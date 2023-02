Les prétendants de Man Utd ne sont pas sûrs que les Glazers veulent vendre

Les soumissionnaires potentiels pour Manchester United pensent que les propriétaires du club, la famille Glazer, visent à trouver un investisseur partenaire à Old Trafford plutôt qu’une vente complète de leur participation majoritaire dans l’équipe de Premier League, ont déclaré des sources à ESPN.

Raine Group, la banque d’investissement basée à New York, supervise le processus de vente du club ou d’attraction de nouveaux investissements substantiels et une date limite souple du 17 février a été fixée pour que les investisseurs potentiels manifestent leur intérêt.

Bien que le Qatar et l’Arabie saoudite aient manifesté leur intérêt pour l’achat ou l’investissement dans United, Jim Ratcliffe, l’homme le plus riche de Grande-Bretagne, est le seul soumissionnaire confirmé dans le processus, qui a été déclenché par l’annonce par les Glazers en novembre dernier qu’ils recherchaient un contrat total ou partiel. vente du club ou un éventuel partenariat stratégique avec des tiers.

Des sources distinctes familières avec le processus d’appel d’offres ont déclaré à ESPN qu’au moins deux groupes intéressés par une implication dans United sont sceptiques quant au fait que les Glazers cherchent à vendre la totalité de leur participation dans le club, qu’ils ont acheté en 2005 à la suite d’une prise de contrôle à effet de levier.

Plusieurs sources ont déclaré à ESPN que Joel et Avram Glazer, les coprésidents de United, n’ont pas exclu la possibilité d’attirer un riche investisseur pour aider à financer les projets du club de moderniser Old Trafford et le terrain d’entraînement de United à Carrington.

La dette du club s’élevant à 514,9 millions de livres sterling dans leurs derniers comptes publiés en novembre dernier, et plus de 300 millions de livres sterling dues en versements de paiement de transfert, des sources ont déclaré que les Glazers avaient besoin d’investissements extérieurs pour s’assurer que le club puisse concourir au plus haut niveau du jeu en Angleterre et en Europe.

Mais avec quatre des frères et sœurs Glazer ayant déjà réduit leur participation au cours des derniers mois, des sources ont déclaré que Joel et Avram acceptaient qu’ils ne pouvaient pas conserver United à moins de trouver des investissements extérieurs via le processus de vente.

Des sources ont déclaré à ESPN que les Glazers valorisaient le club dans la région de 6 milliards de livres sterling – nettement plus que le prix de vente record mondial de 3,8 milliards de livres sterling pour l’équipe sportive de la franchise NFL Denver Broncos l’année dernière.

Les rivaux de la Premier League, Chelsea, ont été vendus pour 2,5 milliards de livres sterling, avec 1,75 milliard de livres sterling supplémentaires engagés dans des investissements futurs, à un consortium basé aux États-Unis en mai dernier.

Des sources ont déclaré que la valorisation de 6 milliards de livres sterling était irréaliste en raison de la dette de United et du besoin de fonds supplémentaires pour moderniser Old Trafford.

Mais avec une participation minoritaire, ou à 50%, s’avérant plus abordable, les Glazers pourraient encore rester à Old Trafford en attirant un partenaire financièrement puissant.