Les prétendants Buy Buy Baby perdent tout intérêt à garder les magasins ouverts

Go Global Retail a refusé de commenter. Les représentants de Bed Bath & Beyond et Sixth Street n’ont pas immédiatement répondu aux commentaires.

L’offre de crédit potentielle de Sixth Street et de la plate-forme de commerce électronique, dont l’identité reste floue, ne concernerait probablement que la propriété intellectuelle de Buy Buy Baby, ont déclaré les sources. Un avocat de Sixth Street aurait a déclaré devant le tribunal que le prêteur envisageait une offre de crédit pour tout ou partie des actifs de Bed Bath & Beyond si aucun autre n’émergeait.

Au départ, Go Global Retail – qui possède la marque de vêtements pour enfants Janie and Jack – était intéressée à maintenir les magasins Buy Buy Baby ouverts, ont déclaré les gens. Ce nombre a depuis diminué à environ 20 magasins, voire aucun, ont-ils ajouté. Le Wall Street Journal plus tôt signalé L’intérêt de Go Global Retail.

Pendant ce temps, la société d’investissement Go Global Retail a pesé une offre, ont déclaré les gens. En outre, le prêteur pré-faillite Sixth Street Partners envisage une offre et pourrait s’associer à une plate-forme de commerce électronique pour créditer l’offre sur Buy Buy Baby, ont déclaré les gens.

« Lorsque nous avons examiné les magasins et l’empreinte des magasins Buy Buy Baby, nous avons vraiment dit, est-ce que cela accélère cette stratégie? … Et la réponse était en fait non », a déclaré Gordon. Babylist avait précédemment déclaré à CNBC qu’il avait 290 millions de dollars de revenus en 2022 et qu’il était rentable.

Plus tôt cette semaine, Bed Bath & Beyond a déclaré dans des documents judiciaires qu’il y aurait une vente aux enchères mercredi pour les actifs de Buy Buy Baby. Bed Bath a organisé sa propre vente aux enchères cette semaine, Overstock.com acceptant d’acheter la propriété intellectuelle et les actifs numériques de la marque.

Bien qu’il ait longtemps été considéré comme le joyau de la couronne du portefeuille de Bed Bath & Beyond et qu’il ait attiré des acheteurs intéressés avant et pendant le processus de mise en faillite, Buy Buy Baby a encore mis du temps à trouver un nouveau propriétaire.

Alors que les valorisations ont augmenté en raison des taux d’intérêt élevés qui augmentent le coût du capital, dans ce cas, le coût de maintien des magasins Buy Buy Baby l’emporte sur l’offre initiale, ont déclaré certaines personnes.

La valeur de la propriété intellectuelle et des autres actifs de Buy Buy Baby n’est pas claire.

Cette semaine, la propriété intellectuelle et les actifs numériques de Bed Bath & Beyond ont été vendus à Overstock.com pour 21,5 millions de dollars. Le détaillant demandera l’approbation du tribunal pour la vente mardi. Bed Bath & Beyond a demandé la protection contre la faillite en avril avec 360 magasins homonymes, qui seront tous fermés.

Mais alors que les consommateurs déplacent leurs habitudes de dépenses vers les achats en ligne et les expériences telles que les voyages et les restaurants après les premiers stades de la pandémie de Covid, les chaînes de vente au détail comme Bed Bath & Beyond avec des empreintes tentaculaires et de grands magasins ont souffert.

La propriété intellectuelle des détaillants assiégés – qui comprend les marques, les sites Web, les données des clients et la marque elle-même – est souvent l’actif qui attire intérêt élevé pendant les processus de vente de faillite.

Des détaillants comme Sports Authority et Toys ‘R Us, autrefois omniprésents, ont vu leurs magasins liquidés et fermés pendant leur procédure de faillite, mais leur propriété intellectuelle a été vendue et, dans certains cas, ravivée plus tard.

Toys ‘R Us a ouvert 400 emplacements éphémères dans Macy’s magasins ces dernières années. Il a également un magasin phare au méga centre commercial American Dream dans le New Jersey. Articles de sport de Dick a acquis la marque Sports Authority, mais n’a pas rouvert de magasins.