Les prêtres orthodoxes russes sont persécutés par l’État et l’Église pour avoir soutenu la paix en Ukraine

ANTALYA, Turquie (AP) – Debout dans une ancienne église orthodoxe d’Antalya avec une Bible dans une main et une bougie dans l’autre, le révérend Ioann Koval a dirigé l’un de ses premiers services en Turquie après que les dirigeants de l’Église orthodoxe russe ont décidé de le défroquer. suite à sa prière pour la paix en Ukraine.

En septembre dernier, lorsque le président Vladimir Poutine a ordonné une mobilisation partielle des réservistes, le patriarche de Moscou Cyrille a exigé de ses ecclésiastiques qu’ils prient pour la victoire. Debout devant l’autel et des dizaines de ses paroissiens dans l’une des églises de Moscou, Koval a décidé de mettre la paix au-dessus des ordres du patriarche.

« Avec le mot ‘victoire’, la prière a acquis un sens propagandiste, façonnant la pensée correcte parmi les paroissiens, parmi le clergé, ce qu’ils devraient penser et comment ils devraient voir ces hostilités », a déclaré Koval. « C’est allé à l’encontre de ma conscience. Je ne pouvais pas me soumettre à cette pression politique de la hiérarchie.

Dans la prière qu’il a récitée à plusieurs reprises, le prêtre de 45 ans n’a changé qu’un seul mot, remplaçant « victoire » par « paix » – mais cela a suffi au tribunal de l’église pour lui retirer son rang de prêtre.

Prier publiquement ou appeler à la paix présente également des risques de poursuites de la part de l’État russe. Peu de temps après l’invasion de l’Ukraine par les troupes russes, les législateurs ont adopté une loi permettant de poursuivre des milliers de personnes pour « discrédit de l’armée russe », une accusation qui s’applique en réalité à tout ce qui contredit le récit officiel, qu’il s’agisse d’un commentaire sur les réseaux sociaux ou d’une prière à l’église. .

Semblable au régime autoritaire de Poutine, Kirill a construit une hiérarchie sévère dans l’église qui exige une conformité totale, a déclaré Andrey Desnitsky, professeur de philologie à l’Université de Vilnius en Lituanie, à l’Associated Press. Si un prêtre refuse de lire la prière du patriarche, sa loyauté est suspecte.

« Si vous n’êtes pas fidèle, il n’y a pas de place pour vous à l’église », a ajouté Desnitsky, un expert de longue date de l’église russe.

Lorsque la guerre a éclaté, la plupart des prêtres sont restés silencieux, craignant la pression de l’Église et des autorités de l’État ; seule une petite fraction s’est prononcée. Sur plus de 40 000 membres du clergé de l’Église orthodoxe russe, seuls 300 prêtres ont signé une lettre publique appelant à la paix en Ukraine.

Mais chacune des voix publiques contre la guerre est cruciale, a déclaré Natallia Vasilevich, coordinatrice du groupe de défense des droits humains Christians Against War.

« Cela brise ce qui semble être une position monolithique de l’Église orthodoxe russe », a-t-elle déclaré à AP.

Depuis le début de la guerre, l’équipe de Vasilevich compte au moins 30 prêtres orthodoxes qui ont subi des pressions de la part des autorités religieuses ou étatiques. Mais il pourrait y avoir encore plus de cas, dit-elle, car certains prêtres ont peur de parler de répression, craignant que cela n’apporte plus.

L’Église orthodoxe russe explique que les répressions contre les prêtres qui se sont prononcés contre la guerre sont une punition pour leur soi-disant engagement politique.

« Le clergé qui se transforme de prêtres en agitateurs politiques et en personnes participant à la lutte politique, ils cessent évidemment de remplir leur devoir pastoral et sont soumis à des interdictions canoniques », a déclaré Vakhtang Kipshidze, chef adjoint du service de presse de l’église. PA.

Dans le même temps, les prêtres qui soutiennent publiquement la guerre en Ukraine ne subissent aucune répercussion et sont en outre soutenus par l’État, a déclaré Vasilevich.

« Le régime russe est intéressé à faire résonner ces voix plus fort », a-t-elle ajouté.

Les prêtres qui refusent de se joindre à ce chœur ou de rester silencieux peuvent être réaffectés, temporairement relevés de leurs fonctions ou défroqués – perdant leur salaire, leur logement, leurs avantages et, surtout, leurs ministères envers leur troupeau.

« Je n’ai jamais remis en question le choix que j’ai fait », a déclaré Koval. « Moi, toute mon âme, tout mon être, je me suis opposé à cette guerre. Il m’était impossible de soutenir l’invasion des troupes russes en Ukraine par ma prière.

Après qu’un tribunal de l’Église orthodoxe russe ait décidé qu’il devait être défroqué, Koval a fait appel au patriarche œcuménique Bartholomée de Constantinople, qui a affirmé le droit de recevoir des requêtes en appel du clergé d’autres églises orthodoxes, malgré les objections de la Russie.

En juin, le patriarcat de Constantinople a décidé que Koval était puni pour sa position sur la guerre en Ukraine et a décidé de restaurer son rang sacré. Le même jour, Barthélemy lui permit de servir dans ses églises.

Le révérend Ioann Burdin a également voulu quitter l’Église orthodoxe russe après s’être prononcé contre la guerre dans une petite église près de Kostroma et le tribunal local l’a condamné à une amende pour avoir discrédité l’armée russe. Il a demandé au patriarche d’approuver son transfert à l’Église orthodoxe bulgare, mais au lieu de cela, Kirill l’a interdit de service jusqu’à ce que le prêtre fasse des excuses publiques.

« Ma position, que j’ai d’abord déclarée sur le site Web, puis dans l’église, et plus tard pendant le procès, était l’expression de mes convictions religieuses », a déclaré le prêtre à AP. « Puisque tout le monde est frère, alors toute guerre, tout conflit militaire, d’une manière ou d’une autre, devient fratricide. »

Interdit de servir dans l’église, Burdin a apporté ses sermons à une chaîne Telegram où il guide les chrétiens orthodoxes confus par le soutien du patriarche à la guerre.

Au cours de ses plus de deux décennies au pouvoir, Poutine a massivement renforcé la position de l’Église orthodoxe russe, augmentant son prestige, sa richesse et son pouvoir dans la société après des décennies d’oppression ou d’indifférence sous les dirigeants soviétiques.

À leur tour, ses dirigeants, comme le patriarche Kirill, ont soutenu ses initiatives. L’église a jeté son poids derrière la guerre en Ukraine et il est courant de voir ses ecclésiastiques bénir les troupes et l’équipement se diriger vers la bataille et invoquer les bénédictions de Dieu dans la campagne.

Le révérend Iakov Vorontsov, un prêtre du Kazakhstan, a été choqué et désespéré lorsqu’il a entendu pour la première fois la nouvelle de la guerre. Il espérait que l’église interviendrait pour arbitrer le conflit. Mais ni ses pairs ni ses supérieurs n’ont soutenu ses appels à prêcher la paix.

« J’ai réalisé que personne n’entend les mots sur la paix », dit le prêtre de 37 ans. « Cela aurait dû être transmis au peuple, à notre troupeau, mais cela ne l’a pas été. Et puis j’ai réalisé que j’avais un autre outil : les réseaux sociaux.

Alors que ses messages anti-guerre sur Facebook ont ​​reçu un soutien en ligne, la réaction hors ligne a été hostile. Ses supérieurs l’ont réaffecté plusieurs fois, lui ont interdit de faire des sermons et ont dit aux paroissiens de rester loin de lui. Finalement, le prêtre a perdu espoir et a décidé d’arrêter temporairement de servir dans l’Église orthodoxe russe.

« Ils voulaient que je parte, et à la fin, ils l’ont eu », dit le prêtre, assis dans son appartement sans la robe noire qu’il portait depuis 13 ans. « Mais je n’ai pas renoncé à mon rang, j’ai juste décidé pour le moment que je ne pouvais pas être parmi ces personnes dans cette situation. »

L’influence du patriarche va bien au-delà des frontières de son pays et ses ordres s’appliquent même aux prêtres servant à l’étranger. En février, Kirill a suspendu pour trois mois le révérend Andrei Kordochkin, prêtre d’une église orthodoxe de Madrid, pour sa position anti-guerre.

Kipshidze a déclaré que Kordochkin avait été puni pour « incitation à la haine » parmi ses paroissiens. Mais le prêtre dit que c’est un avertissement pour le dissuader de nouvelles critiques.

« Je ne pense pas qu’il y ait quelque chose que j’ai fait de mal canoniquement », a déclaré Kordochkin. « S’il n’y a pas de crime canonique, cela signifie que le droit canonique est simplement utilisé comme mécanisme de répression politique. »

Depuis les premiers jours de la guerre, Kordochkin a publiquement condamné l’invasion russe et a régulièrement prié pour la paix en Ukraine. Il croit que les prêtres ne doivent pas rester silencieux et doivent transmettre un message chrétien aux gens.

« Nous avons le devoir de parler, quel qu’en soit le coût. »

___

Les journalistes d’Associated Press Iain Sullivan à Madrid et Vladimir Tretyakov à Almaty, au Kazakhstan, ont contribué.

___

La couverture religieuse d’Associated Press reçoit un soutien grâce à la collaboration de l’AP avec The Conversation US, avec un financement de Lilly Endowment Inc. L’AP est seul responsable de ce contenu.

Kostia Manenkov (), The Associated Press