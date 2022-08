Les prestataires de soins de santé religieux ont battu l’appel de restriction de l’ACA

WICHITA FALLS, Texas (AP) – Une cour d’appel fédérale a confirmé lundi une décision du tribunal fédéral du Texas qui exempte un groupe de prestataires de soins de santé religieux des exigences en matière d’avortement et de droits des sexes de la loi sur les soins abordables.

Dans un avis de 18 pages déposé vendredi, le panel de trois juges de la 5e Cour d’appel du circuit américain de la Nouvelle-Orléans a confirmé l’injonction permanente du juge de district américain Reed O’Connor à Wichita Falls.

L’Alliance franciscaine, un réseau d’hôpitaux catholiques dans l’Indiana et l’Illinois, et les associations chrétiennes médicales et dentaires et leurs 19 000 membres à l’échelle nationale ont intenté une action en justice pour empêcher l’administration Biden d’appliquer les dispositions de l’ACA dont ils craignaient qu’elles ne les obligent à pratiquer des avortements ou un traitement de transition sexuelle.

Dans sa décision d’août dernier, O’Connor a interprété les réglementations du Département américain de la santé et des services sociaux comme obligeant les plaignants à choisir entre leurs croyances et leurs moyens de subsistance, entraînant un «préjudice irréparable».

La décision du 5e circuit est intervenue dans le cadre d’un appel du HHS de l’injonction O’Connor et ne s’appliquait qu’aux plaignants dans l’affaire. Cependant, les plaignants ont salué la décision comme une protection pour les professionnels de la santé à l’échelle nationale.

“Cette victoire au Texas contre la coercition du gouvernement signifie que les professionnels de la santé peuvent continuer à exercer leur jugement médical et leurs soins éthiques sur la base de preuves médicales solides et des normes hippocratiques de soins aux patients au lieu de toute idéologie”, a déclaré le Dr Mike Chupp, directeur général du Christian Medical and Associations dentaires.

Un message au ministère de la Justice, qui représentait le HHS dans son appel, n’a pas immédiatement renvoyé de message sollicitant des commentaires.

The Associated Press