Les présidents Obama, Clinton et bien d’autres félicitent Coco Gauff pour son titre de tennis à l’US Open

NEW YORK — L’ancien président Barack Obama a félicité Coco Gauff pour son titre à l’US Open samedi, moins de deux semaines après avoir assisté à son premier retour du tournoi.

Après que Gauff se soit rallié pour battre Aryna Sabalenka 2-6, 6-3, 6-2, des messages ont rapidement afflué sur la plateforme de médias sociaux anciennement connue sous le nom de Twitter pour célébrer le premier titre du Grand Chelem de l’Américaine de 19 ans.

« Nous ne pourrions être plus fiers de vous sur et en dehors du terrain – et nous savons que le meilleur est encore à venir. » Barack Obama a écrit.

Obama et son épouse, Michelle, étaient au stade Arthur Ashe lors de la soirée d’ouverture, lorsque Gauff s’est rallié pour une victoire 3-6, 6-2, 6-4 contre Laura Siegemund. Ils l’ont rencontrée après le match, qui a été suivi d’un hommage à Billie Jean King dans le cadre d’une célébration du 50e anniversaire de l’US Open, devenant ainsi le premier événement sportif à offrir des prix égaux aux concurrents féminins et masculins.

Michelle Obama a également envoyé des félicitations avec une photo de leur rencontretandis que Clinton écrivait : « Le L’avenir du tennis américain s’annonce prometteur. »

Gauff a remercié King d’avoir mené la bataille pour le prix lorsqu’elle a récupéré son prix de gagnant de 3 millions de dollars. King a répondu à un tweet montrant une vidéo de ce moment, en postant : « Cette génération est vivre le rêve de l’Original 9», faisant référence à elle-même et aux autres femmes qui ont signé des contrats à 1 $ pour lancer un circuit professionnel féminin en 1970.

Magic Johnson, membre du Temple de la renommée du basket-ball, a félicité Gauff et a félicité ses parentsécrivant que « Corey et Candi, ils ont fait un travail exceptionnel ! »

Et Gauff a reçu les félicitations de ses concurrents rivaux, la championne de l’US Open 2017, Sloane Stephens, lui disant que « ma fille tu es incroyable !!!! »

