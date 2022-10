Les prestations de sécurité sociale vont bondir de 8,7 % l’année prochaine – Shaw Local

WASHINGTON – WASHINGTON (AP) – Des millions de bénéficiaires de la sécurité sociale bénéficieront d’une augmentation de 8,7% de leurs prestations en 2023.

C’est une augmentation historique et une bonne nouvelle pour les retraités américains et les autres, mais elle est tempérée par le fait qu’elle est alimentée par une inflation élevée qui a augmenté le coût de la vie quotidienne.

La ajustement au coût de la vie signifie que le bénéficiaire moyen recevra plus de 140 $ supplémentaires par mois à partir de janvier, selon les estimations publiées jeudi par la Social Security Administration.

L’augmentation des prestations. le plus important depuis 40 ans, sera couplé à un Baisse de 3 % des primes Medicare Part Bce qui signifie que les retraités bénéficieront pleinement de l’augmentation des prestations de sécurité sociale.

“L’important ajustement au coût de la vie de la sécurité sociale de cette année est la première fois en plus d’une décennie que les primes de Medicare n’augmentent pas et montre que nous pouvons fournir plus de soutien aux Américains âgés qui comptent sur les prestations qu’ils ont gagnées”, a déclaré la sécurité sociale. Commissaire par intérim de l’administration Kilolo Kijakaz.

Cependant, un rapport gouvernemental distinct a montré une nouvelle accélération de l’inflation, une tendance qui ronge les gains de la sécurité sociale pour les personnes âgées. L’indice des prix à la consommation a augmenté de 0,4% en septembre après seulement 0,1% en août et a augmenté de 8,2% au cours des 12 derniers mois. Les demandes d’allocations chômage ont augmenté sur la semaine.

Les cours des actions ont fortement chuté à l’ouverture de Wall Street.

L’annonce de la sécurité sociale est intervenue quelques semaines seulement avant la élections de mi-mandatet à un moment où les démocrates et les républicains se disputent actuellement les prix élevés et la meilleure façon de consolider financièrement le programme à l’avenir.

Le président Joe Biden s’est engagé à protéger à la fois la sécurité sociale et l’assurance-maladie. “Je vais les rendre plus forts”, a-t-il déclaré le mois dernier. “Et je réduirai vos coûts pour pouvoir les garder.”

Environ 70 millions de personnes, y compris des retraités, des personnes handicapées et des enfants, reçoivent des prestations de sécurité sociale. Il s’agira de la plus forte augmentation des prestations que les baby-boomers, ceux nés entre 1946 et 1964, aient jamais vus.

Willie Clark, 65 ans, de Waukegan, Illinois, dit que son budget est «vraiment serré» et que l’augmentation de ses prestations d’invalidité de la sécurité sociale pourrait lui donner une marge de manœuvre pour couvrir le coût des dépenses du ménage qu’il a retardées.

Pourtant, il doute de la quantité d’argent supplémentaire qui se retrouvera dans sa poche. Son loyer dans un immeuble subventionné par le Département américain du logement et du développement urbain est basé sur ses revenus, il s’attend donc à ce que cela augmente également.

La sécurité sociale est financée par les charges sociales perçues auprès des travailleurs et de leurs employeurs. Le montant maximum des revenus soumis aux charges sociales de la sécurité sociale pour 2023 est de 160 200 $.

La configuration de financement remonte aux années 1930, une idée originale du président Franklin D. Roosevelt, qui croyait qu’une taxe sur les salaires favoriserait chez les Américains moyens un sentiment d’appartenance qui protégerait le programme des ingérences politiques.

Le paiement plus élevé de l’année prochaine, sans augmentation concomitante des cotisations de sécurité sociale, pourrait exercer une pression supplémentaire sur un système confronté à un grave déficit dans les années à venir.

Le rapport annuel de la sécurité sociale et de l’assurance-maladie rapport du syndic publié en juin indique que le fonds fiduciaire du programme ne sera pas en mesure de verser l’intégralité des prestations à partir de 2035.

Si la confiance fonds est épuisé, le gouvernement ne pourra payer que 80% des prestations prévues, selon le rapport. Medicare pourra payer 90% du total des prestations prévues si le fonds est épuisé.

En janvier, un sondage du Pew Research Center a montré que 57 % des adultes américains déclaraient que « prendre des mesures pour rendre le système de sécurité sociale financièrement solide » était une priorité absolue pour le président et le Congrès cette année. La sécurisation de la sécurité sociale a obtenu un soutien bipartisan, avec 56% des démocrates et 58% des républicains l’appellent une priorité absolue.

Certaines solutions pour réformer la sécurité sociale ont été proposées – mais aucune n’a avancé dans un Congrès fortement partisan.

Plus tôt cette année, le sénateur Rick Scott, R-Fla., a publié un rapport détaillé planifier cela obligerait le Congrès à présenter une proposition pour financer de manière adéquate la sécurité sociale et l’assurance-maladie ou éventuellement les supprimer progressivement.

Le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky., A publiquement réprimandé le plan et Biden a utilisé la proposition de Scott comme une matraque politique contre les républicains avant les élections de mi-mandat.

“Si les républicains au Congrès réussissent, les personnes âgées paieront plus pour les médicaments sur ordonnance et leurs prestations de sécurité sociale ne seront jamais sécurisées”, a déclaré Jean-Pierre.

Claire Savage à Chicago a contribué à ce rapport.

