Les préparations pour nourrissons à teneur réduite en lactose peuvent augmenter le risque d’obésité plus tard

Corkins dit que de nombreux parents viennent le voir en se plaignant que leurs bébés sont difficiles ou qu’ils crachent, et pensent que leurs bébés sont intolérants au lactose.

“La raison pour laquelle les formules à faible teneur en lactose sont même sur le marché est que les parents les veulent et ils pensent que leur enfant est intolérant au lactose, mais ce n’est pas le cas”, dit Corkins, ajoutant qu’il essaie généralement de connecter ces parents avec des services de soutien à la lactation comme des programmes de pairs qui peuvent aider à faciliter le processus d’allaitement.

Des chercheurs du programme WIC dans le sud de la Californie et de l’Université de Californie du Sud ont analysé les données de plus de 15 000 nourrissons dans le sud de la Californie. Toutes étaient inscrites au programme spécial de nutrition supplémentaire pour les femmes, les nourrissons et les enfants (WIC), un programme fédéral d’aide à la nutrition qui fournit des aliments sains et un soutien à l’allaitement aux femmes enceintes ou aux nouvelles mamans à faible revenu et à leurs enfants jusqu’à l’âge de 5 ans.

Publié dans le Journal américain de nutrition clinique Le 23 août, les dossiers des nourrissons nés entre septembre 2012 et mars 2016 ont été séparés en deux groupes : les nourrissons qui avaient cessé d’allaiter au mois 3 et avaient commencé une préparation à teneur réduite en lactose, et les nourrissons qui avaient reçu toutes les autres formes de préparation. Plus de 80 % des nourrissons des deux groupes étaient hispaniques.