur elle-même pour renforcer ses propres efforts de reprise au milieu de la pandémie. Le Parti communiste au pouvoir a prêté des milliards de dollars pour construire des ports, des chemins de fer et d’autres infrastructures à travers l’Asie vers l’Afrique, l’Europe et l’Amérique latine afin d’élargir l’accès de la Chine aux marchés et aux ressources.

Mais Pékin est devenu plus prudent après que certains emprunteurs aient eu du mal à rembourser leurs prêts. Les responsables disent qu’ils examineront les projets et le financement plus attentivement.

La Banque chinoise de développement et le ministère des Affaires étrangères n’ont pas répondu aux questions sur les raisons de la baisse des prêts chinois à l’Amérique latine.

Même si les prêts se sont taris, les achats chinois de soja, de minerai de fer et d’autres produits de base d’Amérique latine sont restés solides, à environ 136 milliards de dollars. C’est malgré une forte augmentation des achats de la Chine de produits agricoles américains, une promesse conclue avec l’administration Trump de mettre fin à une guerre commerciale débilitante.

Les sociétés énergétiques d’État chinoises ont également racheté de manière agressive à des prix de vente incendiaires des actifs énergétiques d’investisseurs occidentaux sortants. Dans l’ensemble, les fusions et acquisitions chinoises ont atteint 7 milliards de dollars en 2020, soit près du double du volume d’activité en 2019, selon l’étude.

Parmi les accords: la vente de la plus grande société d’électricité du Pérou par Sempra Energy, basée à San Diego, en Californie, à China Three Gorges Corp. inclus dans les données car il n’a pas été finalisé.

Pour les dirigeants de la région, il est difficile de résister aux prêts chinois pour des projets d’infrastructure de grande envergure. Les taux d’intérêt sont bas et contrairement aux prêts de la Banque mondiale et du FMI, il y a moins de conditions et l’approbation est plus rapide, ce qui permet aux dirigeants de vanter les réalisations à temps pour les prochaines élections.

Même la Colombie – l’allié régional le plus fidèle de Washington et un pays qui n’a pas répondu aux demandes de la Chine – a récemment pris le train en marche. L’année dernière, un consortium comprenant China Harbour Engineering Company a inauguré le premier métro de la capitale Bogota, un projet de 3,9 milliards de dollars. Aucune entreprise américaine n’a soumissionné pour le projet, qui n’a directement bénéficié d’aucun prêt chinois.

Les responsables américains ont tenté de faire marche arrière, soulignant que l’aide américaine à l’étranger est de longue date et plus transparente.

«L’aide de Pékin dans la région vise généralement à promouvoir les intérêts commerciaux ou politiques de la République populaire de Chine», a déclaré le Bureau des affaires de l’hémisphère occidental du département d’État dans un communiqué.

En janvier, à la fin de l’administration Trump, la Société américaine de financement du développement international a signé un accord sans précédent avec l’Équateur pour financer jusqu’à 2,8 milliards de dollars de projets d’infrastructure, argent qui, selon elle, pourrait être utilisé pour «refinancer la dette chinoise prédatrice».

Mais le financement total du DFC – 60 milliards de dollars – est pâle par rapport au billion de dollars que la Chine a réservé pour son initiative «Belt and Road» pour étendre son influence dans le monde.

Le programme de prêts des États-Unis à l’Équateur était important car il obligerait également le gouvernement à privatiser les actifs pétroliers et les infrastructures et à interdire la technologie chinoise.

«Cela limiterait certainement l’influence de la Chine», a déclaré Myers. «Mais en accablant les générations futures de plus de dettes et en encourageant l’utilisation des combustibles fossiles, cela aide-t-il vraiment l’Équateur à long terme? Sinon, cela pourrait se retourner contre les États-Unis. »

___

L’écrivain d’Associated Press Joe McDonald à Pékin a contribué à ce rapport.

__

Joshua Goodman sur Twitter: @APJoshGoodman