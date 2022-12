Les préparatifs battent leur plein avec des plats spéciaux à l’hôtel et une sécurité renforcée

La capitale d’Odisha, Bhubaneswar, est prête pour la Coupe du monde de hockey qui accueillera 16 équipes du monde entier. Pour le confort de toutes les équipes, des dispositions raffinées ont été prises pour l’hébergement des joueurs dans neuf hôtels. L’arrangement de sécurité dans divers hôtels a été examiné par le DCP et a assuré la sécurité 24 heures sur 24.

Comme la Coupe du monde de hockey débutera le 13 janvier, toutes les équipes atteindront Bhubaneswar le 5 janvier. A leur arrivée, les joueurs seront escortés de l’aéroport à l’hôtel sous haute sécurité. Selon les informations disponibles, les équipes d’Espagne, des Pays-Bas et d’Argentine séjourneront à l’hôtel Mayfair. L’Allemagne à l’hôtel Trident, la France à l’hôtel Taj Vivanta, l’Afrique du Sud à Swosti Grand et le Chili et le Japon à l’hôtel HHI. D’autre part, l’Angleterre et la Nouvelle-Zélande résideront à l’hôtel Lemon Tree, tandis que la Belgique et l’Australie obtiendront Sandy Tower. De même, les équipes de Malaisie et de Corée resteront en Swosti Premium.

Les hôtels seront sous haute sécurité et aucun étranger ne sera autorisé. En dehors de cela, les hôtels ont également aménagé un restaurant spécial, une piscine, un salon et une salle de sport pour les joueurs. Il est également à noter qu’un ascenseur séparé sera mis à disposition des joueurs. Les joueurs étrangers auront même leur propre menu avec des plats authentiques préparés par l’hôtel.

L’un des membres de l’hôtel a déclaré: «Nous avions déjà organisé tout cela pour l’équipe de hockey en 2018. Mais cette année, des dispositions élaborées ont été prises pour les joueurs et les invités internationaux. Nous préparerons également des plats spéciaux selon leur choix.”

D’autre part, Bhubaneswar DCP Pratik Singh a passé en revue les dispositions de sécurité dans divers hôtels où les joueurs séjourneront. Tout l’hôtel sera sous la surveillance de sécurité du commissariat de police. 18 pelotons de police seront déployés dans le cadre d’un DCP supplémentaire pour la sécurité des joueurs et des invités internationaux.

Bhubaneswar DCP Pratik Singh a déclaré : ” Nous sommes en contact avec les services de renseignement et d’autres ailes. Nous obtenons toutes les informations sur les étrangers qui viennent dans la ville. Toutes les mesures sont prises pour le bon déroulement de la Coupe du monde de hockey et la sécurité des joueurs. & invités internationaux”

