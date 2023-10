Les présidents de la Chambre, Jim Jordan, R-Ohio, et James Comer, R-Ky., ont envoyé lundi une lettre au procureur général de Washington, DC, exigeant des réponses sur une enquête qu’il a lancée sur un militant judiciaire du GOP.

Jordan et Comer, respectivement présidents des comités judiciaire et de surveillance, ont envoyé un document de quatre pages lettre à l’AG Brian Schwalb pour son enquête sur Leonard Leo, largement connu pour son travail au nom de la Federalist Society pour obtenir la nomination et la confirmation de trois juges de la Cour suprême – Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh et Amy Coney Barrett – sous l’administration de l’ancien président Donald Trump.

Jordan et Comer s’inquiètent des “motivations politiques apparentes” de Schwalb et demandent que les documents soient remis d’ici le 13 novembre concernant son enquête sur Leo. En outre, les présidents souhaitent également un briefing pour « discuter du statut et de la portée » de l’enquête de Schwalb.

“Les commissions craignent que l’enquête menée par votre bureau ne soit inappropriée et politiquement motivée”, ont écrit les législateurs. “Premièrement, il semble que votre bureau n’ait pas compétence sur cette affaire car M. Leo et les organisations auxquelles il est affilié sont, selon les informations accessibles au public, basées en dehors de Washington, DC.”

” Pire encore, les comités sont préoccupés par le fait que votre enquête pourrait porter atteinte aux droits fondamentaux de la vie privée et de la libre association des donateurs “, ont-ils poursuivi.

Politique a rapporté le 22 août que Schwalb avait ouvert une enquête sur Leo. Même si l’impulsion de l’enquête n’était pas claire, elle est intervenue après un débat politique rapport en mars, cela disait qu’un réseau d’organisations à but non lucratif de Leo avait injecté 43 millions de dollars dans une de ses nouvelles entreprises. L’organisme de surveillance progressiste Campaign for Accountability a déposé une plainte avec le bureau de Schwalb peu de temps après.

“La plainte alléguait, sans preuve, que M. Leo avait reçu des paiements excessifs pour des services de conseil et autres de la part de plusieurs groupes conservateurs à but non lucratif”, ont écrit Jordan et Comer. “Même Politico a reconnu que la plainte n’offrait rien d’autre que des spéculations pour étayer ses accusations.”

En outre, Comer et Jordan ont affirmé que Schwalb devrait enquêter sur des problèmes plus importants.

“Il y a de sérieux problèmes à Washington, DC, qui méritent votre attention, y compris l’augmentation de 27 pour cent de la criminalité dans toutes les catégories de criminalité depuis l’année dernière. L’augmentation alarmante de la criminalité commise par des délinquants juvéniles contribue à cette augmentation”, ont-ils écrit. “Au lieu d’utiliser les ressources substantielles de votre bureau pour résoudre ces problèmes, votre bureau aurait décidé de consacrer ces ressources à une enquête à motivation politique qui ‘crée un risque inutile de paralyser la liberté d’expression’. Les comités ne toléreront aucun effort visant à porter atteinte à la vie privée des donateurs et à dissuader les associations de citoyens américains. »