Les prestataires de soins demandent des frais doublés pour soigner les personnes sorties des hôpitaux

Les prestataires de soins exigent le double des frais habituels pour s’occuper de milliers de personnes qui doivent sortir des hôpitaux pour atténuer la crise du NHS. Care England, qui représente les plus grands fournisseurs de foyers de soins privés, a déclaré dimanche qu’il souhaitait que le gouvernement leur paie 1 500 £ par semaine et par personne, invoquant la nécessité de payer davantage les soignants et d’embaucher des spécialistes de la réadaptation afin que les personnes qui languissent à l’hôpital puissent éventuellement être envoyées. domicile. Trois raisons pour lesquelles les politiciens ne peuvent pas résoudre notre crise de la protection sociale Lire la suite Le taux est environ le double de ce que la plupart des autorités locales paient actuellement pour les lits dans les foyers de soins, un montant que Martin Green, le directeur général de Care England, a qualifié d ‘”inadéquat”. La demande intervient alors que le secrétaire à la Santé, Steve Barclay, a promis une “action urgente” avec jusqu’à 250 millions de livres sterling de nouveau financement pour que le NHS achète des lits de soins pour débarrasser les salles des patients médicalement aptes. L’argent servira à acheter des lits dans des maisons de retraite, des hospices et des hôtels où les personnes sont prises en charge par des prestataires de soins à domicile, ainsi qu’à payer les mises à niveau des hôpitaux. Les séjours ne dépasseront pas quatre semaines jusqu’à fin mars. L’utilisation des hôtels comme maisons de retraite a commencé pendant la pandémie et a été controversée, avec des rapports faisant état de problèmes d’hygiène et de fourniture d’équipements spécialisés. L’association caritative Age UK a critiqué la semaine dernière leur utilisation renouvelée comme “n’étant pas un lieu approprié pour fournir des soins de haute qualité aux personnes âgées ayant besoin d’aide pour récupérer après un séjour à l’hôpital”. Barclay annoncera également des essais à plus long terme dans six domaines pour trouver des moyens de réhabiliter plus de personnes dans la communauté qu’à l’hôpital. Ceux-ci incluent des «centres de démence» dans le Grand Manchester, une meilleure coordination entre les hôpitaux et les soins sociaux à Croydon et un «service de rétablissement actif» basé dans la communauté de Leeds. L’argent s’ajouterait aux 500 millions de livres sterling alloués aux soins sociaux dans la déclaration d’automne, bien que lorsqu’on lui a demandé dimanche à la BBC avec Laura Kuenssberg de montrer combien cela avait été distribué jusqu’à présent, le Premier ministre, Rishi Sunak, n’a pas pu répondre. . “Cela doit être d’au moins 1 500 £ par semaine”, a déclaré Green, qui représente la plupart des plus grandes chaînes à but lucratif. “Vous devez faire appel à plus de personnel pour gérer les schémas de rétablissement des personnes et vous devrez peut-être séparer les résidents renvoyés dans une unité séparée.” Inscrivez-vous pour Première édition Newsletter quotidienne gratuite Archie Bland et Nimo Omer vous guident à travers les meilleures histoires et ce qu’elles signifient, gratuitement tous les matins de la semaine

Il a averti que si le financement des lits de sortie était laissé aux conseils payant leurs tarifs habituels “cela ne fonctionnera pas”, mais a déclaré que des tarifs plus élevés seraient toujours moins chers que de garder à l’hôpital les personnes en attente de sortie.

Le manque de capacité disponible dans le système de protection sociale a été blâmé pour bon nombre des 13 000 personnes qui croupissent dans les services. L’arriéré est considéré comme une cause de blocages dans les services d’accident et d’urgence. Cependant, d’autres opérateurs de soins signalent des postes vacants et sont perplexes quant au fait que leurs lits ne sont pas utilisés pour réduire la congestion.

Nadra Ahmed, présidente de la National Care Association, qui représente les petits opérateurs de soins indépendants avec environ 32 000 lits, a déclaré: «J’ai message après message de personnes disant qu’elles ont la capacité mais ne sont pas contactées. Un fournisseur a déclaré qu’il ne savait pas ce qui se passait car il fonctionnait normalement à 100 % [capacity at this time of year] mais ils sont à 80%.”

Elle a dit qu’il semblait y avoir une “panne de communication”. Un financement supplémentaire serait le bienvenu, a-t-elle dit, et aiderait à offrir plus de places et « serait utilisé pour recruter correctement du personnel au niveau où nous n’allons pas le perdre au profit de Sainsbury’s ».

Il y a 165 000 postes vacants dans le secteur social en Angleterre. Le salaire moyen des soignants est de 9,50 £ de l’heure, ce qui est inférieur à celui d’un assistant de santé novice du NHS, d’un membre d’équipage de McDonald’s ou d’un préparateur d’entrepôt Amazon.

Sunak a refusé de répondre s’il travaillerait comme soignant pour 18 000 £ par an à la demande de Kuenssberg. Lorsqu’on lui a demandé s’il pourrait un jour résoudre les problèmes de la protection sociale lorsque les travailleurs sociaux gagnaient bien en dessous du salaire moyen, il a répondu: «Il existe une gamme de choses différentes pour s’assurer que les personnes dans la protection sociale se sentent valorisées et une partie de cela leur donne en fait un le sens des qualifications, la formation et le développement professionnels et le sens de la progression de carrière… il ne s’agit pas seulement de savoir combien les gens sont payés.