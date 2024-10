Les préoccupations des Californiens en matière de criminalité exercent une pression sur la réforme de la justice pénale et sur les procureurs progressistes

LOS ANGELES– Il y a dix ans, Alley Bean s’est joint aux 3,7 millions de Californiens pour voter en faveur d’une mesure qui abaisserait de nombreux crimes non violents au rang de délits, tels que les petits vols à l’étalage et la consommation de drogue, dans l’espoir que cela conduirait à un système de justice pénale plus équitable et contribuerait à mettre fin à l’incarcération de masse.

Depuis lors, elle a constaté une augmentation de la criminalité dans son quartier bien-aimé de Los Angeles, à Venise, avec des maisons cambriolées en plein jour. Pendant ce temps, les trottoirs sont occupés par des tentes de sans-abri et parsemés de personnes évanouies par la drogue. La crise des opioïdes l’a touchée personnellement lorsqu’elle a perdu sa petite-fille de 25 ans, Zelly Rose, victime d’un empoisonnement au fentanyl.

« Je pensais qu’il y aurait une réhabilitation » avec la réforme de la justice pénale, a déclaré Bean, démocrate de longue date. « Je ne pensais pas qu’il n’y aurait aucune conséquence. »

Une décennie après l’adoption de la proposition 47, les griefs de Bean sont de plus en plus partagés par les Californiens, avec des vols de magasins par effraction capturés sur des vidéos devenues virales alimentant le sentiment que l’État est devenu anarchique. Et de plus en plus, les électeurs imputent cela aux efforts visant à faire progresser la réforme de la justice pénale, à la proposition 47 et aux procureurs progressistes.

Cette question a donné lieu cette année à des courses serrées dans l’État solidement bleu pour les démocrates et les progressistes. membres du Congrèsmaires et procureurs de district qui sont réélus. Et une nouvelle mesure à l’échelle de l’État sur le bulletin de vote, Proposition 36annulerait en partie la loi de 2014.

Selon les critiques, la réforme de la justice pénale a été une expérience sociale ratée.

Deux ans après que les électeurs de San Francisco ont évincé l’un des premiers procureurs réformateurs élus, les électeurs de l’autre côté de la baie d’Oakland décideront en novembre s’ils doivent rappeler un autre procureur progressiste.

Au sud de Los Angeles, le procureur de district George Gascón, co-auteur de la proposition 47 et vainqueur des élections de 2020 après des manifestations et des prises de conscience raciales suite au meurtre par la police de George Floydfait face à une rude concurrence de la part d’un ancien procureur fédéral qui se qualifie de candidat « intermédiaire dur ».

« M. Gascón a été l’un des plus beaux cadeaux pour les gangs », a déclaré Nathan Hochman lors de leur récent débat, le fustigeant de ne pas chercher à améliorer les peines des gangs dans le pays. meurtre très médiatisé de l’acteur de « General Hospital » Johnny Wactor.

Gascón défend son bilan, affirmant que le recours aux améliorations des gangs est historiquement teinté de préjugés raciaux et un comité spécial prend des décisions à leur sujet au cas par cas. Son bureau affirme avoir poursuivi plus de 100 000 « crimes graves » au cours des quatre dernières années, un taux comparable à celui de la décennie précédente.

Gascón a également fait l’objet d’un examen minutieux en raison de la politique de son bureau consistant à ne pas juger les mineurs comme des adultes, les critiques pointant du doigt des cas de récidive.

Parmi eux, un homme qui, âgé de 16 ans, a participé à un vol dans une station-service en 2018 et a ensuite été libéré d’un centre de détention pour jeunes, pour ensuite être arrêté et inculpé en avril dernier pour un homicide. Un autre, un membre d’un gang de 17 ans en 2019 qui a reconnu un double homicide et aurait pu encourir la prison à vie, a été libéré en février dernier et arrêté des mois plus tard en lien avec un nouveau meurtre.

Hochman, un ancien républicain candidat indépendant, a récolté près de 4 millions de dollars pour sa campagne, contre 678 000 dollars pour Gascón.

La frustration suscitée par le vol au détail a poussé le gouverneur Gavin Newsom à se faire le champion une liste de factures en sévissant contre les délinquants en série et les voleurs de voitures, mais en évitant de transformer à nouveau les délits de détail en délits.

La proposition 36 va plus loin : elle ferait du vol, quel qu’en soit le montant, un crime si une personne a déjà deux condamnations pour vol, allongerait certaines peines pour vol et délit de drogue, ferait de la possession de fentanyl un crime et exigerait que les personnes accusées de plusieurs drogues terminent leur traitement ou purgent une peine. .

Les électeurs ont rejeté une initiative similaire en 2020, mais cette fois-ci, une coalition bipartite soutient la proposition 36. Plus de 180 élus démocrates, dont 64 maires, ont signé une campagne soutenant l’initiative le mois dernier.

La mesure est également approuvée par la Chambre de commerce de Californie et par de grands détaillants tels que Walmart, Target et Home Depot. Un récent sondage du Public Policy Institute of California a révélé que 71 % des électeurs probables ont déclaré qu’ils voteraient oui.

« C’est difficile pour les entreprises et les communautés qui sont vraiment en première ligne », a déclaré Jennifer Barrera, présidente de la Chambre de commerce de Californie. « Je pense que cela augmentera probablement l’incarcération… mais j’espère et m’attends également à ce que cela ait certainement un impact sur la réduction de la criminalité. »

Les opposants à la proposition 36, parmi lesquels Newsom et les dirigeants législatifs démocrates, affirment que cela ramènerait l’État à sa politique consistant à poursuivre une guerre ratée contre la drogue et à enfermer des dizaines de milliers de personnes, pour la plupart noires et hispaniques, dans des prisons surpeuplées.

Cette mesure pourrait augmenter de quelques milliers la population carcérale de 90 000 personnes en Californie et coûterait des dizaines de millions de dollars par an, tant au niveau de l’État que du comté, selon un rapport du Legislative Analyst’s Office.

Cela réduirait également le financement des médicaments et de la santé mentale qui provient des économies réalisées en incarcérant moins de personnes.

Vingt-deux comtés sans lits de traitement assumeraient le fardeau financier de cette mesure, a déclaré Newsom. Il manque déjà des milliers de lits à la Californie pour pouvoir répondre à la demande actuelle.

« Je sais que les gens sont frustrés. Je sais que les gens sont en colère. Moi aussi », a déclaré le gouverneur lors d’une récente conférence de presse. « Mais ce n’est pas la manière de résoudre le problème. »

Il n’existe pas suffisamment de données quantifiant la criminalité dans le commerce de détail en Californie, mais beaucoup soulignent les fermetures de magasins importants et les produits du quotidien comme le dentifrice enfermés derrière du plexiglas comme preuve d’une crise.

Un rapport récent du Public Policy Institute of California a révélé une augmentation de 16 % des cambriolages commerciaux entre 2019 et 2022. Cependant, la recherche a montré que la réduction des mesures de répression pour les infractions contre les biens et les drogues pendant la pandémie de COVID-19 avait un impact beaucoup plus important sur la criminalité que la proposition. 47, et elle n’a également trouvé aucune preuve que les changements dans les arrestations liées aux drogues aient entraîné une augmentation de la criminalité.

Salil Dudani, avocat principal de l’organisation juridique à but non lucratif Civil Rights Corp, a déclaré que le fait de transformer à nouveau des délits en crimes entraînerait davantage d’emprisonnements avant procès et, par conséquent, augmenterait la criminalité.

« C’est tellement déstabilisant pour la vie d’une personne de l’arracher à sa communauté… qu’elle devient plus susceptible de commettre un crime », a déclaré Dudani. « Cela compromet la sécurité publique d’enfermer des personnes pour des infractions mineures, exactement comme le prévoit la proposition 36. »

Cette affirmation est confirmée par une étude de 2017 de la Stanford Law Review portant sur les délits commis dans le comté de Harris, au Texas, qui a révélé que les personnes emprisonnées même pour une semaine seulement étaient 32 % plus susceptibles de commettre un crime dans les 18 mois.

Mais de nombreux propriétaires d’entreprises estiment que la situation actuelle n’est pas viable.

Aaron Cardoza, propriétaire de Mobil Fits, dirigeait un magasin de vêtements abordables dans un quartier historiquement noir de Del Paso Heights à Sacramento. Il l’a fermé et est passé à la vente en ligne depuis une camionnette après que le magasin ait été cambriolé à six reprises en deux mois.

« J’ai perdu beaucoup, beaucoup de marchandises », a déclaré Cardoza, tandis que les voleurs n’ont reçu qu’une « gifle sur les doigts » et ont été relâchés.

Cardoza a déclaré qu’il soutenait la proposition 36.