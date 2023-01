Les préparatifs du mariage d’Athiya Shetty et de KL Rahul ont commencé ; voici tous les détails [Watch Video]

Les préparatifs du mariage d’Athiya Shetty et KL Rahul ont commencé : KL Rahul et Athiya Shetty, deux visages bien connus de l’industrie bollywoodienne et de l’équipe indienne de cricket, vont bientôt se marier. Les préparatifs ont commencé à la résidence de l’équipe indienne de cricket à Mumbai. Il n’y a pas encore eu de confirmation officielle, mais les décorations de la maison Bandra du joueur de cricket à Mumbai ont commencé. Selon les rapports, la fonction pré-mariage commencera le 21 janvier et les deux vont se marier le 23 janvier, mais KL Rahul et Athiya, les stars et leurs familles ont gardé un silence complet à ce sujet. Eh bien, les fans attendent avec impatience de mettre la main sur les photos officielles du mariage des deux. Regardez des vidéos de divertissement.