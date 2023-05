Les prescriptions Wegovy et Ozempic ne sont probablement pas couvertes par votre plan de santé. Voici pourquoi.

Une nouvelle génération de médicaments amaigrissants présente une opportunité d’améliorer la santé de millions d’Américains – et un défi pour le système de santé du pays qui devra trouver comment se les payer.

La demande pour ces médicaments s’avère extraordinaire. La semaine dernière, Novo Nordisk a annoncé qu’il cesserait temporairement de faire la publicité de Wegovy, un médicament contre le diabète qui a été approuvé pour la perte de poids en 2021, afin d’éviter qu’une forte demande n’entraîne une pénurie. Son médicament frère avec le même ingrédient actif, Ozempic, n’est pas approuvé pour la perte de poids, mais est très demandé pour une utilisation hors AMM. Et le marché ne devrait que croître : Eli Lilly a demandé à la FDA d’approuver un autre médicament contre le diabète, Mounjaro, pour une utilisation dans la perte de poids.

L’opportunité de santé publique pourrait également être importante. Un adulte américain sur trois, soit plus de 85 millions de personnes, est considéré comme obèse ; un autre sur trois est considéré en surpoids. L’obésité est un facteur de risque pour diverses maladies chroniques – comme l’hypertension, les maladies cardiaques, le diabète, etc. – qui comptent parmi les causes de décès les plus courantes aux États-Unis, et les traitements de ces maladies sont coûteux. Les coûts médicaux associés à l’obésité dépassent 250 milliards de dollars par an, selon l’Institute for Clinical and Economic Review (ICER).

Si ces médicaments peuvent aider les gens à perdre du poids, et les premières indications sont qu’ils sont très efficaces pour le faire, cela devrait également les aider à éviter ces maladies chroniques. Et en effet, les résultats de la recherche préliminaire suggèrent que Wegovy améliore la santé cardiaque des patients, ce qui pourrait aider à éviter des problèmes médicaux plus coûteux sur la route. Les nouveaux traitements ont l’avantage supplémentaire d’une relative facilité d’utilisation, par rapport à d’autres traitements de l’obésité comme le pontage gastrique. Vous pouvez prendre une injection une fois par semaine au lieu de passer sous le bistouri. (Bien que, contrairement à une intervention chirurgicale ponctuelle, vous devrez peut-être prendre ces injections à perpétuité.)

Le système de santé américain a déjà vu des médicaments à succès – des traitements extrêmement rentables pour les sociétés pharmaceutiques. Mais il s’agit d’un cas particulier : des médicaments destinés à être pris à long terme pour traiter des affections qui affectent plus de la moitié de la population américaine.

Toutes les personnes obèses ou en surpoids ne sont pas en mauvaise santé ou ne souhaitent pas perdre de poids, et les médecins ne penseront probablement pas que le médicament convient à tout le monde. Même ainsi, le nombre potentiel de personnes éligibles est suffisamment important pour que, même si la grande majorité ne remplit jamais une ordonnance, les médicaments amaigrissants pourraient rapidement devenir parmi les médicaments les plus courants en Amérique et les plus chers à couvrir pour les assureurs. L’ICER a estimé que si seulement 0,1 % de la population de patients potentiels pour Wegovy recevait une ordonnance, le coût serait suffisamment important pour faire grimper les primes des régimes privés.

Mais le système de santé américain n’est pas conçu pour aider une vaste population à profiter d’un médicament très coûteux, même s’il présente ces avantages potentiels à long terme. Et cela soulève des questions quant à savoir si les patients qui pourraient en bénéficier et qui sont intéressés pourront même se les payer.

Avoir une assurance maladie ne signifie pas que votre plan couvrira tous les médicaments sur le marché. Les assureurs prennent des décisions, en fonction à la fois des avantages cliniques et des coûts, sur l’opportunité de couvrir différents médicaments, sur les restrictions à imposer à cette couverture et sur le montant que les patients doivent payer de leur poche. Jusqu’à présent, des médicaments comme Wegovy et Ozempic sont généralement exclus de la couverture d’assurance des personnes. Medicare et Medicaid n’incluent généralement pas les médicaments amaigrissants. Les régimes de santé des employeurs, qui couvrent la moitié de la population du pays, ne couvrent généralement pas non plus les médicaments amaigrissants et exigent des documents des patients et des médecins pour justifier une prescription Wegovy ou Ozempic.

En d’autres termes, nous disposons de nouveaux traitements qui répondent à l’une des crises sanitaires les plus urgentes du pays – et pourtant, notre système de santé semble activement décourager leur utilisation. Ce qui donne?

Pourquoi les assureurs maladie ne couvrent généralement pas Wegovy et Ozempic en ce moment

Wegovy, Ozempic et leurs pairs inaugurent une nouvelle ère de traitement de l’obésité. Historiquement, être en surpoids ou obèse a été caractérisé en grande partie comme un échec personnel et le résultat de mauvais choix de mode de vie. Mais la plupart de la communauté médicale traite déjà les problèmes de poids comme un problème biologique, le comportement n’étant qu’un élément. Le public s’est progressivement rapproché du même point de vue.

La capacité de prendre une injection une fois par semaine et de voir une perte de poids significative est une autre étape vers le traitement de l’obésité comme toute autre maladie, avec le potentiel d’améliorer la santé et de prévenir des conditions médicales graves et coûteuses plus tard dans la vie. Selon l’ICER, les patients des essais cliniques qui évaluaient Wegovy en tant que traitement de perte de poids ont constaté une réduction de poids d’environ 15 % après un an par rapport aux personnes du groupe placebo des essais.

Cette quantité de perte de poids peut entraîner des avantages significatifs pour la santé. Selon les Centers for Disease Control and Prevention, même une réduction de 5 à 10 % du poids corporel peut entraîner une amélioration de la tension artérielle, du cholestérol et de la glycémie. Une petite étude de la Mayo Clinic a estimé que les patients ont constaté une réduction de leur risque de crise cardiaque ou d’accident vasculaire cérébral après avoir pris Wegovy pendant un an.

Ces améliorations devraient permettre aux gens de vivre plus longtemps et d’économiser de l’argent au système de santé. Selon le Peterson-KFF Health System Tracker, les personnes inscrites aux régimes de santé des grands employeurs qui reçoivent un diagnostic d’obésité ont des coûts de soins de santé annuels nettement plus élevés que les personnes qui ne le sont pas : environ 12 600 $ contre 4 700 $ en 2021.

Mais ces avantages ne peuvent être réalisés pour la plupart des gens que si leur assureur couvre le médicament. Wegovy a actuellement un prix catalogue entre 800 $ et 1 000 $ par mois, ou entre 10 000 $ et 12 000 $ par an.

Même à l’ère de la Loi sur les soins abordables, les assureurs ont encore beaucoup de latitude pour décider quels médicaments d’ordonnance couvrir. Selon le Wall Street Journal, moins de la moitié des grandes entreprises (celles de plus de 5 000 employés) couvrent les médicaments amaigrissants dans le cadre de leur régime d’assurance-maladie. Pour les petits magasins, la part est encore plus faible, moins de 20 %. Medicaid et Medicare, qui assurent environ 35 % de la population combinée, ne les couvrent pas non plus, même si les patients obèses sont plus susceptibles d’être couverts par ces programmes.

À l’heure actuelle, les régimes de santé des employeurs résistent à la forte demande qu’ils constatent pour ces traitements. Les experts disent qu’ils ne s’attendent pas à ce que ces attitudes changent jusqu’à ce que les prix baissent ou que des alternatives moins chères arrivent sur le marché.

« Jusqu’à ce qu’il y en ait, la couverture offerte par le régime d’assurance maladie d’un employeur peut être limitée aux personnes qui ont un besoin extrême de ces médicaments », m’a dit Jennifer Chang, experte à la Society for Human Resource Management, « par rapport à un simple moyen de perdre du poids.

David Dillon, actuaire de la santé chez Lewis & Ellis, a expliqué à quoi cela pourrait ressembler dans la pratique. Lorsque les médecins prescrivent Wegovy pour perdre du poids et que les patients soumettent leur demande, les assureurs peuvent demander au médecin des informations provenant de visites annuelles de puits ou de laboratoires de sang indiquant que la personne risque de développer un diabète. Le Wall Street Journal a rapporté que les patients reçoivent déjà ce type de demande de leur assureur-maladie, et certains voient leurs demandes refusées.

La plupart des assureurs maladie couvrent la chirurgie de pontage gastrique, qui pourrait en théorie être plus rentable car il s’agit d’une procédure unique plutôt que d’un régime médicamenteux prolongé. Mais ils exigent également que les patients et les médecins répondent à une longue liste de critères avant de couvrir cette version du traitement de l’obésité.

Medicare, quant à lui, est en fait interdit par la loi de couvrir les médicaments amaigrissants en vertu de la législation adoptée en 2003 qui a créé son assurance-médicaments sur ordonnance. Une législation a été proposée dans le passé pour éliminer cette exclusion, et les fabricants de médicaments poussent à nouveau les législateurs à l’abroger avec l’arrivée de ces nouveaux médicaments contre l’obésité sur le marché. La couverture de ces médicaments pourrait imposer des coûts importants au programme (jusqu’à 27 milliards de dollars par an), mais pourrait également générer des économies à long terme.

Pourquoi les régimes de santé des employeurs pourraient ne pas investir dans la santé à long terme des gens

C’est l’une des raisons pour lesquelles la dépendance du système de santé américain à l’assurance parrainée par l’employeur nous fait défaut. La plupart des adultes en âge de travailler sont couverts par l’entreprise qui les emploie. La priorité du plan santé de l’entreprise est d’essayer de maintenir les coûts aussi bas que possible à court terme, afin d’éviter les augmentations de primes.

« Nous avons maintenant une main-d’œuvre beaucoup plus mobile. Peu de gens restent 20 à 30 ans dans le même rôle », a déclaré Chang. « Ces avantages à long terme pourraient ne pas faire partie de leur réflexion, car ils pensent à des résultats immédiats à court terme par rapport au jeu à long terme. »

En effet, dans l’économie moderne, l’emploi est souvent une proposition à court terme. La durée moyenne d’occupation d’un emploi aux États-Unis est aujourd’hui d’environ quatre ans.

« Parce que les gens changent souvent d’emploi et d’assureur maladie, il n’y a pas toujours d’incitation à payer d’avance pour un médicament qui peut générer des avantages pour la santé et des réductions de coûts à l’avenir », a déclaré Larry Levitt, vice-président exécutif du groupe de réflexion sur la politique de santé KFF. .

Ce problème est aggravé par le fait que ces médicaments amaigrissants semblent actuellement trop chers par rapport à leur valeur, même si cette valeur est réelle. Sur la base de l’évaluation par l’ICER des avantages à long terme de Wegovy pour la santé, le médicament offre une valeur comprise entre 7 500 et 9 800 dollars par an. Mais le prix catalogue du médicament est actuellement supérieur à 17 000 dollars et, même en tenant compte des remises versées par les fabricants de médicaments aux régimes de santé, le coût annuel moyen est toujours supérieur (environ 13 000 dollars) à sa valeur attendue.

Une chose que les experts surveillent est de savoir si, à l’avenir, le gouvernement fédéral déterminera que les médicaments amaigrissants devraient être classés comme médecine préventive. Les plans de santé sont tenus de couvrir certains services préventifs recommandés par des groupes d’experts en vertu de l’ACA. (C’est-à-dire, si la fourniture de médecine préventive survit à une contestation judiciaire en cours.) Cela faciliterait l’accès des patients aux médicaments – et beaucoup, beaucoup plus coûteux pour les assureurs.

C’est le système de santé que les États-Unis ont construit. Les fabricants de médicaments qui brevettent un nouveau traitement bénéficient d’un monopole et d’un large pouvoir discrétionnaire pour fixer les prix qu’ils souhaitent pour leurs produits. Les assureurs ont un certain pouvoir pour faire baisser ces prix lors des négociations, mais ils auront également recours à la restriction de la couverture pour modérer leurs coûts. Et comme les régimes des employeurs ne peuvent s’attendre à couvrir un patient donné que pendant quelques années, ils sont incités à maintenir les coûts bas à court terme sans trop se soucier du potentiel d’économies à long terme en évitant les problèmes de santé chroniques.

C’est une situation motivée par la structure particulière des soins de santé aux États-Unis. Un traitement révolutionnaire de perte de poids va présenter un défi de coût pour d’autres pays développés, où les taux d’obésité augmentent également depuis des années. Mais ces pays ne sont pas confrontés aux mêmes pressions sur les coûts.

Au Royaume-Uni, par exemple, l’approvisionnement d’un mois de Wegovy coûte environ 100 dollars au lieu de plus de 1 000 dollars, ce qui reflète l’évaluation par le National Health Service de la valeur qu’il apportera. Novo Nordisk sait également qu’il peut conduire une négociation plus difficile aux États-Unis avec son marché plus de laissez-faire, réduisant la nécessité d’essayer d’extraire autant de revenus que possible de la Grande-Bretagne. Et le Royaume-Uni a adopté des critères de prescription pour tous les patients sur la base de cette évaluation, le médicament étant prioritaire pour les personnes souffrant de problèmes de santé spécifiques, tels que l’hypertension artérielle, le diabète ou le prédiabète, les maladies cardiaques et même l’apnée du sommeil.

Il y aura donc des limites à la couverture des médicaments amaigrissants et les experts britanniques s’attendent à une certaine frustration chez les patients. Mais ce pays procède à une évaluation holistique de la valeur que ces médicaments peuvent apporter et fixe les coûts et l’accès en conséquence.

Aux États-Unis, pendant ce temps, votre capacité à prendre Wegovy ou Ozempic ou tout ce qui vient ensuite dépend des caprices du plan de santé de votre employeur – sans tenir compte de la façon dont cela peut affecter votre santé à long terme.