Les présidents sud-américains se réunissent au Brésil pour le premier sommet régional en 9 ans

BRASILIA, Brésil (AP) – Les dirigeants sud-américains se réuniront mardi dans la capitale brésilienne dans le cadre de la tentative du président Luiz Inácio Lula da Silva de redynamiser les efforts d’intégration régionale qui ont précédemment échoué au milieu des fluctuations politiques et de la polarisation du continent.

Les analystes disent que Lula sent une opportunité d’intégration en raison des affinités politiques des gouvernements actuels de la région et semble vouloir tester la volonté des dirigeants de coopérer par le biais d’une Union des nations sud-américaines relancée, ou Unasur.

Créé il y a 15 ans dans la capitale brésilienne lors du second mandat présidentiel de Lula, un ancien syndicaliste, le bloc régional cherchait à intégrer culturellement, socialement, politiquement et économiquement les 12 nations sud-américaines.

Le promoteur d’Unasur était feu le président vénézuélien Hugo Chávez, qui y voyait un moyen de contrer l’influence américaine dans la région et le groupe avait la réputation d’avoir un penchant pour la gauche.

Mais un virage ultérieur vers la droite sur le continent a vu le groupe se fracturer. La dernière réunion avec tous les membres de l’Unasur a eu lieu en 2014. Après 2017, des désaccords sur la direction de l’Unasur et la participation du président autoritaire du Venezuela Nicolás Maduro ont conduit sept pays à se retirer, dont le Brésil en 2019 sous le prédécesseur de Lula, l’extrême droite Jair Bolsonaro.

« Le plus grand problème d’Unasur est qu’il a été construit à un moment où il y avait des dirigeants de gauche, et il s’est brisé lorsque des dirigeants de droite sont arrivés », a déclaré Oliver Stuenkel, professeur de relations internationales à la Fondation Getúlio Vargas, une université et un groupe de réflexion à Sao. Paolo. « Il est facile de parler de son retour maintenant, mais ils doivent réfléchir à des moyens de faire durer cette deuxième tentative. »

La réunion de mardi à Brasilia réunira 11 présidents sud-américains et le chef du Conseil des ministres du Pérou, dont la présidente, Dina Boluarte, fait face à des accusations et ne peut pas quitter le pays. La réunion a été officiellement promue comme une rencontre pour les chefs d’État sud-américains, car le Brésil ne souhaite pas imposer la renaissance de l’Unasur, ont déclaré des responsables.

Le défi, selon les analystes, sera d’avoir un bloc capable de survivre aux changements politiques et à l’instabilité de la région.

Alors que la majorité des présidents actuels d’Amérique du Sud sont de gauche ou centristes, rien ne garantit que la situation restera ainsi. Cela a été souligné en mai par le succès de l’extrême droite chilienne lors d’un vote pour sélectionner les membres de la commission chargée de rédiger une nouvelle constitution. Ce succès est venu dans la foulée du rejet par les électeurs d’un projet influencé par la gauche pour remplacer la charte de l’époque de la dictature au Chili. Un virage similaire vers la droite est possible en Argentine, étant donné que le président sortant Alberto Fernández ne cherchera pas à être réélu cette année dans un contexte d’inflation galopante.

Maduro du Venezuela est arrivé lundi pour le rassemblement de Brasilia, offrant l’occasion de la première rencontre bilatérale officielle entre Lula et le dirigeant vénézuélien.

Sous Bolsonaro, le Brésil a interdit à Maduro et à de nombreux membres de son gouvernement d’entrer dans le pays, et il a reconnu le chef de l’opposition Juan Guaidó comme président légitime du Venezuela.

« Peu importe si les deux gouvernements sont d’accord, le Venezuela est un voisin et ne peut être ignoré ou rompre les relations diplomatiques, car nous avons des problèmes pratiques qui doivent être résolus », a déclaré Carolina Silva Pedroso, professeur de relations internationales à Sao. Université Fédérale de Paulo.

Pedroso a déclaré que le Brésil pourrait être un médiateur dans la crise politique du Venezuela et qu’il souhaitait réduire le nombre d’immigrants traversant la frontière vers le Brésil, plus de 400 000 depuis 2018.

Mais le groupe doit surmonter son héritage et ses luttes.

L’Unasur « n’a pas pu mener d’importants projets de coopération dans divers domaines après la défaite électorale de certains gouvernements », a déclaré Pedroso. « Et il n’a pas établi de lien direct avec les populations de ses pays. »

L’instabilité politique dans de nombreux pays d’Amérique du Sud rendra difficile pour les dirigeants de faire avancer les initiatives, ont déclaré des analystes.

Stuenkel a déclaré que le Brésil voudra garantir que tous les présidents réunis entretiennent une sorte de relation diplomatique, « mais cela s’effondrera lorsqu’un nouveau président entrera en fonction ».

« Les pays de la région doivent réfléchir à la manière dont ils réagiront lorsque l’Argentine éclatera, ou si une crise bilatérale évolue, comme le conflit frontalier entre la Colombie et le Pérou », a-t-il déclaré.

L’image du Pérou a été ternie par les critiques de Boluarte après que son bureau a violemment réprimé les manifestations antigouvernementales suite à l’éviction de son prédécesseur, Pedro Castillo.

La Colombie, désormais gouvernée par un gauchiste, a critiqué le gouvernement de Boluarte et les deux pays ont rompu leurs relations diplomatiques. Ils détiennent également un différend centenaire le long de leur frontière commune sur le territoire et les responsabilités pour arrêter le trafic de drogue.

L’Équateur est confronté à une instabilité politique qui s’est aggravée en mai, lorsque le président Guillermo Lasso a dissous le parlement après avoir fait face à une enquête de mise en accusation. De nouvelles élections générales sont prévues plus tard cette année.

« Un Unasur sans 12 pays ne résoudrait pas les problèmes de la région », a déclaré l’ambassadeur Padovan. « Et nous avons besoin de quelque chose de permanent qui ne dépende pas de gouvernements particuliers. »

L’écrivain AP Almudena Calatrava à Buenos Aires y a contribué.

Carla Bridi, l’Associated Press