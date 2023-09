Les prétendants à Leverkusen après les erreurs estivales des grands de la Bundesliga

Les nouveaux ajouts Granit Xhaka, à l’extrême gauche, et Victor Boniface, en haut à droite, permettent au Bayer Leverkusen de voler au début de la saison de Bundesliga 2023-24. Andreas Rentz/Getty Images

Le calendrier du football semble parfois interminable. A peine la date limite des transferts était-elle arrivée qu’une autre période internationale s’offrait à nous, et maintenant nous devons — à la suite de cela — examiner les succès et les échecs des équipes sur le front des signatures.

Que la Bundesliga redémarre avec un duel appétissant entre le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen vendredi (14 h 30 HE, diffusion en direct sur ESPN+) ne fait qu’ajouter au sentiment d’intrigue quant à la manière dont les escouades les mieux équipées se sont comportées en termes de nouveau personnel.

A cette occasion, je pense qu’il est prudent de commencer par discuter non pas de la Maître d’orchestre pour une fois, mais au lieu de cela, les parvenus occidentaux qui, à mon avis, ont volé la vedette jusqu’à présent cette saison. Oui, les fans répéteront que Leverkusen n’a jamais beaucoup gagné et lanceront des insultes comme « Neverkusen » et «Vizekusen» (« second-kusen ») à leur manière, mais un coup de chapeau s’impose sur la base du travail solide du directeur sportif Simon Rolfes et de son réseau de scouts.

Leverkusen a reçu une facture substantielle en début de saison, et il est juste de dire que lors de victoires éblouissantes contre le RB Leipzig, le Borussia Monchengladbach et Darmstadt, ils ont été à la hauteur du battage médiatique. Xabi Alonso est une superstar dans le domaine technique tout en étant encore un entraîneur relativement inexpérimenté, mais on ne peut nier le respect inhérent qu’il inspire dans le vestiaire, basé sur une fabuleuse carrière de joueur.

Dans la Bismarckstrasse, le problème est souvent que trop de joueurs considèrent le Bayer Leverkusen comme un tremplin vers quelque chose de plus grand et de plus glamour – comme en témoigne le départ estival de Moussa Diaby pour l’Aston Villa de la Premier League – mais un léger changement dans la politique d’acquisitions l’ajout de pros expérimentés comme Granit Xhaka et Jonas Hofmann signifie un meilleur équilibre global tout en envoyant le message aux jeunes joueurs qu’ils font en fait partie d’une construction solide et efficace.

Xhaka, le chef d’orchestre de cet orchestre, et Hofmann ont déjà excellé au cours de leur courte période au sein du club, mais la véritable étoile filante (un mot couramment utilisé dans le jargon du football allemand) a été l’attaquant nigérian Victor Boniface, qui a inscrit un doublé lors de la rentrée. -matchs arrière et a captivé tout le monde avec son style de jeu avant passionnant et plein d’action. Dans l’économie actuelle, un transfert de 16 millions d’euros (de l’Union St.-Gilloise) ressemble à une bonne affaire.

Il y a eu tellement d’autres points positifs pour Leverkusen jusqu’à présent, depuis les défenseurs revitalisés Jonathan Tah, qui a joué dans la victoire de l’Allemagne contre la France, à Odilon Kossounou en passant bien sûr par l’agile Jérémie Frimpong et le joyau de la couronne Florian Wirtz.

Le Bayern se contente d’un effectif « mince »

Un déplacement à l’Allianz Arena représente cependant un test colossal, et Leverkusen ne s’est imposé que quatre fois en Bundesliga, face à la meilleure équipe du championnat. République fédérale. Vendredi nous en dira beaucoup sur leurs progrès sous la direction d’un ancien favori du Bayern.

du Bayern schwarzer Freitag (vendredi noir) les malheurs de la fin de la fenêtre de transfert ont été bien documentés, manquant l’objectif principal João Palhinha de Fulham, et maintenant ils doivent continuer malgré une équipe que l’entraîneur Thomas Tuchel a qualifiée de « mince ».

La maigreur de l’équipe n’existe en réalité que dans l’évaluation de positions particulières, notamment l’arrière droit et le milieu de terrain défensif. La réserve de Noussair Mazraoui dans l’ancien poste sera Konrad Laimer, plutôt un milieu de terrain central naturel, bien qu’il ait bien joué en sortie de banc en remplaçant Mazraoui lors de la victoire 2-1 sur une longue période. Angstgegner (équipe bogey) Gladbach.

Ne nous faisons pas d’illusions : ailleurs, il existe une sorte de Problème de luxe (un problème de luxe). Matthijs de Ligt, le meilleur défenseur du Bayern la saison dernière, ne peut actuellement pas intégrer l’équipe devant Dayot Upamecano et Kim Min-jae.

Leon Goretzka, bien qu’exclu de l’équipe d’Allemagne, a retrouvé sa forme, ce qui signifie que la recrue estivale Laimer reste à l’écart. Plus haut, comment accueillez-vous une collection de stars comme Leroy Sané, Kingsley Coman, Serge Gnabry, Thomas Müller et Jamal Musiala, une fois de retour de blessure ?

jouer 1:35 Leboeuf appelle Tuchel à faire son travail et à ne pas se plaindre des transferts Frank Leboeuf explique que Thomas Tuchel n’est pas satisfait du mercato du Bayern Munich.

Harry Kane est bien sûr le joueur que le Bayern souhaitait avant tout, et son influence jusqu’à présent sur et en dehors du terrain a été omniprésente. Certains diront à juste titre qu’à un prix supérieur à 100 millions d’euros, cela devrait être une évidence, mais Kane n’a pas déçu par ses attributs ou son attitude.

Le nouveau directeur sportif Christoph Freund et son équipe reviendront probablement signer Palhinha en janvier. C’est toujours une équipe solide du Bayern avec seulement quelques trous visibles, et il sera fascinant de voir si Leverkusen peut exploiter ces faiblesses vendredi.

Dortmund, sous-performant, a besoin de temps

Les efforts de reconstruction du Borussia Dortmund ont été critiqués, et il est facile de comprendre pourquoi après trois performances sans intérêt contre le FC Cologne, le VfL Bochum et Heidenheim. Prendre cinq points sur neuf possibles n’est pas le début envisagé par la plupart des supporters du BVB après avoir terminé à égalité de points avec le Bayern la saison dernière. École supérieure course.

Le directeur sportif de Dortmund, Sebastian Kehl, avait une énorme tâche estivale en remplaçant Jude Bellingham et Raphaël Guerreiro. Il a sans doute désormais une situation défensive améliorée à l’arrière gauche avec Ramy Bensebaini et plus de quantité au milieu de terrain avec Marcel Sabitzer et Felix Nmecha à bord.

Cependant, trop de joueurs n’ont pas réussi jusqu’à présent, y compris le nouveau capitaine Emre Can, et le dernier élément offensif – le co-meilleur buteur de la Bundesliga la saison dernière, Niclas Füllkrug – pourrait avoir besoin de temps pour s’adapter au style du BVB et vice-versa.

Leipzig habitué à remplacer les stars

Le RB Leipzig, vainqueur de la Coupe d’Allemagne deux années de suite, a peut-être sur le papier la mission la plus difficile étant donné la perte de Laimer, Christopher Nkunku, Dominik Szoboszlai et Josko Gvardiol, ainsi que Marcel Halstenberg et André Silva, bien rémunéré.

Mais planifier l’avenir est quelque chose que Leipzig fait bien, et le directeur sportif Max Eberl estime qu’ils ont réussi à y parvenir avec des joueurs comme le rapide et entreprenant Loïs Openda, l’habile Xavi Simons et le grand attaquant Benjamin Sesko, auteur d’un doublé en la victoire 3-0 contre l’Union Berlin avant de jouer dans cette trêve internationale pour la Slovénie.

Castello Lukeba, Nicolas Seiwald et l’ancien joueur du TSG Hoffenheim Christoph Baumgartner leur donnent le genre de profondeur à laquelle Leipzig a été associé au cours de ses sept saisons précédentes en Bundesliga.

À l’heure actuelle, Leverkusen et Leipzig semblent plus forts que Dortmund pour évaluer la puissance globale des équipes, mais nous devons nous rappeler que les trajectoires peuvent changer dans cette période lourde de matches incessants et de matchs internationaux d’ici la fin de l’année civile. Le Bayern reste le grand favori.