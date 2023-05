Les préoccupations ESG augmentent avec la popularité de l’IA. Ce que les investisseurs doivent savoir

Utilisateurba011d64_201 | Istock | Getty Images

Wall Street s’est ralliée avec empressement aux entreprises qui font des progrès notables dans le domaine de l’intelligence artificielle. Cependant, plusieurs investisseurs avertissent que le déploiement de plus en plus répandu de l’IA a ouvert une boîte de Pandore des préoccupations concernant la gouvernance environnementale, sociale et d’entreprise, ou ESG. Les modèles d’IA générative – ChatGPT étant l’exemple le plus frappant – ont déjà été mis en œuvre dans des rôles techniques, tels que l’analyse financière et le développement de médicaments, ainsi que dans des secteurs plus humains tels que le service client et le marketing. Au milieu de l’essor et de la mise en œuvre rapides de l’IA dans ces secteurs, certains investisseurs craignent que les inconvénients ESG potentiels n’aient pas été suffisamment pris en compte et protégés contre. Les investisseurs ont réclamé plus de transparence et de données de la part des entreprises sur la manière dont elles utilisent et investissent dans la nouvelle technologie. Le manque actuel de données suffisantes sur les entreprises américaines signifie que l’espace est actuellement « le Far West », comme le décrit Thomas Martin, un gestionnaire de portefeuille senior qui dirige la stratégie ESG chez Globalt. « Si vous êtes un investisseur axé sur l’ESG, vous dépendez des informations que vous obtenez. Les entreprises ne fournissent pas encore cela, sauf les choses qui vous feront imaginer des choses. Vous ne pouvez pas fonder une évaluation sur quelque chose que vous imaginez, ou dont vous ne savez pas si c’est vrai ou exact, ou quand cela arrivera », a déclaré Martin. « Il doit y avoir des informations qui proviennent des entreprises elles-mêmes et de la façon dont elles utilisent [AI]. »

Manque de transparence et de garanties

Les investisseurs et les analystes ont noté que les directives réglementaires ESG pour l’IA sont nettement plus laxistes aux États-Unis que dans l’Union européenne et en Asie. Pendant ce temps, en Corée du Sud, l’initiative post-Covid Digital New Deal du gouvernement comprend des lignes directrices nationales pour l’éthique de l’IA afin de promouvoir l’éthique et la responsabilité lors du développement de l’intelligence artificielle. Les chercheurs ont également cherché à quantifier l’équité et les biais dans les modèles d’IA à travers divers paramètres socio-ethniques. Par exemple, l’indice d’intelligence artificielle de l’Université de Stanford rapporte des scores de biais dans les modèles d’IA. Il a trouvé une corrélation « contre-intuitive » entre l’équité et les préjugés : les modèles qui ont obtenu de meilleurs résultats sur les mesures d’équité ont démontré un biais sexiste plus fort, et les modèles moins sexistes étaient plus toxiques.

La technologie évolue si rapidement, et je pense que c’est la plus perturbatrice du point de vue du tissu social. C’est en fait sacrément effrayant. Et je suis ingénieur de métier, et je fais ça depuis 30 ans. … Vous savez, ce que je fais dans la vie peut probablement être remplacé dans deux ou trois ans. Ted Mortonson directeur général, Baird

Ted Mortonson, directeur général de Baird, a averti qu’il voyait l’IA dans une position similaire à celle où se trouvait le bitcoin il y a quelques années, notant que le cadre réglementaire américain n’est « pas configuré pour des avancées technologiques très extrêmes ». Il a ajouté que les commentaires du PDG de Microsoft, Satya Nadella, lors de l’appel sur les résultats de la société, selon lesquels elle avait « adopté l’approche selon laquelle nous n’attendons pas que la réglementation apparaisse » n’étaient pas de bon augure. « Pour mes clients, cela a froissé beaucoup de gens dans le mauvais sens. Parce que c’est un problème social », a-t-il déclaré. « Je veux dire, si le [Federal Reserve] veut que le chômage augmente et que l’économie s’affaiblit, l’IA générative va le faire pour eux. »

Évaluation des impacts ESG

Bien qu’il n’existe pas de méthodologie standardisée pour quantifier les impacts ESG exacts d’un investissement lié à l’IA donné, les investisseurs peuvent prendre certaines considérations. Morgan Stanley a créé une approche en trois volets sur les investissements axés sur l’IA-ESG : Évaluer comment un investissement dans l’IA peut réduire les dommages causés à notre environnement, par exemple en favorisant l’efficacité énergétique, en préservant la biodiversité et en réduisant les déchets. Examiner comment l’IA améliore la vie des gens, par exemple en améliorant les interactions entre les personnes et les entreprises. Conduire les progrès de la technologie de l’IA – être un « acteur clé ou un facilitateur dans l’écosystème de l’IA pour améliorer les entreprises et la société ». L’entreprise caractérise les deux premiers comme nécessitant probablement un niveau d’effort faible à élevé de la part des investisseurs. Il note que la dernière étape nécessite probablement un niveau élevé d’engagement. Certains investisseurs pensent que l’IA elle-même peut aider les investisseurs à surveiller et à suivre les efforts ESG des entreprises. Sarah Hargreaves, responsable de la durabilité pour Commonwealth Financial Network, a déclaré que l’IA pourrait être particulièrement utile pour les investisseurs afin de comparer les impacts environnementaux de leurs investissements aux normes réglementaires actuelles et à venir. « Je pense également que la capacité de l’IA à gérer et à optimiser les données ESG relatives serait particulièrement pertinente pour les investisseurs cherchant à faire la distinction entre les investissements ESG dédiés et ceux soumis au greenwashing », a-t-elle écrit dans un e-mail à CNBC. Mortonson de Baird a également mentionné que les entreprises technologiques elles-mêmes pourraient faciliter l’analyse AI-ESG. Il a noté que les bases de données et les entreprises basées sur le cloud telles que ServiceNow et Flocon de neige sont « incroyablement bien positionnés avec l’IA de nouvelle génération » pour publier des données ESG précises et détaillées compte tenu des quantités importantes de données qu’ils stockent.

