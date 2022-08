Les préparatifs se poursuivent pour le match de football universitaire de l’Okanagan

Les préparatifs dans les coulisses du premier match de football hors concours Kal Tire Kalamalka Bowl Canadian U-Sports durent depuis quelques mois.

Pour les deux combattants, les choses ne font que commencer.

Les Thunderbirds de l’Université de la Colombie-Britannique affronteront les Dinos de l’Université de Calgary le mercredi 24 août à 19 h au Greater Vernon Athletic Park, le premier match du genre dans le nord de l’Okanagan et à l’installation.

« Nous ne sommes pas autorisés à commencer (les préparatifs) avant la fin de semaine », a déclaré l’entraîneur-chef de Calgary, Wayne Harris, le mercredi 10 août, faisant référence aux règles de SIC U-Sports. “Pour l’instant, ce ne sont que des réunions d’équipe et des formulaires à remplir.”

Pour les deux clubs, le match à Vernon sera leur seul et unique match hors concours avant le début de la saison régulière.

“Nous nous attendons à un match difficile”, a déclaré Harris. «UBC est une équipe de vétérans, nous avons beaucoup de jeunes gars qui commenceront peut-être leur premier au niveau U-Sports. Nous allons faire tourner beaucoup de joueurs, faire des évaluations.

Les T-Birds sont allés 3-3 en 2021, Calgary était 2-4.

Les Dinos ont cinq anciens Panthers de Vernon sur leur liste – Josh Hyer, Liam Reid, Brady Szeman, Zack Smith, Roan Reid – tandis que la formation de UBC comprend l’ancien Panther Brad Hladik, Brandon Sanford de Salmon Arm, Nicholas Stanford de West Kelowna et Lliam Wishart de Kamloops. .

Isaac Athans, Easton Schmuland et Nate Beauchemin de Kelowna devraient s’habiller pour les Dinos.

“Tous les joueurs sont ravis de se rendre dans l’Okanagan, en particulier les gars des régions locales”, a déclaré Harris. “Ils auront la chance de jouer devant leur famille et leurs amis.”

Les billets pour les places debout sont toujours disponibles à l’achat sur kalbowl.com.

Les anciennes légendes des Lions de la Colombie-Britannique Jim (Dirty 30) Young et Angus Reid seront les invités d’honneur dans la tente VIP.

Nissan a rejoint le comité du Kalamalka Bowl en tant que sponsor et organisera un concours Kick To Win entre les troisième et quatrième trimestres.

Le mardi 23 août, un événement familial spécial Huddle in the Park sera ouvert au public à Polson Park à partir de 18 h. Un concert en direct du groupe local Cod Gone Wild se déroulera de 19 h à 20 h 30. Joueurs/ les entraîneurs des deux équipes seront à part tandis que Silver Star Rotary fournira une concession.

