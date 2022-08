Les prêts, c’est comme “avoir une autre bouche à nourrir” – Shaw Local

Lauren Iverson-O’Malley, résidente de Crystal Lake, a récemment subi une réduction de salaire de 20 000 $ par an, ce qui a mis ses finances à rude épreuve et l’a inquiétée de rembourser ses prêts étudiants.

Étant dans l’industrie hypothécaire, qu’elle a décrite comme «fête ou famine», les premières années de sa carrière se sont déroulées à une époque où le marché était fort. Maintenant, le marché se corrige, dit-elle, provoquant une famine. Et malgré sa réduction de salaire, elle allait encore devoir payer environ 400 $ par mois en prêts étudiants à partir d’octobre, ce qu’elle a dit qu’elle ne pouvait pas se permettre.

Maintenant, avec des plans annoncés pour annuler 10 000 $ pour les emprunteurs de prêts étudiants fédéraux, ainsi qu’une pause dans les paiements jusqu’en 2022, elle sent qu’elle peut respirer un peu plus facilement.

“Avoir la possibilité d’avoir pardonné de 10 000 à 20 000 dollars réduirait suffisamment mes paiements pour que je puisse probablement les payer”, a-t-elle déclaré.

Le président Joe Biden a annoncé mercredi son intention d’annuler 10 000 $ de dette de prêt étudiant fédéral pour les personnes gagnant moins de 125 000 $ par an et les familles gagnant moins de 250 000 $. Ceux qui ont reçu une subvention Pell, qui sont accordées à ceux qui ont les besoins financiers les plus importants, verront 10 000 $ supplémentaires annulés.

L’annulation devrait effacer la dette d’environ 20 millions de personnes. Plus de 43 millions de personnes ont une dette de prêt étudiant fédéral, avec un solde moyen de 37 667 $.

Biden prolonge également une pause sur les paiements de prêts étudiants fédéraux jusqu’à la fin de 2022.

Lauren Iverson-O’Malley a déclaré que l’exonération de prêt étudiant de 10 000 $ l’aiderait à répondre à ses besoins mensuels. (Fourni par Lauren Iverson-O’Malley)

James Sitko, directeur de projet régional pour la McHenry County Economic Development Corporation, a déclaré qu’il devait actuellement moins de 10 000 $ de dettes d’études. Il sera éligible au plan de pardon de Biden.

Après avoir obtenu un diplôme en sciences politiques de l’Université d’État de l’Illinois à Normal en 2018, Sitko, s’exprimant en tant qu’individu distinct de son rôle dans le comté, a déclaré que l’argent supplémentaire sur son compte lui apporterait la tranquillité d’esprit.

“Je n’aurai pas à m’inquiéter de dépenser de l’argent pour cela, de ne pas vérifier constamment mon compte bancaire”, a-t-il déclaré.

Mesurant l’impact, Sitko a déclaré que ses prêts étudiants étaient comme “avoir une autre bouche à nourrir”.

« C’est de l’argent que vous gagnez chaque mois mais que vous ne voyez jamais. Il reste là jusqu’à ce que le paiement soit dû », a déclaré Sitko.

James Sitko a déclaré qu’il serait admissible à la remise de prêt étudiant de Joe Biden. (Fourni par James Sitko)

Bien qu’il soit heureux pour les personnes aidées, l’avocat de Woodstock, Matt Haiduk, a déclaré qu’il ne pensait pas que cela résoudrait le problème principal, à savoir la hausse des frais de scolarité au cours des dernières décennies. Dans l’ensemble, il a dit qu’il y a une grande population de jeunes professionnels qui ne seront pas aidés par cela.

“Je pense que ce que fait Biden est fondamentalement ridicule”, a-t-il déclaré. “Je suis heureux pour les gens qui vont être soulagés de ces 10 000 dollars, mais pour moi, … c’est un spectacle politique.”

Haiduk a déclaré qu’il avait emprunté environ 60 000 $ pour aller à la faculté de droit, mais qu’en raison des intérêts, il doit maintenant plus que le montant initial bien qu’il les ait payés pendant deux décennies. Il a dit que lui et sa femme devaient environ 300 000 $.

Stacy Rockweiler, enseignante au lycée McHenry, a obtenu son diplôme en 1998 et a remboursé ses prêts tout en vivant à la maison. En tant que professeur d’anglais, Rockweiler a déclaré qu’elle était ravie de tout ce qui encourage les étudiants à aller à l’université. Elle a dit que pour beaucoup de ses étudiants, l’université n’est pas une option pour le moment en raison du coût.

“C’est quelque chose qu’il faut célébrer”, a-t-elle déclaré. “Je ne pense pas que ce soit suffisant, mais j’espère que c’est le début d’une résolution pour nos jeunes.”

Malgré les avantages, certains, comme Sitko, s’inquiètent de l’effet à long terme de l’annulation des prêts. En tant que personne qui travaille dans le développement économique, il voit une réalité où les collèges augmentent encore les frais de scolarité puisque le gouvernement garantit maintenant le prêt.

L’enseignante de l’école secondaire McHenry, Stacy Rockweiler, a déclaré qu’elle soutenait l’exonération des prêts étudiants, car cela aide plus de gens à aller à l’université. (Fourni par Stacy Rockweiler)

“[In my] monde microéconomique, cela m’aide », a-t-il déclaré. “Dans le monde macroéconomique, il y a des inquiétudes.”

Si le plan entre en vigueur, il marquera l’achèvement de l’une des promesses de campagne de Biden à partir de 2020. Des contestations judiciaires sont attendues, et les opposants disent que c’est injuste pour ceux qui ont déjà remboursé leur dette. Ils notent également que ceux qui ont des diplômes universitaires sont souvent les mieux rémunérés.

Haiduk a déclaré qu’il pensait que la promesse de Biden ouvrirait la porte à ce que cela devienne un problème à chaque élection à venir.

Rockweiler a dit qu’elle ne voyait pas que c’était injuste même pour ceux qui avaient déjà remboursé leurs prêts.

“N’auraient-ils pas voulu cette aide quand ils se débattaient?” dit Rockweiler. “Bien sûr, ils en auraient profité.”

Iverson-O’Malley a déclaré qu’elle pouvait voir les deux côtés de la question. Bien qu’elle ait qualifié les programmes de prêts étudiants de «prédateurs», elle a dit qu’elle comprenait qu’il incombe à ceux qui détiennent la dette de la payer. Le plan de Biden n’effacera pas non plus toute la dette, a-t-elle déclaré. Au lieu de cela, cela aidera.

“On ne nous a jamais vraiment appris à quoi ressemblerait notre avenir avec ces paiements”, a-t-elle déclaré. « On nous avait promis… que nous aurions de bons emplois. Cela n’a pas fonctionné pour notre génération.

C’était quelque chose avec lequel Haiduk était également d’accord, disant qu’il ne blâmait pas les étudiants.

Ceux qui bénéficieront de l’annulation seront également plus proches d’acheter une maison ou une voiture plus récente, ou de choisir d’avoir un enfant, a-t-il déclaré.

“Ils seront plus près de prendre des décisions financières plus importantes”, a-t-il déclaré.