Les préoccupations liées à l’âge de Joe Biden ont été écartées par l’ancien conseiller de Clinton : « Les gens n’y croient pas ! »

Le président américain Joe Biden a été défendu par l’ancien conseiller de Bill Clinton, alors que les inquiétudes continuent de croître quant à ses capacités cognitives.

Au cours des dernières semaines seulement, Biden a publiquement lutté lors de ses discours dans le Wisconsin et en Virginie après avoir brouillé ses mots.

S’exprimant jeudi dans une brasserie du Wisconsin, les Américains se sont tournés vers les réseaux sociaux pour critiquer le président américain alors qu’il faisait une série de trébuchements verbaux.

Biden a eu du mal à lire le téléprompteur, marmonnant : « Et, au fait, c’est utilisé pour fabriquer la bière brassée ici – (rires) – c’est utilisé pour fabriquer la bière brassée ici dans cette raffinerie – oh, Earth Rider, merci pour le Grands Lacs. Je me demandais pourquoi (inaudible) – (rires).