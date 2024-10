Les prétendues exigences de Diddy envers les filles lors des soirées « Freak Off » révélées

Combs était également attentif au code vestimentaire : «Pas de pantalon. Pas de jean. Pas de chaussures plates. Chaque fille devait porter une robe de soirée, de préférence très courte, juste assez pour couvrir ses fesses, mais pas plus longue que la mi-cuisse. Décolleté visible. Et chacun d’entre eux devait porter des talons aiguilles. Celui-là, il n’y avait pas d’exception : des talons aiguilles hauts.

Il y avait d’autres exigences que Combs aurait exigées de toutes les participantes féminines : «Pas de graisse, pas de cellulite. Pas trop percé ni tatoué. Pas de cheveux courts. Et les filles devaient être jeunes et sexy.

L’organisateur, qui a travaillé avec Combs, 54 ans, en 2004 et 2005, et a demandé à rester anonyme, a déclaré au Poste de New York qu’aucune des femmes participant aux fêtes de Combs ne pouvait peser plus de 140 livres.

«C’était ne demandez pas, ne dites pas. À l’époque, j’étais moi-même très jeune et je pensais honnêtement que nous ne leur demandions pas leur âge à cause des lois sur la consommation d’alcool », a déclaré la source. « Je ne suis jamais restée pour les Freak Offs et je n’avais aucune idée que ces filles étaient censées avoir des relations sexuelles avec des gens. »

On ne demandait jamais non plus aux filles quel âge elles avaient.

Les nouvelles demandes ont été déposées par Celui de Tony Buzbee Le cabinet d’avocats Buzbee, qui a annoncé plus tôt ce mois-ci, intentait 120 poursuites contre Combs, qui est en détention fédérale depuis son arrestation le 16 septembre dans un hôtel de Manhattan après que la police l’a accusé de trafic sexuel, de complot de racket et de transport en vue de se livrer à la prostitution.

Dans deux poursuites intentées lundi, Combs a également été accusé d’avoir drogué et agressé sexuellement un garçon de 10 ans dans une chambre d’hôtel à New York en 2005.

ÔUne victime présumée, affirmant qu’il l’avait droguée et violée alors qu’elle avait 13 ans, à laquelle participaient une « célébrité masculine » et une « célébrité féminine » anonymes.

Après de nombreuses allégations de femmes l’accusant d’agression sexuelle, notamment un accord avec son ancienne petite amie Cassie Ventura, Combs a été arrêté le mois dernier à New York.

Selon un acte d’accusation criminel, Combs aurait utilisé son « pouvoir et son prestige » pour inciter les victimes féminines et les travailleurs du sexe à se livrer à des performances sexuelles droguées et élaborées, baptisées « Freak Offs », que le rappeur organisait, participait et souvent enregistré sur vidéo. Les événements duraient parfois plusieurs jours et Combs et les victimes recevaient souvent des liquides intraveineux pour récupérer, indique l’acte d’accusation.

« Il a utilisé les enregistrements embarrassants et sensibles qu’il a réalisés des « Freak Offs » comme garantie contre les victimes, et l’acte d’accusation allègue qu’il a maintenu le contrôle sur les victimes de plusieurs manières, notamment en leur donnant de la drogue, en leur donnant et en menaçant de leur enlever des drogues. un soutien financier ou un logement, en leur promettant des opportunités de carrière, en surveillant leurs déplacements et même en dictant leur apparence physique », a déclaré le procureur américain Damian Williams.