Les présentateurs du vendredi de ce matin révélés après la querelle de Phillip Schofield et Holly Willoughby

Alison Hammond et Dermot O’Leary de CE matin animeront l’émission ensemble vendredi après la sortie choc de Phillip Schofield du programme.

Mainstay Holly Willoughby, 42 ans, a reçu deux semaines de congé et reviendra le 5 juin sans Phillip.

Alison est intervenue et a présenté This Morning avec Dermot lundi et mardi, et Craig Doyle mercredi et jeudi.

Une source de l’émission a confirmé qu’Alison et Dermot, qui animent habituellement le vendredi et ont tous deux été pressentis pour remplacer définitivement Phil pour devenir le nouveau co-animateur de Holly, feront à nouveau équipe pour terminer la semaine.

Le couple a abordé le départ brutal de Phillip de front après qu’il a annoncé qu’il démissionnait samedi après-midi au milieu de sa querelle en cours avec Holly.

Alison a déclaré en lançant l’émission This Morning de lundi: «Nous ne pouvons pas commencer l’émission sans rendre hommage à l’homme qui a passé les deux dernières décennies assis sur le canapé This Morning.

« Tout simplement, nous savons tous qu’il est l’un des meilleurs diffuseurs de télévision en direct que ce pays ait jamais eu et nous et toute l’équipe lui souhaitons le meilleur. »

Dermot a ajouté: « En tant que série, tout le monde à l’écran et hors écran veut dire un grand merci à Phil pour ce qu’il a fait pour faire de la série un succès au cours des 21 dernières années. »

Le Sun a révélé que Phillip était «complètement brisé» depuis sa sortie de This Morning.

Il recevra six mois de salaire pour atténuer le coup après qu’ITV ait décidé que sa querelle avec Holly perdait trop de téléspectateurs.

Le Sun a révélé que Phil avait perdu son emploi ce matin quelques minutes seulement après avoir cessé d’émettre jeudi.

Les hauts gradés d’ITV ont décidé que la situation entre lui et la co-animatrice Holly était devenue irréalisable avec une tension évidente entre les deux qui coûtait à l’émission près de 200 000 téléspectateurs.

Après avoir appris son sort jeudi, Phil s’est enfui à Cornwall pour être avec maman Pat, 85 ans.

