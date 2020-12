Liverpool a prouvé qu’il était la force irrésistible de la Premier League au cours des 18 derniers mois, et nous sommes sur le point de savoir si Tottenham Hotspur peut devenir l’objet immobile en haut du tableau cette saison.

Le patron des Reds, Jurgen Klopp, l’a exprimé légèrement différemment lors de sa conférence de presse de mardi, qualifiant les Spurs de « machine à résultats », en référence à son homologue Jose Mourinho remplaçant le flair par la fonctionnalité alors que Tottenham arrive à Anfield en tant que leader improbable de la Ligue avec 12 matchs joués. La rencontre de mercredi entre le premier et le deuxième – séparés uniquement par la différence de buts – pose la question la plus difficile à ce jour de la renaissance de Mourinho, mais pourrait également servir de référendum pour savoir si les porte-étendards de la saison dernière peuvent répéter quelque chose comme la forme qui a assuré le premier sommet de Liverpool. -titre de vol dans 30 ans.

Les Reds ont eu plus de vulnérabilités cette saison, ce que Klopp a attribué à plusieurs reprises au calendrier pénible créé par une saison condensée résultant du COVID-19. Rarement perdant une occasion de tenter un coup à Liverpool – l’animosité de Mourinho remonte à une rivalité féroce créée lors de son premier passage en tant que manager de Chelsea entre 2004 et 2007 – l’entraîneur-chef des Spurs a rejeté les propos selon lesquels les options de Klopp étaient gravement affaiblies par une blessure. .

En dehors de la blessure au ligament du genou de Virgil van Dijk, qui a essentiellement mis fin à la saison, Klopp peut faire appel à la grande majorité de ses joueurs seniors en milieu de semaine; Mourinho a choisi de façon quelque peu malicieuse de souligner que lors de sa conférence de presse d’avant-match en nommant efficacement 10 des joueurs, il s’attend à commencer le match de mercredi, y compris le légendaire premier de Liverpool: Roberto Firmino, Sadio Mane et Mohamed Salah. De même, il a cherché à souligner les délais différents que les deux managers ont eu pour mettre en œuvre leurs méthodologies respectives, comparant les 1 894 jours où Klopp a été accusé à ses propres 390 «faux jours» – étiquetés «faux» en raison de la perturbation causée par COVID- 19.

Les Spurs ont obtenu sept points en trois matchs contre Manchester City, Chelsea et Arsenal, mais ce serait une toute autre question s’ils émoussaient l’attaque la plus dévastatrice de la saison dernière et mettaient fin au record invaincu de Liverpool à domicile en Ligue, qui remonte à avril 2017.

Harry Kane et Heung-Min Son livrent leurs propres chiffres dévastateurs en 2020. Ils ont déjà combiné pour 12 buts en championnat cette saison – la moitié du total des Spurs – et offrent une pointe pour compléter la résilience défensive qui a été sous-estimée fondation d’un départ aussi prometteur. Mourinho a cherché à minimiser les chances de titre de Tottenham, mais ce sera extrêmement difficile à faire s’ils peuvent battre Liverpool, qui à son tour doit redécouvrir son meilleur indice d’octane pour sortir du peloton de poursuite.

Mourinho, au premier plan, espère réussir la course dominante de Liverpool à Anfield ce mercredi. Non seulement cela mettrait fin à une séquence qui a commencé en 2017, mais cela cimenterait Tottenham comme l’équipe à battre dans la course au titre. Tottenham Hotspur FC / Tottenham Hotspur FC via Getty Images

Mourinho sent rarement le poids de l’histoire sur ses épaules, préférant plutôt percevoir chaque luminaire comme un «événement isolé» plutôt qu’une accumulation d’expériences passées qui peuvent influencer le présent. C’est probablement tout aussi bien dans le contexte du record de Tottenham à Anfield, qui n’y a gagné que deux fois en 27 ans de football en Premier League. En fait, les Spurs ont déjà passé 73 ans sans battre Liverpool sur leur propre terrain entre 1912 et 1985, une course bizarre qui a commencé la même année que le Titanic a coulé dans l’océan Atlantique.

Cette bizarrerie historique a conduit à de nombreuses comparaisons délicates entre le navire coulé et les Spurs, ce qui a conduit l’ancien patron Peter Shreeves à qualifier la tâche de gagner à Anfield comme « une autre chance de renflouer le Titanic » avant de mettre fin à leur hoodoo en mars 1985. Certains ont proclamé eux en tant que favoris du titre cette année-là après avoir battu les Reds, et bien que cela ne mériterait pas tout à fait la même réaction 35 ans plus tard, l’amélioration du record de Tottenham sur la route contre les meilleurs clubs est l’un des derniers obstacles qu’il reste à Mourinho pour les transformer en authentiques prétendants.

Malgré tous les applaudissements que Mauricio Pochettino a mérités au cours de cinq années de progrès presque incontrôlés avant son limogeage en novembre dernier, Tottenham a toujours échoué chez ses principaux rivaux. En 28 matchs à l’extérieur contre les « Big Six » (Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea et Arsenal), le record de Pochettino se lisait: trois victoires, neuf nulles, 16 défaites. C’était l’une des principales raisons pour lesquelles les Spurs n’ont pas tout à fait réussi à couronner sa demi-décennie à la barre avec un trophée pour montrer tous les sourires qu’il a créés, faisant allusion à une mentalité fragile que Mourinho a rapidement identifiée comme une faiblesse palpable.

jouer 1:25 Mark Ogden dit que la fatigue rattrape Liverpool avant leur match serré avec les Spurs.

La mission de Mourinho de changer cette fragilité l’a généralement conduit à adopter une approche plus pragmatique dans les grands matchs, même si sa seule victoire en tant qu’entraîneur-chef de Tottenham en quatre tentatives à l’extérieur des Big Six est venue d’une rétrogradation 6-1 de United en octobre. Les Spurs ont été plus conservateurs depuis, ne réussissant pas à enregistrer un seul coup de toute nature dans la seconde moitié d’un match nul et vierge à Chelsea le mois dernier, mais Klopp n’a pas tardé à dissiper l’idée que la renaissance de Mourinho provenait uniquement de sa précision dans le stationnement du bus.

« Le style de jeu, je vois beaucoup de similitudes avec nous pour être honnête dans la façon dont ils l’ont mis en place, la façon dont ils se développent », a déclaré Klopp. « Ils jouent au football, en fait. Vous avez raison: ils ne sont pas dérangés [about criticism for] s’asseoir dessus, défendre le résultat et opter pour des contre-attaques, mais ce n’est pas la seule force de Tottenham. C’est probablement si vous ne lisez que les journaux sur les matchs de Tottenham, cela pourrait être votre impression, mais si vous regardez leurs matchs, vous voyez qu’ils ont une bonne équipe de football et jouent au vrai football.

« Tu vois comment Kane tombe probablement d’une certaine manière [Roberto] Firmino l’a fait, puis les deux ailiers rapides à droite et à gauche. Défendre Kane dans ces domaines est vraiment difficile, alors un milieu de terrain très offensif, comme un deuxième 10 si vous voulez, avec [Tanguy] Ndombele ou [Giovani] Lo Celso, alors deux milieux de terrain physiquement forts mais aussi forts en football.

« C’est le football, ce qu’ils jouent, pas seulement la contre-attaque. Vous ne pouvez pas être en tête de la ligue avec juste une contre-attaque. Je vois juste ce que je vois et ce que je vois est malheureusement assez bon. »

De même, Mourinho a tenté de peindre Tottenham comme un preneur de risque en soulignant la poussée qu’ils avaient faite pour un but gagnant dans les 10 dernières minutes contre Crystal Palace dimanche dernier, ignorant le fait qu’ils se sont assis après avoir pris les devants et semblaient trop contents de voir le match avant que Jeffrey Schlupp ne marque pour forcer les Spurs à sortir de leur coquille. Le niveau d’ambition que Mourinho encourage ses joueurs de Tottenham à montrer est susceptible de dicter le niveau de divertissement que nous aurons à Anfield, à moins que Liverpool ne puisse redécouvrir les épisodes fulgurants du football avec lesquels aucune autre équipe ne pourrait vivre la saison dernière.

«Tout le monde se débat là-bas parce que personne n’y gagne», a déclaré Mourinho. « Même les autres clubs avec de bons résultats à Anfield, ils ont du mal à obtenir de bons résultats [recently]. Il est vrai que nous avons réussi à obtenir de bons résultats contre les meilleures équipes, mais cela ne veut pas dire grand-chose. C’est un jeu où nous ne changeons pas notre philosophie. Nous voulons gagner. «

Liverpool est invaincu en 65 matches de championnat à domicile, enregistrant 54 victoires et perdant seulement 22 points sur 192 disponibles. Depuis janvier 2019, ils ont perdu quatre points par rapport à leurs 40 derniers matchs à Anfield. C’est un rappel stupéfiant de leur impressionnante longévité, et aussi pourquoi il y a du mérite à penser que les blessures et la fatigue représentent la plus grande menace pour Liverpool pour conserver sa couronne. Comment Mourinho voudrait prouver que Tottenham devrait être quelque chose d’autre dont Klopp devrait s’inquiéter.