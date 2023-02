Les présentateurs de télévision mariés semblent méconnaissables dans les photos d’enfance rétro – pouvez-vous deviner le couple ?

Un couple de présentateurs mariés TRÈS célèbre a partagé des photos d’enfance rétro.

La paire en question est Tess Daly et Vernon Kay et ils ont étonné les fans en montrant des photos de l’époque.

Vernon Kay a partagé un cliché rétro

Tess Daly a également posté une photo de sa jeunesse alors qu'elle se tenait à côté de sa sœur

Vernon, 48 ans, a pu être vu posant à côté de son frère quand il était un jeune garçon dans un certain nombre de clichés.

Il y avait aussi l’un de lui debout à la plage à côté de son frère, et dans un autre il portait un chapeau jaune vif.

La star de Family Fortunes a écrit: « Me voici en tant que petite pince avec mon frère @ stekay95 Notre petite enfance façonne le reste de nos vies. Merci à maman et papa, nous sommes vraiment reconnaissants de la façon dont nous avons été élevés.

Pendant ce temps, sa femme Tess, 53 ans, a posté son propre cliché de retour avec sa sœur.

Tess avait l’air adorable alors qu’elle se tenait à côté de sa petite sœur et enfilait un pull vert et une robe marron.

Elle a écrit: “Moi âgée de 4 ans et 3/4 et ma petite soeur Karen en promenade dans le Peak District où nous avons grandi. Je me sens tellement reconnaissante maintenant pour tous ces bons souvenirs d’avoir préparé un pique-nique et de faire une promenade, cela ressemblerait toujours à une petite aventure.

“Notre petite enfance est cruciale car elle façonne le reste de notre vie Rejoignez-moi pour publier votre propre photo d’enfance préférée.

Les présentateurs ont posté leurs photos dans le cadre de la campagne Shaping Us, qui a été lancée par la Royal Foundation.

La campagne est dirigée par la princesse de Galles, dans le but de sensibiliser à l’importance cruciale de la petite enfance pour façonner les adultes que nous devenons.

Commentant leurs clichés, un fan a écrit: “Aww adorable”, tandis qu’un autre a dit: “Tellement important de pouvoir montrer de la gratitude à nos parents.”



Tess et Vernon sont mariés depuis 2003