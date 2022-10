Les prestations de sécurité sociale augmenteront de plus de 140 $ par mois en 2023

Les prestations de sécurité sociale augmenteront de plus de 140 $ par mois en moyenne en 2023, avec l’entrée en vigueur d’un ajustement record de 8,7 % en fonction du coût de la vie.

Le montant exact de l’augmentation que verront les quelque 70 millions d’Américains qui dépendent du programme pour leurs revenus variera.

Plus de 65 millions de bénéficiaires de la sécurité sociale verront leurs chèques de prestations augmenter en janvier, tandis que plus de 7 millions de bénéficiaires du revenu de sécurité supplémentaire verront des paiements plus importants à partir du 30 décembre.

En savoir plus sur les finances personnelles :

IRS : Voici les nouvelles tranches d’imposition pour 2023

Combien vous pouvez gagner et toujours payer 0% d’impôt sur les gains en capital en 2023

L’IRS augmente l’exclusion de l’impôt sur les successions à 12,92 millions de dollars pour 2023

La prestation moyenne des retraités augmentera de 146 $ par mois, passant de 1 681 $ en 2022 à 1 827 $ en 2023. Pendant ce temps, la prestation d’invalidité moyenne augmentera de 119 $ par mois, passant de 1 364 $ en 2022 à 1 483 $ en 2023.