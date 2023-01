Les préparatifs du mariage d’Athiya Shetty-KL Rahul commencent; la maison du joueur de cricket se pare de lumières [WATCH VIDEO]

Athiya Shetty et KL RahulLe mariage de est un sujet très discuté. Depuis longtemps, les fans anticipent leur shaadi et bien, finalement il semble que cela se produise. Si l’on en croit les rumeurs, Athiya Shetty et KL Rahul devraient se marier le 23 janvier 2023. Les stars et leurs familles ont gardé un silence complet à ce sujet, mais de nombreuses spéculations sont faites sur le fait que leur mariage sera proche. affaire de tricot et aura lieu à la ferme Khandala de Suniel Shetty. Maintenant, il semble que les préparations de shaadi aient commencé.

La maison de KL Rahul décorée de lumières

Une vidéo a fait son chemin sur Internet qui montre des lumières installées devant la maison du joueur de cricket KL Rahul. On suppose que ces lumières font partie de la préparation du shaadi qui a déjà commencé au domicile du joueur de cricket. KL Rahul et Athiya Shetty n’ont pas caché leur amour et plutôt à travers les réseaux sociaux, ils partagent souvent leurs sentiments l’un pour l’autre. Ils forment un couple merveilleux et les fans ne peuvent tout simplement pas attendre que KL Rahul soit le marié tandis qu’Athiya se pare de mariée.

Découvrez la vidéo de la décoration du bâtiment de KL Rahul ci-dessous :

Selon les rapports, les festivités avant le mariage commenceront le 21 janvier. C’est une affaire très unie et seule une poignée de personnes sont attendues pour assister au mariage. Lors de la cérémonie du sangeet, les parents d’Athiya, Suniel Shetty et Mana Shetty, son frère Ahan Shetty et son meilleur ami Akansha Rajan devraient se produire. Certains rapports suggèrent également que des stars comme Akshay Kumar, Salman Khan, Viraat Kohli et MS Dhoni sont également invitées. Le mariage de KL Rahul et Athiya Shetty devrait être traditionnel. Eh bien, les fans attendent avec impatience de mettre la main sur les photos officielles du mariage des deux.