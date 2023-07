Les présidents du Brésil et de la Colombie se rencontrent pour renforcer la coopération avant le sommet d’Amazon

RIO DE JANEIRO (AP) – Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a rencontré samedi son homologue colombien Gustavo Petro pour créer une dynamique en vue d’un prochain sommet régional sur la forêt amazonienne et renforcer les efforts pour sa protection.

La rencontre a eu lieu à Leticia, en Colombie, une ville située dans la triple région frontalière de l’Amazonie entre la Colombie, le Brésil et le Pérou, où le crime organisé a récemment renforcé son emprise.

La réunion visait à jeter les bases du sommet sur l’Amazonie que le gouvernement brésilien organise à Belém le mois prochain. Ce sommet réunira les dirigeants des pays parties à l’Organisation du Traité de coopération amazonienne, composé de la Bolivie, du Brésil, de la Colombie, de l’Équateur, de la Guyane, du Pérou, du Suriname et du Venezuela.

Lula fait pression pour une déclaration commune du sommet, qui serait présentée lors de la conférence des Nations Unies sur le climat, connue sous le nom de COP28, à Dubaï en novembre.

« Nous devrons exiger ensemble que les pays riches respectent leurs engagements », a déclaré Lula à Leticia, assis à côté de Petro.

Petro a également souligné la nécessité d’un front commun pour faire pression sur les pays développés. « Nous pensions que le progrès était la destruction des arbres. … Aujourd’hui, ce n’est rien d’autre que la destruction de la vie », a-t-il déclaré.

Le dirigeant colombien a déclaré que la lutte contre la crise climatique nécessiterait de dépenser des milliards de dollars. Cela pourrait être réalisé en transformant le système mondial de la dette et en « échangeant la dette contre l’action climatique », a-t-il déclaré.

Le document final comprendra des mesures pour le développement durable de l’Amazonie, la protection du biome et la promotion de l’inclusion sociale, de la science, de la technologie et de l’innovation tout en valorisant les peuples autochtones et leurs connaissances, a déclaré le palais présidentiel brésilien dans un communiqué.

« Une action conjointe des pays qui partagent le biome amazonien est fondamentale pour faire face aux multiples défis de la région », indique le communiqué.

L’un des défis à relever est l’emprise renforcée du crime organisé, en particulier dans les régions tri-frontalières comme celle de Leticia. Le journaliste britannique Dom Phillips et l’activiste indigène Bruno Pereira ont été tués dans la région voisine de la vallée de Javari l’année dernière.

Ces zones sont devenues des « points chauds de la violence », selon un rapport de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime publié en juin. Il a noté que des groupes criminels sont simultanément engagés dans le trafic de production de cocaïne, ainsi que dans l’exploitation des ressources naturelles.

Les groupes autochtones sont « affectés de manière disproportionnée » par le lien criminel en Amazonie, ajoute le rapport, soulignant les déplacements forcés, l’empoisonnement au mercure et d’autres impacts liés à la santé ainsi qu’une exposition accrue à la violence.

En 2019, la Colombie, la Bolivie, l’Équateur, le Brésil, le Pérou, la Guyane et le Suriname ont signé le Pacte de Leticia pour renforcer les actions coordonnées pour la préservation des ressources naturelles de l’Amazonie.

Mais les objectifs sont vagues et manquent de moyens pour mesurer les progrès, a déclaré Marcio Astrini, secrétaire exécutif de l’Observatoire du climat, une organisation faîtière de groupes environnementaux.

« C’est une lettre d’ambitions. Nous espérons qu’à Leticia, ils (Lula et Petro) augmenteront et clarifieront leurs ambitions », a déclaré Astrini.

Depuis son entrée en fonction en janvier, Lula s’est efforcé de placer la protection de l’environnement et le respect des droits des peuples autochtones au cœur de son troisième mandat. Il a poursuivi avec succès la reprise des dons internationaux pour le Fonds amazonien qui lutte contre la déforestation, a lancé une campagne militaire pour expulser les mineurs illégaux du territoire yanomami, s’est engagé à mettre fin à toute déforestation illégale d’ici 2030 et a redémarré la démarcation des zones autochtones.

L’approche de Lula contraste fortement avec les actions de son prédécesseur, Jair Bolsonaro. Sous le mandat du leader d’extrême droite, la déforestation a atteint son plus haut niveau en 15 ans et les restrictions environnementales ont été affaiblies. La déforestation a chuté de 33,6% au cours des six premiers mois du mandat de Lula, selon les données satellites que le gouvernement brésilien a publiées cette semaine de l’Institut national de recherche spatiale, une agence fédérale.

Petro a également exprimé la nécessité d’arrêter la destruction en Amazonie. Le dirigeant colombien a proposé la création d’un fonds de financement multilatéral sur 20 ans pour soutenir les communautés agricoles contribuant à la déforestation. L’idée est plutôt de les indemniser pour les activités de conservation et de régénération.

Historiquement, la collaboration entre le Brésil et la Colombie, qui partagent une frontière de plus de 1 500 kilomètres (environ 900 miles), a fait défaut, selon Wagner Ribeiro, géographe et expert en politique environnementale de l’Université de Sao Paulo.

« Nous espérons que des opportunités de coopération universitaire découleront de la réunion, qui générera plus tard des politiques publiques qui promeuvent la conservation de l’environnement », a déclaré Ribeiro.