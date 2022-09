Les prêteurs britanniques suspendent les accords hypothécaires avec les clients après le chaos du marché

Les marchés britanniques des obligations et des devises sont en ébullition depuis que le ministre des Finances, Kwasi Kwarteng, a annoncé vendredi son “mini-budget”. Oli Scarf | Getty Images Actualités | Getty Images

LONDRES – Les prêteurs britanniques Virgin Money, Halifax et Skipton Building Society ont retiré certaines de leurs offres hypothécaires à leurs clients après le tumulte des marchés obligataires britanniques. Virgin Money et Skipton Building Society ont temporairement suspendu les offres de prêts hypothécaires pour les nouveaux clients, tandis que Halifax – propriété du Lloyds Banking Group – prévoit de suspendre tous les produits hypothécaires avec des frais là où des taux d'intérêt plus bas sont généralement offerts. Un porte-parole de Virgin Money a déclaré que cela était dû aux "conditions du marché", tandis que Halifax a attribué cette décision à "des changements importants dans les prix du marché hypothécaire". Skipton Building Society a déclaré avoir suspendu ses produits afin de "réévaluer les prix suite à la réponse du marché ces derniers jours". Les marchés britanniques des obligations et des devises sont en ébullition depuis que le ministre des Finances, Kwasi Kwarteng, a annoncé vendredi son "mini-budget", qui comprenait d'importantes réductions d'impôts et une poussée vers "l'économie par ruissellement". Le rendement du gilt britannique à 10 ans a grimpé à des niveaux jamais vus depuis 2008 lundi, tandis que la livre sterling a chuté à un plus bas historique face au dollar.

Les craintes d’inflation ont été accélérées par les mouvements du marché, qui indiquaient que la Banque d’Angleterre devrait continuer à relever les taux d’intérêt pour lutter contre la hausse des prix. La banque centrale a déclaré qu’elle n’hésiterait pas à le faire car elle visait à ramener l’inflation à 2 % et surveillait de près l’évolution de la situation. Les marchés ont commencé à prévoir une hausse du taux de base jusqu’à 6 % pour l’année prochaine, contre 2,25 % actuellement, ce qui suscite des inquiétudes parmi les prêteurs hypothécaires et les emprunteurs. “Le taux moyen proposé pour un prêt hypothécaire à taux fixe de deux ans atteindrait probablement environ 6 % au début de l’année prochaine, si le MPC [Monetary Policy Committee] a augmenté le taux d’escompte aussi rapidement que les marchés l’attendent, 400 points de base de plus que deux ans plus tôt », ont déclaré Samuel Tombs, économiste en chef britannique chez Pantheon Macroeconomics et sa collègue Gabriella Dickens, économiste britannique senior, dans une note de recherche. “Les ménages qui refinancent un prêt hypothécaire à taux fixe de deux ans au cours du premier semestre de l’année prochaine verront leurs remboursements mensuels grimper à environ 1 490 £ au début de l’année prochaine, contre 863 £ lorsqu’ils ont contracté le prêt hypothécaire deux ans auparavant.” L’évolution des conditions du marché a conduit certains prêteurs à modifier leur offre de produits. “Les principaux acteurs du crédit hypothécaire hissent les voiles après que le vent a changé. La hausse spectaculaire du jour au lendemain des attentes du marché concernant les taux futurs a fait grimper le coût des affaires, et les prêteurs prennent une pause pour réévaluer et retarifer”, Sarah Coles, une senior analyste des finances personnelles chez Hargreaves Lansdown, a commenté dans une note de recherche.