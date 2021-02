WOODLAND PARK, NJ – Alors que les poursuites pour abus du clergé prolifèrent à travers les États-Unis, un nombre croissant de prêtres qui disent avoir été faussement accusés repoussent – en poursuivant leurs accusateurs, enquêteurs et même des responsables de l’église.

La liste comprend le révérend Roy Herberger du diocèse catholique de Buffalo, New York. L’année dernière, il a déposé une plainte en diffamation contre un homme de 42 ans qui a déclaré que le prêtre l’avait agressé alors qu’il était un garçon.

Le diocèse a autorisé Herberger après une enquête de six mois, mais l’expérience a été dévastatrice, a-t-il déclaré.

« Je me suis senti abandonné, embarrassé et trahi », a déclaré Herberger dans un e-mail. «Il était difficile pour moi de quitter l’abri de mon appartement de peur d’être vu par d’autres qui pourraient me reconnaître et m’identifier comme« l’un d’eux ». »

Les dirigeants catholiques du Vatican à l’Amérique ont reconnu une longue histoire d’abus de la part de certains religieux, trop souvent excusés ou même dissimulés par de hauts responsables.

Mais alors que l’église promet d’être plus transparente, certains prêtres innocents ont également été balayés dans les accusations, disent les avocats de la défense. De nouvelles lois dans le New Jersey et ailleurs levant la statue des limitations sur les revendications vieilles de plusieurs décennies ont rendu plus difficile pour les accusés à tort de défendre leur réputation, disent-ils.

« À mon avis, il est inconstitutionnel de mettre les gens sous un microscope » après tant d’années, a déclaré James Porfido, un avocat de la défense pénale à Morristown. « Cela déplace la charge de la preuve sur la défense. »

Plus de 240 poursuites ont été intentées contre les cinq diocèses catholiques du New Jersey depuis le 1er décembre 2019, lorsqu’une nouvelle loi a prolongé le délai de prescription pour les cas d’abus sexuels. Cela faisait suite à un rapport de 2019 des diocèses identifiant 188 prêtres qui avaient été «accusés de manière crédible» d’inconduite sexuelle.

Un fonds d’indemnisation des victimes mis en place par l’église du New Jersey a entre-temps payé des règlements à 311 personnes qui ont accepté de renoncer aux poursuites, pour un total de plus de 35 millions de dollars.

Les défenseurs des survivants d’abus affirment que de fausses accusations se produisent mais sont extrêmement rares. Ils craignent que la tendance aux poursuites en diffamation ne fasse fuir les affaires légitimes.

« Il faut beaucoup de courage pour que les victimes se manifestent, et ces poursuites ont souvent pour but d’intimider les victimes dans un silence supplémentaire », a déclaré Robert Hoatson, ancien prêtre et avocat des victimes de West Orange.

« Toutes les accusations doivent faire l’objet d’une enquête approfondie, et parfois une ou deux fausses déclarations seront découvertes », a-t-il déclaré. « Cependant, la grande majorité des revendications sera jugée crédible, et cela doit être l’objectif. »

Les données disponibles suggèrent que les fausses allégations sont rares mais pas inconnues.

Le rapport annuel le plus récent publié par la Conférence des évêques catholiques des États-Unis a révélé que pour les 1787 allégations reçues entre le 1er juillet 2018 et le 30 juin 2019, qui n’atteignaient pas un seuil de crédibilité, 1% ont été jugées fausses, 37 % n’ont pas pu être prouvés et 16% étaient «sans fondement», ce qui signifie que les enquêteurs ne pouvaient pas prouver d’une manière ou d’une autre qu’ils se sont déroulés comme prévu. Une autre 46% était encore à l’étude.

Dans un rapport historique publié en 2004 par le John Jay College of Criminal Justice, qui a examiné 5 681 cas ayant fait l’objet d’enquêtes par des diocèses et des communautés religieuses, 1,5% ont été jugés faux et 18% sans fondement.

De nombreux cas contre des prêtres sont « à jamais laissés dans le monde trouble de » impossible à prouver « ou » enquête en cours « », a déclaré Dave Pierre, un auteur du Massachusetts qui a écrit quatre livres et un blog sur la question. Avec de nombreuses accusations remontant à des décennies, «les témoins et les preuves peuvent être inexistants».

D’autres arrivent

Dans le New Jersey, les diocèses de Paterson et de Camden ont déclaré qu’ils n’étaient pas au courant de fausses allégations faites contre leurs prêtres, tandis que le diocèse de Metuchen a reconnu qu’il y avait eu des allégations non fondées au fil des ans.

Une porte-parole a refusé de dire si l’archidiocèse de Newark était au courant de fausses déclarations, affirmant qu’il était «inapproprié» de discuter de cas spécifiques. «La possibilité d’une fausse réclamation – et tout dommage résultant qu’elle pourrait causer – nous rappelle pourquoi toutes les allégations sont prises au sérieux et examinées minutieusement», a déclaré Maria Margiotta par e-mail.

Un prêtre de Metuchen – Monseigneur Raymond Cole – qui a été accusé de maltraitance d’enfants dans les années 1970, a été innocenté par un tribunal de l’église après une suspension de deux ans et réintégré en 2015. Le diocèse a refusé de donner plus de détails.

Les statistiques sur les poursuites en diffamation déposées par le clergé sont difficiles à obtenir. Mais des prêtres sont allés devant les tribunaux ou ont réglé de tels cas récemment à San Diego, Saint-Louis, la Nouvelle-Orléans, Omaha, Nebraska et Youngstown, Ohio, selon des rapports publiés. Les avocats disent que plus sont à venir.

Les allégations de diffamation sont souvent « la seule défense contre des allégations qui sont très anciennes avec peu ou pas de preuves » au-delà de la parole des accusateurs, a déclaré Porfido.

À Detroit, le révérend Eduard Perrone a intenté une action en diffamation contre un enquêteur local après que l’archidiocèse l’a retiré du ministère en 2019 sur la base d’allégations d’abus sexuels remontant à quatre décennies. Il a remporté un règlement de 125000 $ contre un shérif du comté de Macombdétective qui, selon l’avocat Christopher Kolomjec, a fabriqué un rapport sur une plainte pour viol contre Perrone.

Kolomjec a déclaré que ses services étaient demandés par les prêtres à travers les États-Unis depuis que la victoire juridique avait fait la une des journaux.

Les prêtres sont souvent en mesure de couvrir les frais des poursuites en diffamation avec l’aide de paroissiens et de bienfaiteurs qui « en ont assez d’un environnement qui ne parvient pas à examiner correctement les fausses allégations », a-t-il ajouté.

L’avocat en chef du comté de Macomb, John Schapka, a déclaré au Detroit Free Press en août dernier que le règlement était «tactique» et visait à éviter le risque d’une indemnité plus importante si l’affaire était jugée. Le détective en question n’a rien fait de mal et a simplement documenté les allégations d’un accusateur qui « a changé d’avis plus tard, pour une raison quelconque ».

Malgré le règlement, les allégations d’agression sexuelle sont toujours en cours d’examen par les responsables de l’église de Rome. Les partisans de l’ancienne église de Perrone, quant à eux, ont déposé ce qui pourrait être une première action en son genre aux États-Unis, cherchant 20 millions de dollars à l’archidiocèse de Detroit pour avoir prétendument trafiqué le prêtre et causé une détresse émotionnelle à ses paroissiens. L’affaire a été rejetée par un tribunal du Michigan mais est en appel.

À Buffalo, Herberger avait un dossier sans tache sans aucune accusation de mauvaise conduite au cours de ses décennies de service au diocèse, selon son avocat, Steven Long.

Puis, peu de temps après que le diocèse a lancé un programme d’indemnisation pour les victimes d’abus, il a été accusé d’avoir agressé un étudiant et un paroissien de l’église St. Ann à Buffalo en 1985. Les deux se seraient rencontrés alors que le garçon avait environ 8 ans et Herberger aidait le Le père du garçon souffre d’alcoolisme, a déclaré Long, de Williamsville, New York.

Herberger et son accusateur « n’étaient même jamais dans la même pièce », a-t-il dit.

Envoi d’un message

Un ancien procureur chargé des crimes sexuels engagé par le diocèse pour enquêter a trouvé trop de divergences dans l’histoire pour la juger plausible, selon Long.

Herberger a été réintégré par le diocèse en décembre 2018, mais ressent toujours l’aiguillon de l’humiliation, a-t-il déclaré. Il « veut récupérer son nom. Il veut envoyer un message fort pour que cela n’arrive pas à d’autres personnes », a déclaré Long.

Stuart Mermelstein, un avocat de New York représentant l’accusateur de Herberger, a refusé de commenter.

Les États ont ouvert la voie à davantage de poursuites pour agression sexuelle à la suite d’enquêtes comme un rapport du grand jury de Pennsylvanie en 2018 qui a révélé des décennies d’abus commis par plus de 300 prêtres, ainsi qu’une longue dissimulation par l’église. Le New Jersey et d’autres États ont ensuite lancé leurs propres enquêtes.

Les avocats des prêtres disent que dans ce climat, associé à la panoplie d’allégations exposées par le mouvement #MeToo, il est difficile pour les membres du clergé de se défendre.

Avant de modifier les règles, le New Jersey accordait aux victimes présumées d’agression sexuelle un délai de deux ans pour intenter des poursuites, tandis que celles qui prétendaient avoir été victimes d’abus pendant l’enfance avaient jusqu’à 20 ans. ils ont été blessés.

Les évêques américains, quant à eux, ont ratifié une Charte pour la protection des enfants et des jeunes en 2002 qui oblige les diocèses à signaler les allégations de maltraitance d’enfants par le clergé aux autorités laïques. Dans le même temps, le droit canon établi par l’église dit que de telles allégations doivent également être transmises à l’évêque local. S’il trouve un « semblant de vérité », un examen préliminaire est nécessaire et l’affaire est envoyée au Vatican pour une enquête plus approfondie.

Peter Tilem, un avocat de la défense pénale à White Plains, New York, a déclaré qu’il avait été inondé d’appels depuis que les nouvelles lois ont été mises en œuvre, mais qu’il a refusé au moins 10 clients potentiels d’abus sexuels dont les cas semblaient «louches».

« Les tribunaux sont inondés d’affaires et il est difficile de séparer les opportunistes des vraies victimes », a-t-il déclaré. « Il n’y a aucun obstacle qui empêche quelqu’un de dire que quelqu’un lui a fait quelque chose il y a 40 ans et de porter plainte. »

Suivez Deena Yellin sur Twitter: @deenayellin