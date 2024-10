Les préservatifs ne font pas partie de la vie des jeunes Américains. Ils sont une réflexion après coup

OXFORD, Miss. — Difficile de rater le bol débordant de préservatifs à l’entrée de la salle de sport.

Certains étudiants de l’Université du Mississippi qui passent après leur séance d’entraînement ricanent et pointent du doigt, et les rares qui envisagent de prendre un préservatif y repensent lorsque leurs amis les rattrapent, les rires traînant derrière eux. Presque personne n’en prend un.

Bien que les responsables affirment qu’ils remplissent le bol plusieurs fois par jour et que des préservatifs soient disponibles à plusieurs endroits sur le campus, les étudiants d’Ole Miss affirment que ce désintérêt est révélateur d’un changement d’attitude.

Moins de jeunes sont avoir des relations sexuellesmais les adolescents et les jeunes adultes sexuellement actifs n’utilisent pas de préservatifs aussi régulièrement, voire pas du tout. Et les personnes âgées de 15 à 24 ans représentaient la moitié des nouveaux chlamydia, gonorrhée et cas de syphilis en 2022.

La tendance à la baisse de l’utilisation du préservatif est due à plusieurs facteurs : les progrès médicaux tels que options de contrôle des naissances à long terme et médicaments qui préviennent les infections sexuellement transmissibles; une peur qui s’estompe contracter le VIH; et degrés très variés d’éducation sexuelle dans les lycées.

Est-ce la fin du préservatif ? Pas exactement. Mais certains experts en santé publique réfléchissent à la manière d’aider les jeunes générations à avoir des relations sexuelles protégées, à connaître leurs options – préservatifs inclus – et à se faire tester régulièrement pour les IST.

« Les vieilles publicités sur les préservatifs étaient censées vous effrayer, et nous avons tous eu peur pendant très longtemps », a déclaré le Dr Joseph Cherabie, directeur médical du Centre de formation à la prévention du VIH de Saint-Louis. « Maintenant, nous essayons de nous éloigner de cela et de nous concentrer davantage sur ce qui fonctionne pour vous. »

Le centre-ville d’Oxford était en effervescence la veille du premier match de football de la saison. Le semestre d’automne venait tout juste de commencer.

Des files d’étudiants à l’haleine de tequila-soda attendaient d’être admises dans des bars sombres avec de la musique forte. Des mains erraient, dérivant dans les poches arrière des jeans, et elles s’appuyaient l’une sur l’autre.

Il est probable que beaucoup de ces étudiants n’ont pas utilisé de préservatif, a déclaré Magan Perry, président de l’association des étudiants en santé publique du collège.

« Utiliser un préservatif, c’est juste un gros « euh, non », a déclaré la personne âgée.

Les jeunes femmes doivent souvent commencer à utiliser des préservatifs avec les hommes, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle a entendu parler d’hommes qui disent à leur partenaire sexuel qu’ils achèteront simplement une contraception d’urgence le lendemain.

« J’ai eu des amis qui rentrent chez eux avec un homme et disent qu’ils n’auront pas de relations sexuelles à moins d’utiliser un préservatif, et immédiatement la réaction est soit réticente, « OK, très bien », ou « Si tu ne me fais pas confiance ». , alors je ne devrais même pas être ici », a déclaré Perry. « Ils disent : ‘Eh bien, je ne suis pas sale, alors pourquoi devrais-je les utiliser ?' »

Les femmes ont depuis longtemps la responsabilité de prévenir les grossesses ou les IST, a déclaré Cherabie, et acheter des préservatifs ou des contraceptifs d’urgence – qui se trouvent souvent dans une armoire verrouillée ou derrière un comptoir – peut être une expérience inconfortable et « insère une certaine honte », Cherabie. dit.

Si le risque de grossesse a été le facteur déterminant de l’utilisation du préservatif parmi les couples hétérosexuels, la peur de contracter le VIH a été la motivation de l’utilisation du préservatif chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes.

Mais à mesure que cette peur s’est atténuée, l’utilisation du préservatif a également diminué, selon une étude récente qui s’est concentré sur une population d’hommes séronégatifs ayant des rapports sexuels avec des hommes.

Grindr, une application de rencontres gay populaire, répertorie même l’utilisation du préservatif sous « problèmes » au lieu de « santé ». De telles choses font craindre à Steven Goodreau, un expert du VIH à l’Université de Washington qui a dirigé l’étude, que le changement d’attitude à l’égard des préservatifs ne se répercute sur les jeunes générations.

Goodreau estime que la promotion de la prophylaxie pré-exposition (PrEP), un médicament qui prévient le VIH, éclipse les préservatifs en tant que stratégie de prévention. UN plan stratégique pour la recherche fédérale sur le VIH jusqu’en 2025 ne mentionne pas les préservatifs, et le plan national pour mettre fin à l’épidémie de VIH non plus.

Les Centers for Disease Control and Prevention reconnaissent que les préservatifs restent un outil efficace qui peut être utilisé « parallèlement aux nouvelles stratégies de prévention ».

« Nous savons que l’utilisation du préservatif a diminué dans certains groupes, mais ils ont toujours un rôle important à jouer dans la prévention des IST », a déclaré le Dr Bradley Stoner, directeur de la Division de prévention des MST du CDC. « Les préservatifs sont accessibles sans passer par le système de santé, peuvent être utilisés à la demande, sont généralement abordables et, plus important encore, ils sont efficaces pour prévenir le VIH et les IST lorsqu’ils sont utilisés de manière cohérente et correcte. »

Le plaisir – tant pour les hommes que pour les femmes – est depuis longtemps un facteur indéniable du manque d’utilisation du préservatif, selon le Dr Cynthia Graham, membre de l’équipe de l’Institut Kinsey qui étudie les préservatifs.

Mais plus encore, les progrès de la médecine ont élargi les options de prévention des IST et de la grossesse.

Les jeunes femmes cisgenres se tournent vers les implants contraceptifs comme les dispositifs intra-utérins et les pilules contraceptives pour éviter de tomber enceinte. Et les chercheurs affirment qu’une fois que les femmes sont engagées dans une relation ou ont un partenaire sexuel pendant une période de temps significative, elles passent souvent à des méthodes contraceptives à plus long terme.

Madeline Webb, junior d’Ole Miss, a déclaré qu’elle et son partenaire semblent être des valeurs aberrantes : ils se voient depuis quatre ans, mais utilisent toujours des préservatifs. Ils partagent également la responsabilité d’acheter des préservatifs.

« Les gens voient les préservatifs comme un inconvénient… mais ils servent à quelque chose même si vous suivez un contrôle des naissances, car il y a toujours un risque de MST », a déclaré Webb.

Un nouveau médicament sur le marché pourrait offrir encore plus d’options de prévention des IST pour les hommes et peut-être pour les femmes.

La prophylaxie post-exposition à la doxycycline, ou doxy PEP, peut être prise dans les 72 heures suivant un rapport sexuel non protégé et peut aider à prévenir la chlamydia, la gonorrhée et la syphilis. Il doit être prescrit par un médecin. Des essais sont toujours en cours chez les femmes, mais le médicament gagne du terrain chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et les femmes transgenres.

S’il est largement adopté, ce médicament pourrait avoir un impact significatif sur les stratégies de prévention des IST.

«Lorsque la PrEP est sortie, tout le monde était enthousiasmé parce que c’était une chose de moins à craindre en termes d’acquisition du VIH», a déclaré Cherabie. « Avec un autre élément à bord qui peut aider à réduire notre risque de contracter d’autres IST, en plus de ne pas avoir à nous soucier du VIH, cela donne à notre communauté et à nos patients un peu moins d’anxiété concernant leur vie sexuelle. »

Et en seulement dix ans, la PrEP est devenue une mesure préventive majeure contre le VIH et d’autres IST chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes – même si elle est utilisée de manière disproportionnée par les hommes blancs.

L’utilisation du préservatif est désormais « quasiment une chose du passé » pour les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, par rapport aux années 1980 et au début des années 1990, lors de l’épidémie de sida, a déclaré Andres Acosta Ardilla, directeur de la sensibilisation communautaire dans une clinique de soins primaires à but non lucratif basée à Orlando. que se concentre sur les Latinos séropositifs.

« Une partie de ce dont nous devons parler est qu’il y a quelque chose d’attrayant à avoir des relations sexuelles sans préservatif », a déclaré Acosta Ardilla. « Et nous devons, en tant que personnes travaillant dans le domaine de la santé publique, prévoir le fait que les gens choisiront d’avoir des relations sexuelles sans préservatif. »

Malgré le soleil implacable du Sud, une poignée de personnes représentant diverses organisations étudiantes étaient assises à des tables au cœur du campus d’Ole Miss. Les étudiants sont passés devant et ont saisi des boutons, des bracelets et des jouets agités. Une table proposait des préservatifs emballés en or – pour les tasses afin d’éviter que les boissons ne soient enrichies.

Les préservatifs réels sont visiblement absents. Ils sont également absents des écoles publiques de l’État.

Les manifestations en faveur du préservatif sont interdites dans les salles de classe du Mississippi, et les districts scolaires peuvent proposer une éducation sexuelle axée uniquement sur l’abstinence ou « abstinence plus », ces deux options pouvant impliquer de discuter des préservatifs et des contraceptifs.

Focus on the Family, une organisation chrétienne qui prône l’enseignement de l’abstinence jusqu’au mariage, s’inquiète du fait qu’une éducation sexuelle complète « expose les étudiants à des documents explicites ». L’éducation centrée sur l’abstinence est « adaptée à l’âge » et assure la sécurité et la santé des élèves, a déclaré Jeff Johnston, analyste de Focus on the Family, dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

Mais Josh McCawley, directeur adjoint de Teen Health Mississippi, une organisation qui travaille avec les jeunes pour accroître l’accès aux ressources de santé, a déclaré que les effets sont clairs.

« La conséquence évidente est l’augmentation des infections sexuellement transmissibles, comme nous le constatons actuellement, qui peuvent constituer un fardeau pour le système de santé », a-t-il déclaré, « mais cela pourrait aussi avoir des conséquences à long terme pour les jeunes ». en termes de réflexion sur ce que signifie être en bonne santé et comment se protéger, et cela va au-delà de la santé sexuelle d’une personne.

Le dernières données du CDC de 2022 montre que le Mississippi a le taux de natalité chez les adolescentes le plus élevé du pays.

Scott Clements, qui supervise l’information sur la santé pour le ministère de l’Éducation de l’État, hésitait à critiquer les normes d’éducation sexuelle du Mississippi parce qu’elles sont « mandatées par la loi ».

« Si le corps législatif veut apporter des changements à cela, nous suivrons certainement son exemple », a-t-il ajouté – même si les tentatives visant à adopter des normes d’éducation sexuelle plus avancées ont échoué à plusieurs reprises au sein de l’État du Mississippi au cours des huit dernières années.

À l’échelle nationale, il y a pas de norme établie pour l’éducation sexuelle, selon Michelle Slaybaugh, directrice des politiques et du plaidoyer du Conseil d’information et d’éducation sexuelle des États-Unis, qui milite en faveur d’une éducation sexuelle complète.

Tous les États n’imposent pas l’éducation sexuelle. Certains États mettent l’accent sur l’abstinence. Moins de la moitié des États exigent des informations sur la contraception.

« Il n’existe pas de manière définitive de décrire à quoi ressemble l’éducation sexuelle d’une classe à l’autre, même dans le même État, même dans le même district », a déclaré Slaybaugh, « car elle sera vraiment déterminée par celui qui l’enseigne ».

Comparez le Mississippi à l’Oregon, qui a des normes d’État étendues qui exigent que tous les districts scolaires publics enseignent une éducation sexuelle médicalement précise et complète. Les élèves de Portland apprennent à mettre un préservatif dès le collège et ont accès à des préservatifs gratuits dans la plupart des lycées.

Lori Kuykendall de Dallas, qui a aidé à rédiger des normes axées sur l’abstinence, a déclaré que les manifestations en faveur du préservatif comme celles de Portland « normalisent l’activité sexuelle dans une salle de classe remplie de jeunes dont la majorité ne sont pas sexuellement actifs ». Elle souligne également que l’accès de plus en plus facile à la pornographie – dans laquelle les gens ne portent généralement pas de préservatifs – est un facteur qui contribue au déclin de l’utilisation du préservatif chez les jeunes.

Jenny Withycombe, directrice adjointe de la santé et de l’éducation physique dans les écoles publiques de Portland, a reconnu que les normes étaient repoussées dans les régions les plus conservatrices et rurales de l’Oregon. Mais l’idée est de préparer les étudiants aux interactions futures.

« Notre travail consiste, espérons-le, à développer les compétences afin que même si cela fait un certain temps depuis la démonstration (du préservatif)… la personne ait les compétences nécessaires pour aller chercher cette information, que ce soit auprès du centre de santé ou d’autres ressources fiables et réputées. « , a déclaré Withycombe.

Ces normes semblent contribuer à une vision plus progressiste du préservatif et du sexe chez les jeunes adultes, a déclaré Gavin Leonard, étudiant en dernière année au Reed College de Portland et ancien défenseur du programme de santé et de relations sexuelles de l’école.

Leonard, qui a grandi à Memphis, non loin d’Oxford, dans le Mississippi, a déclaré que ses pairs de Reed n’utilisaient peut-être pas systématiquement des préservatifs, mais que, d’après son expérience, ils comprenaient mieux les conséquences de ne pas le faire. Ils connaissent leurs options et savent comment y accéder.

Slaybaugh souhaite ce niveau d’éducation pour les étudiants du Mississippi – et du reste du pays.

« Nous n’enverrons jamais un soldat à la guerre sans formation ni sans les ressources dont il a besoin pour assurer sa sécurité », a-t-elle déclaré. « Nous ne les enverrions pas au combat sans casque ni gilet pare-balles. Alors pourquoi est-il acceptable que nous envoyions des jeunes à l’université sans les informations dont ils ont besoin pour se protéger ? »

Le département Santé et Science d’Associated Press reçoit le soutien de la Fondation Robert Wood Johnson. L’AP est seul responsable de tout le contenu.