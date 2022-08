Les prescriptions d’opioïdes aux États-Unis sont en baisse

Par Cara Murez Reporter du HealthDay

Journaliste de la journée de la santé

JEUDI 11 août 2022 (HealthDay News) – Les États-Unis connaissent une épidémie d’opioïdes, mais il y a un point positif dans la lutte contre celle-ci : les prescriptions de ces drogues addictives ont diminué pour les patients bénéficiant d’une assurance privée.

Au milieu des directives de la dernière décennie des gouvernements, des systèmes de santé et des assureurs visant à réduire les prescriptions d’opioïdes, des études antérieures ont mis en évidence une baisse des taux de prescription à l’échelle nationale.

Les patients qui reçoivent activement des traitements contre le cancer sont exclus de ces limites.

La nouvelle étude comprenait des patients atteints de cancer ainsi que des personnes souffrant d’autres douleurs chroniques. Il a constaté que les taux de prescription globaux continuaient de baisser.

“Nous constatons qu’entre 2012 et 2019, il y a eu une baisse de la prescription d’opioïdes pour les personnes souffrant de douleur chronique non cancéreuse et les personnes atteintes de cancer sans augmentation correspondante de la réception de thérapies non opioïdes”, ont déclaré les auteurs Sachini Bandara et Emma McGinty de la Johns Hopkins Bloomberg School of Santé publique à Baltimore, et le Dr Mark Bicket de l’Université du Michigan, ont écrit.