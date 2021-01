«Nous ne pouvions pas fournir de contraceptifs aux personnes dans le besoin», a déclaré Subhash Shrestha, directeur par intérim de l’association. «À cause de cela, de nombreux couples n’ont pas réussi à contrôler les naissances. Ils ont été forcés de donner des naissances non désirées.

KATHMANDU, Népal – Lorsque le président Donald J.Trump a mis au rebut des dizaines de millions de dollars d’aide aux prestataires de soins de santé pour femmes à travers le monde il y a quatre ans, l’Association de planification familiale du Népal a été contrainte de renvoyer plus de 200 personnes et de fermer des cliniques dans au moins quatre parties du pays, l’un des plus pauvres d’Asie.

Mais sous M. Trump, le champ d’application de la règle a été considérablement élargi, refusant de fait l’aide à des groupes qui fournissaient une gamme d’autres services de santé, y compris des médicaments contre le VIH et le traitement de la tuberculose, dans certains des endroits les plus défavorisés du monde. Il a également invoqué ce que l’on appelle le Kemp-Kasten L’amendement, une autre mesure de l’ère Reagan, utilisé pour refuser l’aide à tout groupe que le président estime avoir soutenu l’avortement forcé ou la stérilisation involontaire.

Avec décrets publiés jeudi , Le président Biden a révoqué l’application par M. Trump de la politique de Mexico et de l’amendement Kemp-Kasten, rétablissant l’aide et mettant fin à quatre ans de ce que les défenseurs des droits à l’avortement ont appelé l’une des agressions les plus concertées contre la santé reproductive des femmes dans le monde en développement.

«Le retour des États-Unis en tant que donateur majeur du FNUAP en cette période difficile envoie un message d’espoir aux femmes et aux filles vulnérables du monde entier». m’a dit Dr Natalia Kanem, directrice exécutive de l’agence des Nations Unies, qui opère dans plus de 150 pays. Il a perdu près de 70 millions de dollars de financement américain en 2017.

Avec cet argent, a déclaré le Dr Kanem, le FNUAP pourrait aider à éviter 1,4 million de grossesses non désirées, à prévenir 32 000 avortements à risque, à fournir des services de santé reproductive à 4,2 millions de femmes et de jeunes et à fournir des conseils à 76 000 femmes et filles survivantes de violences sexuelles.

Pour M. Shrestha et d’autres en première ligne des menaces à la santé des femmes en Asie, en Afrique et en Amérique latine, l’action de M. Biden a été accueillie avec joie et soulagement.

«Pour nous, cela a rouvert la porte de l’opportunité de poursuivre notre travail dans le domaine de la planification familiale et de l’avortement sécurisé», a déclaré M. Shrestha.

L’action de M. Biden est intervenue à un moment où le Népal, un pays d’environ 30 millions d’habitants où près d’un tiers de la population a moins de 16 ans, faisait face à une résurgence des risques pour la santé des femmes, qui s’étaient améliorés jusqu’à ce que M. Trump relance le règle anti-avortement. La pandémie mondiale de coronavirus n’a fait qu’empirer les choses.

Au Nigéria, pays le plus peuplé d’Afrique, où 10% des décès maternels dans le monde se produisent et où plus de 1,8 million d’avortements à risque seraient pratiqués chaque année, les actions de M. Biden ont été une nouvelle majeure.

«Vous ne pouvez pas imaginer mon enthousiasme», a déclaré Effiom Effiom, le chef de la section nigériane de Choix reproductifs MSI, prestataire de services de santé pour les femmes, y compris l’avortement, dans 37 pays. «La règle du bâillon était déjà assez mauvaise, mais Trump est allé plus loin, pour étendre cette règle du bâillon.»